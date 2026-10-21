Ford Autobiz Pergamino: financiación, tecnología y beneficios para acceder a la Ranger y la Transit

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Con alternativas de financiación de fábrica, cuotas promocionales y beneficios adicionales, la concesionaria acerca nuevas oportunidades para quienes buscan una camioneta para el trabajo, el campo o la ciudad.

Con una trayectoria reconocida en el mercado argentino, la Ford Ranger continúa consolidándose como una alternativa para quienes buscan combinar potencia, confort, tecnología y seguridad. Su versatilidad permite responder tanto a las exigencias del trabajo rural como a las necesidades de quienes utilizan una camioneta en la ciudad. En Ford Autobiz Pergamino destacan que, además de la variedad de versiones, hoy existen opciones de financiación que acercan el modelo a un público más amplio.

“Que nadie piense que está excluido de tener una Ranger porque no puede pagar una cuota de más de un millón de pesos. Todo lo contrario”, explicaron integrantes del equipo de Ford Autobiz Pergamino al referirse a las alternativas disponibles.

Entre las propuestas mencionadas durante la entrevista se encuentra la financiación directa de fábrica, con cuotas promocionales desde los 340.000 pesos y posibilidades de financiar hasta el 80% del vehículo, según la modalidad y las condiciones aplicables. También se mencionaron planes con una cuota inicial fija durante los primeros 12 meses, una alternativa que permite organizar mejor los gastos en ese período.

La concesionaria dispone, además, de opciones de financiación bancaria para unidades con entrega inmediata, con montos que pueden alcanzar los 40 millones de pesos, de acuerdo con la alternativa elegida.

La variedad de versiones es otro de los puntos fuertes de la gama. Desde las configuraciones de entrada hasta las más equipadas, incluida la deportiva Ranger Raptor, la línea ofrece opciones para diferentes necesidades y preferencias.

“Hoy la Ranger está preparada con un chasis que sirve tanto para el campo como para la ciudad. Es fuerte para el trabajo rural y flexible para el uso urbano”, señalaron desde la concesionaria, al destacar una de las características que explican la vigencia del modelo.

Transit: tecnología y soluciones para trabajar Otra de las protagonistas de la propuesta comercial de Ford Autobiz es la Transit, una familia de vehículos que responde a necesidades muy diferentes: desde el transporte de mercaderías y la distribución de paquetes hasta el traslado de pasajeros y los proyectos de transformación de vehículos.

La expansión del comercio electrónico y de los servicios de entrega impulsó el interés por este tipo de unidades. Cada vez más emprendedores y empresas buscan vehículos que les permitan organizar sus operaciones, ampliar sus recorridos y responder a una demanda creciente de distribución.

“Hay mucha gente que emprende y adquiere una Transit furgón para trabajar con Mercado Libre y distintos tipos de envíos. Es un segmento que está creciendo y creemos que va a seguir haciéndolo”, explicaron los integrantes de Ford Autobiz Pergamino.

La línea cuenta con diferentes configuraciones. La versión furgón está destinada principalmente al transporte de cargas, mientras que el chasis permite desarrollar adaptaciones de acuerdo con la actividad. También está disponible la alternativa minibús, preparada para el traslado de pasajeros, con capacidad para 17 ocupantes más el conductor.

A estas posibilidades se suma la opción de elegir distintas dimensiones y configuraciones, con transmisión manual o automática según la versión. Esa diversidad permite evaluar la unidad en función del uso previsto, ya sea comercial, profesional o particular.

Seguridad y conectividad para facilitar el trabajo Uno de los aspectos que el equipo de Ford Autobiz destaca de la Transit es su equipamiento tecnológico. Por las dimensiones y características de un vehículo de estas características, los sistemas de asistencia a la conducción pueden representar una ayuda importante para quienes pasan muchas horas al volante o realizan maniobras en espacios reducidos.

