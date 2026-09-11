Grupo M presenta los nuevos vehículos Geely en la Expo Rural Pergamino

Pergamino

Grupo M desembarcó en la Expo Rural Pergamino con Geely, una marca china que suma SUV, eléctricos, híbridos y nuevas opciones de financiación.

Grupo M presenta en la Expo Rural Pergamino los nuevos vehículos Geely, una marca de origen chino que desembarca en el mercado local con propuestas que combinan tecnología, diseño, eficiencia y prestaciones. La nueva unidad de negocios Zibo comercializa en la ciudad tres modelos destinados a distintos perfiles de usuarios.

Geely llega a Pergamino La presentación se desarrolla en el marco de la Expo Rural Pergamino, donde los visitantes tienen la posibilidad de conocer de cerca los nuevos modelos, consultar sus características y analizar las alternativas de movilidad que propone Geely para el mercado argentino.

El director comercial de Grupo M, Bruno Rossi, explicó que la incorporación de la marca representa un nuevo proyecto para la empresa y una ampliación de su propuesta comercial en el rubro automotor.

“Estamos acá con una nueva unidad de negocio, que se llama Zibo, que va a comercializar los productos chinos de la marca Geely”, señaló Rossi durante la entrevista realizada en el stand de Grupo M en la muestra rural.

La llegada de Geely a Pergamino incorpora vehículos con diferentes tipos de motorización, desde alternativas convencionales hasta propuestas completamente eléctricas e híbridas enchufables. La estrategia apunta a cubrir tanto las necesidades de movilidad urbana como aquellas vinculadas con el uso profesional y las actividades productivas.

Tres modelos Geely Actualmente, la propuesta presentada por Grupo M incluye tres vehículos de Geely con características y públicos diferentes. Entre ellos se encuentra el EX5, un SUV completamente eléctrico que se posiciona como una de las alternativas de mayor autonomía dentro de la oferta presentada en la Expo Rural.

Según explicó Rossi, el Geely EX5 cuenta con una autonomía aproximada de 430 kilómetros, una característica que concentra buena parte de las consultas de los visitantes interesados en la movilidad eléctrica.

Otro de los modelos exhibidos es el Geely ICON, equipado con un motor naftero 1.5 turbo y una potencia de 180 caballos de fuerza. Se trata de una alternativa que combina motorización convencional con un equipamiento orientado al confort, la tecnología y el uso cotidiano.

La principal novedad presentada en la exposición es la Geely Riddara, una pick up híbrida enchufable que combina un motor naftero con tecnología eléctrica. El modelo despierta especial interés por sus características vinculadas con el trabajo rural y las actividades que requieren una camioneta versátil.

Riddara para el campo La Riddara ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta de Grupo M en la Expo Rural Pergamino. Rossi señaló que se trata de una unidad recientemente incorporada al mercado argentino y que la camioneta exhibida constituye una de las primeras unidades disponibles en el país.

Además de la combinación entre motor naftero y eléctrico, uno de los aspectos que diferencia a la Riddara está relacionado con la posibilidad de utilizar su sistema eléctrico para alimentar herramientas de trabajo.

“El mismo enchufe que sirve para cargar la batería de la unidad sirve también para generar electricidad o energía para un generador, para cualquier herramienta de trabajo eléctrica”, explicó el director comercial de Grupo M.

Esta característica convierte a la pick up en una alternativa especialmente vinculada con las necesidades del sector agropecuario, donde la disponibilidad de energía eléctrica puede resultar útil para diferentes tareas y herramientas.

Tecnología eléctrica y autonomía La movilidad eléctrica es uno de los principales temas que concentran la atención de los visitantes de la Expo Rural Pergamino. Rossi reconoció que se trata de una tecnología relativamente nueva para una parte importante de los consumidores y que las consultas se enfocan principalmente en la autonomía y las posibilidades de utilización cotidiana.

“Son autos nuevos que el consumidor está recién aprendiendo”, sostuvo el representante de Grupo M, al referirse a las dudas que aparecen entre quienes se acercan a conocer los vehículos.

En ese sentido, la autonomía del EX5 aparece como uno de los principales argumentos técnicos de la propuesta. Con aproximadamente 430 kilómetros de autonomía, el SUV eléctrico busca responder a una de las principales inquietudes de quienes analizan adquirir un vehículo de estas características.

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La expansión de las tecnologías eléctricas e híbridas también abre nuevas preguntas vinculadas con la infraestructura de carga, los costos de utilización y los beneficios impositivos disponibles en distintas jurisdicciones.

Financiación para Geely Otro de los puntos destacados durante la presentación de los vehículos Geely es el esquema de financiación disponible para quienes analicen la adquisición de una unidad.

Grupo M lanzó la propuesta comercial acompañada por alternativas crediticias del Banco Santander, con diferentes modalidades destinadas a facilitar el acceso a los nuevos modelos y, particularmente, a las tecnologías de movilidad eléctrica.

Según explicó Rossi, se ofrecen dos opciones principales: una línea con tasa fija subsidiada en pesos y otra alternativa bajo modalidad UVA con tasa cero.

Estas herramientas de financiación forman parte de la propuesta con la que Zibo busca introducir los productos Geely en Pergamino y facilitar el acceso de los consumidores a vehículos con nuevas tecnologías.

Grupo M amplía su oferta La incorporación de Geely se suma a la estrategia de expansión de Grupo M, un grupo automotor con presencia en distintos segmentos del mercado y una amplia trayectoria en la provincia de Buenos Aires.

Rossi destacó la posibilidad de generar sinergias entre las diferentes marcas que integran el grupo, permitiendo atender las necesidades de clientes particulares, profesionales y empresas.

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“Hoy Grupo M somos, diría yo, el grupo automotor más antiguo de la provincia de Buenos Aires y tenemos nueve marcas dentro del grupo”, explicó el director comercial.

En esa estructura también se encuentra Autos Digitales, empresa vinculada al grupo que comercializa las marcas Changan y JMEV. De esta manera, la incorporación de Geely amplía la oferta de vehículos de nuevas tecnologías disponible para los consumidores de Pergamino y la región.

Geely en la Expo Rural La presencia de Geely en la Expo Rural Pergamino permite a los visitantes acercarse por primera vez a una propuesta que combina diferentes tipos de motorización y apunta a acompañar la transformación que atraviesa la industria automotriz.

Durante la muestra, los interesados pueden observar los vehículos, conocer sus prestaciones y consultar las opciones de financiación disponibles. La Riddara concentra especialmente la atención por su configuración híbrida enchufable y sus posibilidades de utilización en ámbitos rurales.

Mientras tanto, el EX5 representa la alternativa completamente eléctrica de la propuesta y el ICON ofrece una opción con motor naftero turbo, conformando una gama inicial que busca abarcar distintos perfiles de usuarios.

Con esta incorporación, Grupo M apuesta a ampliar la oferta automotriz de Pergamino mediante vehículos Geely que incorporan tecnologías que ya tienen presencia creciente en diferentes mercados internacionales.