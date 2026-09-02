Autopista Pilar - Pergamino: No se podrá pagar en efectivo en el polémico peaje Larena

Pergamino

En este marco, la empresa anticipó que durante las próximas semanas impulsará una campaña informativa a lo largo de todo el corredor, incluyendo a Pergamino.

Corredores Viales, la concesionaria a cargo del corredor que conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis - anunció que próximamente dejará de aceptar dinero en efectivo en varias de sus estaciones de peaje, entre ellas la de Larena, ubicada en la Autopista Pilar - Pergamino.

Al mismo tiempo, se adelantó que quienes no cuenten con el sistema de TelePASE deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor que se cobra a los usuarios adheridos al sistema.

Según explicaron desde la empresa, la medida forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que se extiende por 720 kilómetros a lo largo de cuatro provincias del país. A partir de la implementación del nuevo sistema, las cabinas de peaje pasarán a operar de manera exclusivamente electrónica, desapareciendo la opción de pago en efectivo.

Por esto es que, ante el inminente cambio en el sistema, Vial 8 -que regentea el corredor que incluye a la Autopista Pilar - Pergamino- recomendó a quienes circulan habitualmente por la ruta que se adhieran a TelePASE antes de que el nuevo esquema entre en vigencia, con el objetivo de que puedan evitar el recargo adicional en el costo del peaje.

En este marco, la empresa anticipó que durante las próximas semanas impulsará una campaña informativa a lo largo de todo el corredor, incluyendo a Pergamino. La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización sobre las barreras de las cabinas y entrega de material informativo a los usuarios, además de comunicación a través de medios y canales digitales.

Según explicó la concesionaria, el objetivo "es agilizar el paso de los vehículos por las cabinas, reducir los tiempos de detención y mejorar la circulación general en las rutas nacionales que integran el corredor". Además de la operación y el mantenimiento de la infraestructura, Vial 8 "brinda asistencia y atención a los usuarios durante todo el trayecto que abarca la ruta nacional Nº 8 que pasa por nuestra ciudad".

¿Pagan todos? Como ocurre con cada cambio introducido en el peaje Larena, los vecinos de la zona están expectantes ante la posibilidad de que ya no se pueda invocar la cercanía a los trabajadores del peaje a la hora de acercarse a las cabinas, con la intención de que se levanten las barreras y no abonar (que ya cuesta $1.500).

Cabe recordar que, mientras tanto, continúa la lucha de los vecinos de la zona -que ya lleva casi 20 años- para lograr que se construyan y habiliten las colectoras, para así tener un paso alternativo.