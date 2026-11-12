Helena Arbeleche: “Todavía no caigo en todo lo que logré”

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Tras brillar en el Campeonato Paulista Infantil en San Pablo con cuatro oros, un bronce, dos récords de torneo y el premio a la Mejor Marca Técnica, la nadadora pergaminense de 14 años pasó por Fuera de Página de LA OPINION Play para repasar su presente y lo que viene.

Apenas unas horas después de regresar de suelo brasileño con las valijas cargadas de premios, Helena Arbeleche visitó el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1. Con la serenidad y el enfoque que la caracterizan a sus 14 años, pero con la sonrisa inevitable al exhibir sus cinco medallas y el trofeo conquistados entre el viernes y el domingo pasado en el Campeonato Paulista Infantil de Verano 2026, la nadadora pergaminense repasó una actuación consagratoria que ratifica su extraordinario crecimiento.

En la ciudad de Santo André (estado de San Pablo) e integrando el seleccionado de la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Fannba) -donde fue la única representante de la categoría Infantil 2 junto a tres nadadoras de Infantil 1-, la integrante de Ser Natación tuvo efectividad perfecta en sus cuatro presentaciones individuales: ganó el oro con récords de campeonato en los 200 metros pecho (2m. 42s. 02/100, con más de nueve segundos de ventaja) y en los 100 metros pecho (1m. 15s. 57/100); se impuso con holgura en los 400 metros combinados (5m. 16s. 94/100) y coronó el certamen adjudicándose los 100 metros libres (59s. 98/100). Además, sumó la medalla de bronce en la posta 4x50 metros combinados junto a Guadalupe Altamirano, Valentina Boari y Alma Ortega.

“Fue un torneo muy lindo, había un gran nivel de competidoras, me sentí muy bien en el agua y estoy súper contenta por los resultados”, expresó “Hele” en el arranque de la charla, acompañada en el estudio por su mamá Rita y sus hermanas mellizas Julia y Luisa, quienes también siguen sus pasos en la disciplina. Al referirse a las expectativas con las que había viajado a su tercera cita internacional -tras la Copa España en Chile en 2025 y el Speedo Sectionals en Ocala, Estados Unidos, a mediados de este año-, admitió que el desenlace superó sus planes: “Fui buscando bajar o mantener mis tiempos y tratar de lograr algún podio, y terminé sacando cuatro primeros puestos”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A HELENA ARBELECHE

Quebró la barrera del minuto Más allá del dominio en las pruebas de pecho -su estilo predilecto-, uno de los grandes hitos del fin de semana en Brasil llegó en la jornada de clausura en los 100 metros libres. Al detener el reloj por debajo de los 60 segundos, Arbeleche no solo alcanzó una meta personal muy buscada, sino que ese registro le valió el trofeo a la Mejor Marca Técnica Femenina en Infantil 2, distinción que premia el rendimiento de mayor calidad estadística de todo el campeonato.

“En los 100 libres pude bajar el minuto, que era algo que venía buscando mucho, y en los 400 combinados también bajé un montón el registro que tenía de pileta corta”, destacó. Si bien ya había quebrado el minuto una semana antes en San Luis, aquella vez había sido en piscina de 25 metros -donde hay más vueltas y empujes desde la pared-, por lo que conseguirlo en pileta olímpica de 50 metros representó un salto de calidad.

Un crecimiento vertiginoso Aquella fractura en un brazo practicando gimnasia que la llevó casi por casualidad a volcarse de lleno a la natación parece hoy lejana frente a un presente arrollador. Sin embargo, para Helena todo sucedió a un ritmo difícil de asimilar: “Todavía no caigo en todo lo que logré. Arranqué con aquel primer Nacional en San Juan y desde ahí no paré más”.

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Especialista en un estilo técnico y específico en el que, según reconoce, “no abundan tantas pechistas”, mantiene vivo su máximo sueño a largo plazo de llegar algún día a los Juegos Olímpicos. En ese camino, valoró haber podido compartir pileta en el torneo aniversario de Fenaba con la olímpica cordobesa Macarena Ceballos (semifinalista en 100 metros pecho en París 2024): “Es una gran referente para mí, sobre todo en el estilo pecho. Tuve la posibilidad de hablar con ella y es una gran persona; nada muy fuerte y me encantaría llegar a ser como ella”.

Del mismo modo, resaltó el privilegio cotidiano de compartir entrenamientos y relevos en Ser Natación de Campana con Agostina Hein, figura excluyente de la natación argentina actual -con quien incluso batió dos récords nacionales juveniles de postas y de quien recibió felicitaciones tras su paso por San Pablo-: “Tengo un vínculo muy bueno con ella, es otra gran persona y la admiro un montón”. También dedicó palabras de gratitud para su equipo de trabajo diario: “Mis entrenadores están re contentos y me apoyan cada día para alcanzar mis objetivos; tanto ‘Fede’ (Del Gesso) acá en Pergamino como ‘Sebas’ (Montero) e Ian (Chalub) en Campana son muy importantes para mí”.

Cierre de año sin respiro Detrás de las medallas y los récords se esconde una rutina de altísima exigencia que Helena combina con solvencia en el plano académico, ya que está cerrando segundo año del secundario con todas las materias aprobadas. “Nado seis veces por semana, voy tres días al gimnasio -martes, jueves y viernes-, curso en la escuela de lunes a viernes y martes y jueves también voy al instituto de inglés”, detalló con naturalidad.

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Lejos de tomarse un descanso tras la consagración en Brasil, su calendario continuará a fondo. Este mismo fin de semana volverá a competir en pileta corta en San Pedro por el calendario de Fannba, en el marco de una semana de entrenamientos intensos antes de bajar las cargas de cara a sus dos grandes objetivos nacionales del cierre de 2026.

Del 19 al 21 de noviembre afrontará el Campeonato Nacional de Cadetes en el natatorio olímpico del Parque Roca, en Buenos Aires, donde competirá en sus pruebas principales: 50, 100 y 200 metros pecho, además de 200 y 400 metros combinados. Y en diciembre llegará el broche de oro para su primer año en la categoría cuando se mida con las mejores nadadoras del país sin límite de edad en el Campeonato Argentino Open, certamen en el que también integrará las postas de su club. “Apunto a seguir mejorando o manteniendo mis marcas y a representar a Ser Natación de la mejor manera”, cerró, con la convicción intacta de quien no detiene su marcha.