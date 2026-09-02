Estudiantes de la Secundaria 8 de La Violeta y del Instituto 122 representan en la Feria de Ciencias provincial

> Estudiantes de la Secundaria 8 de La Violeta y del Instituto 122 representan en la Feria de Ciencias provincial

Pergamino

Los alumnos del nivel Secundario presentan un juego de mesa que estimula el pensamiento cognitivo y las estudiantes del profesorado presentan un proyecto astronómico.

Alumnos de la Escuela Secundaria 8 de La Violeta y estudiantes del profesorado del Instituto 122 participan de la instancia provincial de la Feria de Ciencias con proyectos innovadores.

Alumnos de la Secundaria 8 de Pergamino participan de la Feria de Ciencias provincial con “Sinapsis”, un juego cognitivo e inclusivo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. La propuesta fue desarrollada junto a la docente Gisela Castro y busca estimular capacidades como la atención, la memoria visual, el razonamiento lógico y el reconocimiento de patrones.

Sinapsis, un juego inclusivo El proyecto presentado por los estudiantes de la Secundaria 8 surgió como una propuesta destinada inicialmente a personas con discapacidad y, a partir de las experiencias de utilización y prueba, fue adaptándose para responder a diferentes necesidades y favorecer la participación de un público más amplio.

“Sinapsis” es un juego de mesa para dos participantes que propone formar conexiones entre fichas que comparten determinadas características. La dinámica está inspirada en las conexiones neuronales del cerebro humano, conocidas como sinapsis, y utiliza una representación visual mediante dos redes neuronales identificadas con los colores rojo y azul.

Cada jugador debe respetar su propia red neuronal y, a partir de la observación y el análisis de las fichas disponibles, establecer las conexiones correspondientes. De esta manera, la actividad combina entretenimiento con el desarrollo de diferentes capacidades cognitivas.

Sinapsis es un juego de mesa cognitivo. LA OPINION La propuesta apunta especialmente a trabajar la atención, la memoria visual, el razonamiento lógico, el reconocimiento de patrones y la organización espacial, además de promover estrategias de pensamiento y resolución de situaciones.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que el juego cuenta con tres niveles de dificultad, lo que permite adaptar la experiencia a las posibilidades y conocimientos de los participantes.

El nivel 1 corresponde a una instancia inicial; el nivel 2 propone una dificultad intermedia, mientras que el nivel 3 incorpora desafíos avanzados. Esta estructura permite incrementar progresivamente la complejidad de las consignas.

Aimara y Alejandro, los estudiantes de la Secundaria 8 que presentan el juego de mesa Sinapsis. LA OPINION Feria de Ciencias y ciudadanía La participación de los alumnos de la Secundaria 8 se desarrolla dentro del área de Política y Ciudadanía, debido a que el eje central de la propuesta está vinculado con la inclusión y la posibilidad de generar herramientas que contemplen diferentes necesidades.

En ese sentido, “Sinapsis” no se limita a ser un juego de mesa, sino que constituye una experiencia educativa que busca poner en discusión la importancia de diseñar propuestas accesibles e inclusivas dentro de los espacios de aprendizaje.

Los estudiantes que representan al establecimiento viajaron acompañados por la docente Gisela Castro, mientras que la directora de la institución, Lorena Domínguez, también forma parte de la comitiva que representa a la escuela pergaminense en esta instancia provincial.

La presentación permite a los alumnos compartir el proceso de elaboración de la propuesta, explicar sus objetivos, mostrar la modalidad de juego y dar cuenta de las posibilidades que ofrece como recurso para estimular distintas habilidades cognitivas.

Pergamino en la Feria provincial La Feria de Ciencias provincial cuenta este año con representación de Pergamino a través de dos instituciones educativas. Además de la Secundaria 8 de La Violeta, participa el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122, con un proyecto elaborado por estudiantes de cuarto año del Profesorado de Química.

La presencia de ambas instituciones permite mostrar experiencias desarrolladas en distintos niveles y ámbitos de la educación, con proyectos que abordan problemáticas diferentes y que tienen como punto en común la búsqueda de nuevas estrategias para enseñar y aprender.

En el caso del ISFDyT N° 122, la propuesta está vinculada con la enseñanza de la Astronomía y surgió a partir de dificultades detectadas tanto en el nivel secundario como en la formación de futuros docentes.

