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La Dante Alighieri despide su ciclo de cine italiano con una historia de vínculos familiares y emociones

Con entrada libre y gratuita, se exhibirá en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “El día más bello de nuestras vidas”, una película dirigida por Cristina Comencini.

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27 de octubre de 2026 a las 11:47 a. m.
La Dante Alighieri despide su ciclo de cine italiano con una historia de vínculos familiares y emociones
La película de Cristina Comencini aborda los conflictos y las emociones que atraviesan los vínculos familiares.Foto: PRENSA

La Asociación Dante Alighieri de Pergamino dará cierre a su Ciclo de Cine Italiano de este año con la proyección de El día más bello de nuestras vidas, una producción que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, las expectativas personales y las dificultades para expresar los sentimientos.

La función tendrá lugar este viernes 30, a las 18:30, en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. La actividad será con entrada libre y gratuita, una oportunidad para que los amantes del cine y el público en general disfruten de una propuesta cinematográfica italiana.

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Una familia atravesada por secretos y frustraciones

La película, dirigida por Cristina Comencini, presenta la historia de Irene, una mujer madura, aunque de espíritu juvenil, que vive en la antigua mansión familiar. Su mayor pesar es no haber conseguido transmitirles a sus tres hijos el amor por aquella casa y el valor que atribuye a la familia.

Cada uno de ellos enfrenta sus propios conflictos. Sara, la hija mayor, vive aislada desde la muerte de su marido. Rita, su otra hija, parece haber alcanzado una vida plena, con una hermosa casa, un marido y dos hijas. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad también se esconden tensiones y contradicciones. Claudio, el hijo menor, es un joven abogado que vive con frustración y mantiene oculta su homosexualidad.

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Las insatisfacciones, los silencios y los deseos reprimidos desencadenan un torbellino de emociones que repercute en toda la familia. Los niños, con distintos grados de conciencia, también se ven afectados por los conflictos que atraviesan sus padres, en un relato que pone en primer plano las complejidades de las relaciones humanas y las dificultades para construir una convivencia basada en la comprensión.

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Un filme reconocido internacionalmente

El elenco está encabezado por Virna Lisi, Margherita Buy, Sandra Ceccarelli, Luigi Lo Cascio y Ricky Tognazzi, bajo la dirección de Cristina Comencini.

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La producción obtuvo el premio a la Mejor Película en el Festival de Montreal y el Gran Premio del Público en el Festival de Montpellier, dos reconocimientos que destacan su recorrido en el ámbito cinematográfico internacional.

Por último, la entidad expresó su agradecimiento a la dirección y al personal de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez por facilitar la sala auditorio para el desarrollo de las distintas proyecciones.

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