Familiares difundieron foto de Ramiro Otermín y reclamaron justicia por Juan Benítez

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Familiares de Juan Benítez difundieron la imagen de Ramiro Otermín, detenido por el crimen en Paraje Pujol, Pergamino, y reclamaron justicia y una condena firme

Familiares de Juan Benítez difundieron en redes sociales la imagen de Ramiro Otermín, el hombre de 51 años detenido e imputado por el homicidio ocurrido en Paraje Pujol, Pergamino. La publicación expone el reclamo de justicia y cuestiona antecedentes y episodios que, según sostienen, habían sido denunciados previamente.

Justicia por Juan Benítez Los familiares de Juan Ignacio Benítez, el joven de 29 años que murió luego de recibir un disparo durante una disputa vecinal en la zona rural de Paraje Pujol, difundieron públicamente una fotografía de Ramiro Otermín, de 51 años, quien permanece detenido en el marco de la investigación.

La publicación fue acompañada por un extenso mensaje en el que los allegados a la víctima expresaron su profundo malestar y reclamaron que la justicia avance con firmeza en la causa. En el texto, además, atribuyeron a Otermín una serie de episodios conflictivos y denuncias que, según afirmaron, se habrían acumulado durante años.

Por tratarse de manifestaciones realizadas por los familiares, esos señalamientos deben ser considerados como parte de su reclamo y no como hechos judicialmente acreditados. La investigación penal continúa bajo la intervención del fiscal Francisco Furnari.

Ramiro Otermín, detenido Otermín se encuentra imputado por el delito de homicidio por la muerte de Juan Benítez y por un intento de homicidio relacionado con las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego al padre de la víctima, Eduardo Benítez, y a su tío, Gustavo Benítez.

De acuerdo con la acusación fiscal y los elementos incorporados a la investigación, el episodio se produjo durante la tarde del miércoles 29 de julio, en un sector rural del Paraje Pujol, en jurisdicción de Pergamino.

La reconstrucción del hecho sostiene que previamente se había producido una disputa de carácter vecinal. En ese contexto se habría generado una discusión relacionada con animales que ingresaban a terrenos de la zona y que derivó posteriormente en el enfrentamiento que terminó con Juan Benítez gravemente herido.

Paraje Pujol y la disputa Según el relato difundido por la familia, Juan se encontraba realizando tareas de alambrado en su propiedad con el objetivo de evitar el ingreso de animales. Los familiares sostienen que la situación ya había generado conflictos anteriores entre vecinos.

Siempre de acuerdo con esa versión, después de la primera discusión, Otermín habría regresado al lugar portando armas y otros elementos. La familia asegura que existen registros fílmicos incorporados a la investigación que permitirían reconstruir parte de la secuencia previa y posterior al ataque.

Durante el episodio también resultaron heridos Eduardo Benítez y Gustavo Benítez. Los familiares sostienen que, en medio del enfrentamiento, se produjo un forcejeo y que posteriormente Juan recibió un disparo a corta distancia que le provocó lesiones de extrema gravedad.

El joven murió mientras era asistido por sus familiares. La escena, según el relato de sus allegados, ocurrió frente a su esposa y sus tres hijos pequeños, quienes se encontraban dentro de la vivienda.

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Investigación por el homicidio La causa se encuentra en etapa de investigación y el fiscal Francisco Furnari procura determinar con precisión la mecánica del ataque, las circunstancias que desencadenaron la disputa y la responsabilidad penal que podría corresponderle al acusado.

Uno de los aspectos incorporados al expediente está relacionado con las imágenes que habrían registrado distintos momentos del episodio. Esos elementos deberán ser analizados por los investigadores junto con las declaraciones testimoniales, las pericias y el resto de las evidencias reunidas.

La acusación contra Otermín también contempla las lesiones sufridas por Eduardo y Gustavo Benítez, quienes fueron alcanzados durante la secuencia en la que se produjeron los disparos.

En paralelo, los familiares cuestionaron que durante el episodio también se hubiera producido una situación de amenazas que involucraría al hijo adolescente del imputado. Según expresaron públicamente, el joven fue desvinculado de la causa, aunque esa circunstancia forma parte de los elementos que la investigación deberá precisar.

Reclamo de los familiares A través de la publicación en redes sociales, los allegados de Juan Benítez buscaron visibilizar su reclamo y pedir que el proceso judicial avance hasta determinar las responsabilidades correspondientes.

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“Justicia por Juan Benítez” fue la consigna central del mensaje, en el que describieron a la víctima como un joven trabajador, padre de tres hijos y sostén de su familia, que se había instalado recientemente junto a su esposa en la zona de Paraje Pujol.

La familia también sostuvo que algunos de los conflictos atribuidos al acusado habían sido denunciados anteriormente y reclamó que esos antecedentes sean analizados por la justicia para establecer si tienen relación con el contexto que precedió al homicidio.

La difusión de la fotografía de Otermín representa un nuevo capítulo del reclamo público iniciado por los familiares luego del crimen. Ahora esperan que la investigación permita esclarecer completamente lo ocurrido y que, en caso de comprobarse las acusaciones, el responsable reciba la sanción prevista por la legislación penal.