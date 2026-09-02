Defensa Civil mantiene operativas las estaciones de bombeo ante posibles lluvias intensas

Pergamino

Los trabajos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan durante todo el año y tienen como finalidad asegurar que los equipos se encuentren en condiciones operativas.

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de prevención y respuesta ante eventuales episodios de lluvias intensas, personal del área de Defensa Civil de Pergamino lleva adelante de manera permanente tareas de mantenimiento en las cuatro estaciones de bombeo ubicadas en inmediaciones del Arroyo.

Los trabajos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan durante todo el año y tienen como finalidad asegurar que los equipos se encuentren en condiciones operativas ante la necesidad de ponerlos en funcionamiento.

En este marco, los trabajadores realizan una revisión integral de cada una de las estaciones, controlando tanto las instalaciones como los tableros eléctricos y de comando. También se verifica el estado y funcionamiento de los equipos de bombeo, con el propósito de detectar anticipadamente cualquier inconveniente que pudiera afectar su operatividad.

El mantenimiento periódico de estas instalaciones constituye una tarea clave dentro del esquema de prevención frente a posibles crecidas del Arroyo y acumulaciones de agua producto de precipitaciones abundantes. La puesta a punto de los equipos permite reducir los riesgos de fallas en momentos en los que las estaciones deban trabajar de manera simultánea o durante períodos prolongados.

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Desde Defensa Civil se sostiene así un esquema de control preventivo que busca mantener en condiciones toda la infraestructura disponible para responder ante situaciones climáticas adversas. La revisión de los componentes eléctricos, mecánicos y de control permite anticiparse a eventuales desperfectos y garantizar una respuesta más rápida cuando las condiciones requieran activar el sistema de bombeo.

Las cuatro estaciones ubicadas en el sector del Arroyo cumplen un rol importante dentro de la infraestructura hidráulica de la ciudad, especialmente durante los períodos de precipitaciones intensas. Por ese motivo, el mantenimiento no se limita a intervenciones ante una emergencia, sino que se desarrolla de manera continua como parte de las tareas habituales del área municipal.