Astronomía en el Instituto 122 Las estudiantes de cuarto año del profesorado que presentan el proyecto astronómico. LA OPINION El proyecto del Instituto N° 122 parte de la observación de que los contenidos relacionados con Astronomía previstos para el primer año de los profesorados de Física, Química y Biología suelen quedar relegados dentro de los trayectos formativos.

Esta situación limita las oportunidades de los futuros docentes para construir conocimientos sólidos sobre fenómenos astronómicos y, posteriormente, transmitirlos en sus propias prácticas de enseñanza.

Seguí leyendo Región Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios

A esto se suma la persistencia de concepciones alternativas sobre fenómenos astronómicos básicos, que pueden dificultar la comprensión de cuestiones vinculadas con los eclipses, las fases de la Luna, el movimiento aparente de los astros, los sistemas de referencia y las estaciones del año.

A partir de este diagnóstico, los estudiantes y docentes del instituto diseñaron una propuesta didáctica innovadora en formato de taller, orientada a favorecer la comprensión de los principales fenómenos astronómicos y a revisar aquellas interpretaciones que no se corresponden con las explicaciones científicas.

Para evaluar el impacto de la experiencia se realizó una encuesta antes y después del taller. Las respuestas permitieron analizar los conocimientos y las interpretaciones de los participantes sobre distintos fenómenos relacionados con la Astronomía.

Los resultados mostraron que persisten concepciones alternativas ampliamente documentadas, particularmente en torno a los eclipses. Al mismo tiempo, se observó una evolución moderada hacia explicaciones científicas vinculadas con las fases de la Luna, el movimiento aparente de los astros, los sistemas de referencia y las estaciones del año.

Los resultados obtenidos reforzaron la necesidad de continuar fortaleciendo la enseñanza de la Astronomía durante la formación docente y de generar espacios específicos que permitan trabajar estos contenidos de manera práctica y participativa.

En ese marco, está previsto repetir próximamente el taller en el ISFDyT N° 121, con el objetivo de ampliar la experiencia y continuar evaluando sus resultados.

Feria de Ciencias y extensión El proyecto del instituto pergaminense también contempla una instancia de extensión destinada a estudiantes del nivel secundario. A partir de las sugerencias recibidas por los asistentes y mediante una articulación con la organización Astronomía Alfa Centauri, se diseñó e implementó un taller interdisciplinario sobre eclipses destinado a alumnos de primer año.

La iniciativa propone abordar este fenómeno desde una perspectiva diferente, utilizando herramientas didácticas que permitan favorecer la participación de los estudiantes y facilitar la comprensión de conceptos que habitualmente presentan dificultades.

Seguí leyendo Región San Antonio de Areco llevó dos proyectos a la Feria Provincial de Ciencias

La intención es replicar la experiencia en otras escuelas y ampliar progresivamente la cantidad de encuentros, incorporando también nuevos fenómenos astronómicos.

Santa Clara del Mar, sede provincial La 53° Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología se desarrolla en el Polideportivo Municipal de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, y reúne a más de 1.500 estudiantes, docentes y acompañantes.

La actividad se extenderá hasta el 3 de septiembre y constituye una de las principales instancias de exposición de proyectos educativos desarrollados por estudiantes de distintos niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires.

Durante la feria se realizan muestras estáticas, presentaciones dinámicas, instancias de evaluación y actividades interactivas abiertas a la comunidad. El objetivo es visibilizar experiencias áulicas y proyectos de investigación que se desarrollan en las instituciones educativas bonaerenses.

La apertura de esta edición estuvo encabezada por la directora General de Cultura y Educación de la provincia, Flavia Terigi, y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

Para Pergamino, la participación de la Secundaria 8 de La Violeta y del ISFDyT N° 122 representa una oportunidad para que estudiantes y docentes puedan compartir sus trabajos con representantes de otras instituciones y, al mismo tiempo, intercambiar experiencias educativas.

Mientras los alumnos de la Secundaria 8 presentan “Sinapsis”, una propuesta que combina juego, desarrollo cognitivo e inclusión, los estudiantes del instituto de formación docente exponen una experiencia centrada en la enseñanza de la Astronomía.