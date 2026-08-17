Felicitas Capdevila Rojas fue quinta en el 2° Provincial de gimnasia artística

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La pergaminense, que compite en el Nivel 7 categoría Juvenil, sumó 43.050 puntos y logró una destacada marca en viga. Se metió en el Top 5 entre 30 competidoras y quedó bien posicionada para clasificar al Nacional Federativo que se realizará en octubre.

La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevila Rojas tuvo una destacada actuación en el segundo torneo Provincial de 2026 de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG), disputado en Aguas Verdes, donde finalizó quinta en el Nivel 7, categoría Juvenil.

“Feli” compitió el jueves 13 frente a 30 gimnastas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y, con un total de 43.050 puntos, se ubicó en el Top 5. Esta actuación la mantiene en carrera para clasificar al Nacional Federativo de octubre próximo.

La pergaminense integró el Grupo 4 de rotación, con representantes de Salto, Don Torcuato, Ituzaingó, Lanús, Florida, Quilmes y La Plata, en una jornada en la que pudo mostrar los frutos del trabajo realizado durante los últimos meses.

Recuperó la confianza El resultado adquiere mayor valor si se tiene en cuenta el proceso que atravesó Felicitas en su primera competencia de esta temporada. Luego de una exigente pretemporada, comenzó el año con varios temores producto del cambio de nivel competitivo y de la mayor dificultad de los elementos acrobáticos que debía incorporar a sus nuevas rutinas.

En el primer Provincial, disputado en mayo en Mar del Plata, había terminado en el puesto 15 entre 36 gimnastas. A partir de allí, enfocó sus entrenamientos en superar esos miedos y recuperar la confianza, acompañada por sus entrenadores, un psicólogo deportivo y su familia.

Ese proceso comenzó a reflejarse en Aguas Verdes. La pergaminense pudo competir con mayor seguridad y disfrutar nuevamente de cada aparato, dando un paso importante en su evolución deportiva.

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Una actuación para recordar Uno de los puntos más destacados de la jornada fue su presentación en viga, donde alcanzó una calificación de 11.000 puntos de ejecución -2.8 de dificultad-. También tuvo una sobresaliente actuación en salto, donde obtuvo 11.500 puntos de ejecución con un rondó con medio. Sus calificaciones fueron: Viga: 11.000; Suelo: 10.350; Salto: 11.500; y Barras: 10.200. Total: 43.050 puntos.

El entrenador Pablo Pérez destacó especialmente el crecimiento que Felicitas viene mostrando durante 2026: “En lo que va de este año ‘Feli’ ha tenido un progreso importante, que se vio reflejado no solo a nivel físico y técnico, sino a nivel de seguridad, ganando confianza principalmente en el aparato viga. Gracias ´Feli´ por respetar el proceso y entender que el error es parte del mismo. A seguir creciendo en este deporte que tanto amas”.

Un proyecto que apunta al Nacional El quinto puesto obtenido en Aguas Verdes le permite a Felicitas mirar con optimismo la continuidad de la temporada. Ahora pondrá el foco en la tercera y última fecha del Provincial, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre. El objetivo será sostener el crecimiento y buscar la clasificación al Torneo Nacional Federativo, previsto del 17 al 24 de octubre en Aguas Verdes. Para llegar a esa instancia e integrar la selección bonaerense, deberá terminar entre las 12 mejores gimnastas del ranking 2026 de la FBG.

La actuación en el segundo Provincial representa, en ese camino, mucho más que un quinto puesto. Es la confirmación de que el trabajo técnico, físico y mental realizado durante estos meses comienza a dar sus frutos y que Felicitas Capdevila Rojas atraviesa una etapa de crecimiento en la que, además de sumar dificultad a sus rutinas, está recuperando algo fundamental para cualquier deportista: la confianza en sí misma.