Entre las funciones mencionadas durante la entrevista se encuentran la asistencia para mantener el carril, la alerta de punto ciego y el frenado automático ante determinados riesgos de colisión. Estos sistemas están destinados a colaborar con el conductor y aportar mayor seguridad durante los desplazamientos.

“Para el trabajador es muy positivo contar con tanta tecnología y asistencia al manejar”, remarcaron desde la concesionaria.

La conectividad también ocupa un lugar importante. Según explicaron, la Transit dispone de Ford Pro Pass, una aplicación que permite acceder a herramientas de seguimiento y gestión del vehículo. Para quienes administran flotas, estas funciones facilitan el control de las unidades y el seguimiento de sus recorridos.

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La herramienta también puede resultar útil para usuarios particulares que buscan conocer determinados datos de utilización del vehículo. La disponibilidad de las funciones depende de la unidad y de las condiciones del servicio.

Financiación y beneficios para la Transit La financiación es otro de los ejes de la propuesta comercial. Durante la entrevista, los integrantes de Ford Autobiz Pergamino mencionaron alternativas de financiación tradicional y UVA, con posibilidades de financiar hasta el 60% o el 75% del valor, según la opción seleccionada.

También destacaron una modalidad de financiación directa de fábrica que, de acuerdo con lo informado, contempla una adjudicación asegurada en la cuota tres y una cuota de referencia de 750.000 pesos. Como sucede con cualquier propuesta de este tipo, las condiciones, los requisitos y la disponibilidad deben confirmarse con un asesor antes de iniciar la operación.

A la hora de elegir, también es importante tener en cuenta las distintas configuraciones de la Transit. Quienes necesitan transportar mercadería pueden optar por el furgón; quienes buscan trasladar pasajeros cuentan con el minibús, mientras que el chasis permite analizar alternativas de adaptación según el destino de la unidad.

Esta flexibilidad convierte a la Transit en una opción para empresas, comerciantes, transportistas, prestadores de servicios y emprendedores que necesitan incorporar un vehículo a su actividad.

Beneficios adicionales para quienes consulten Además de las opciones de financiación, Ford Autobiz Pergamino informó una promoción que contempla polarizado sin cargo y un 10% de descuento en accesorios para determinados modelos y operaciones.

Para conocer las condiciones y consultar por la Ranger, la Transit u otros vehículos de la gama, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2477- 233030 y enviar el mensaje “Info Ranger” o “Info Transit”. También pueden consultar por otros modelos disponibles y solicitar asesoramiento personalizado.

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La atención en las sucursales se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 18:30, y los sábados, de 10:00 a 17:00, según los horarios informados por el equipo comercial.

Desde Ford Autobiz remarcaron la importancia de conversar con los asesores para comparar las alternativas y conocer los requisitos de cada financiación. Las cuotas promocionales, los porcentajes financiables, las adjudicaciones y los beneficios están sujetos a las condiciones de cada plan y operación.

Probar la Ranger y conocer las novedades de Ford La experiencia de manejo también forma parte de la propuesta de la concesionaria. Durante la entrevista, sus representantes anticiparon la realización de nuevas actividades para que los interesados puedan conocer y probar vehículos de la marca, además de un evento previsto para noviembre en el que esperan presentar modelos como Bronco y Everest.

Asimismo, mencionaron que se esperan novedades para la gama Ranger, entre ellas una futura versión híbrida enchufable, aunque los detalles comerciales y las fechas de disponibilidad deberán confirmarse mediante los anuncios oficiales de Ford Argentina.

Con diferentes alternativas de financiación, modelos para usos diversos y beneficios adicionales, Ford Autobiz Pergamino busca acercar sus vehículos a quienes necesitan renovar una herramienta de trabajo, sumar capacidad de transporte o dar el paso hacia una camioneta para disfrutar tanto en la ruta como en la ciudad.

La invitación es a acercarse a la concesionaria, conocer las versiones disponibles y analizar cada propuesta con asesoramiento personalizado, para encontrar la alternativa que mejor se adapte a las necesidades y posibilidades de cada cliente.