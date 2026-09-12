Exención de tasas: personas con discapacidad y jubilados no deben renovar el beneficio cada año

Pergamino

Esta determinación implica dejar atrás un mecanismo que durante años obligó a los beneficiarios a presentarse periódicamente ante las oficinas municipales para acreditar que continuaban reuniendo las condiciones necesarias.

El Municipio introdujo una importante modificación que apunta a simplificar de manera significativa la relación de los contribuyentes con la administración pública. A partir de ahora, los jubilados, pensionados y personas con discapacidad que ya cuentan con la exención de las tasas municipales no tendrán que realizar nuevamente el trámite todos los años para conservar el beneficio.

Esta determinación implica dejar atrás un mecanismo que durante años obligó a los beneficiarios a presentarse periódicamente ante las oficinas municipales para acreditar que continuaban reuniendo las condiciones necesarias. Con el nuevo esquema, una vez otorgada la exención, la renovación se realizará de manera automática, sin necesidad de iniciar nuevamente el expediente, presentar documentación ni concurrir personalmente a las dependencias municipales.

El cambio apunta especialmente a evitar una serie de dificultades que se repetían cada año y que, en muchos casos, implicaban más traslados, esperas y la necesidad de reunir documentación que ya había sido presentada con anterioridad. Para los jubilados, pensionadas o con discapacidad, la realización de estos trámites podía representar un esfuerzo adicional, particularmente cuando existían dificultades de movilidad o cuando era necesario contar con la asistencia de un familiar para acercarse hasta las oficinas.

La directora de Rentas de la Comuna de Pergamino, Brenda Pistolesi, explicó que la modificación “forma parte de un proceso de modernización de los procedimientos administrativos y destacó que el principal objetivo es eliminar una instancia que ya no resulta necesaria”.

“Históricamente, este trámite para la exención de tasas municipales se hacía de manera presencial y anual, lo que implicaba largas filas, demoras, horas de espera y presentar documentación para acreditar el derecho. A partir de ahora, eso se terminó”, señaló la funcionaria.

Más ágil y seguro Este nuevo mecanismo se sostiene a partir de convenios de intercambio de información que el Municipio mantiene con distintos organismos públicos. Ese acceso a información permite verificar de manera periódica las condiciones vinculadas con los beneficiarios y, en consecuencia, poder avanzar con la renovación de oficio sin trasladar esa carga administrativa a las personas que ya fueron incorporadas al régimen.

De esta manera, el vecino realizará el trámite una sola vez. Y cuando la exención es otorgada, el Municipio podrá efectuar las verificaciones correspondientes y mantener el beneficio de manera automática durante los años siguientes, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones establecidas para acceder al mismo.

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La medida representa así un cambio en la lógica de atención, ya que pone el eje en que sea el Estado municipal el que realice tareas de control y actualización de información que estén a su alcance, en lugar de exigir al contribuyente que vuelva a demostrar en forma anual una situación que ya fue acreditada. “Este cambio nos enorgullece porque es darles una solución a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, remarcó Pistolesi al referirse a la implementación del nuevo sistema.

Desde la administración municipal consideran que este tipo de modificaciones permiten avanzar hacia una gestión con menos burocracia y con mayor utilización de herramientas digitales y de intercambio de información. En ese sentido, la eliminación de la renovación anual no solamente busca agilizar los tiempos de atención, sino también liberar a los beneficiarios de una obligación que, en muchos casos, implicaba organizar traslados, solicitar turnos o disponer de tiempo para permanecer en una oficina pública.

Un esquema renovado El nuevo esquema alcanza a quienes ya tienen reconocida la exención. Para las personas que cumplen con los requisitos pero todavía no cuentan con el beneficio, el primer paso continúa siendo realizar la solicitud correspondiente. Ese trámite inicial puede concretarse de manera presencial en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en Dorrego 654, donde los vecinos pueden recibir asesoramiento sobre las condiciones y documentación necesaria.

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Pero también existe la posibilidad de iniciar la gestión de manera online, a través de la página web de la Municipalidad de Pergamino. De esta manera, quienes tengan acceso a una computadora o un teléfono celular pueden comenzar el procedimiento sin necesidad de trasladarse hasta una dependencia municipal.

La diferencia fundamental estará entonces entre quienes deben solicitar el beneficio por primera vez y aquellos que ya lo tienen otorgado. Para los primeros, será necesario completar la gestión inicial y acreditar el cumplimiento de los requisitos. Para los segundos, en cambio, desaparece la obligación de volver a realizar el trámite cada año.