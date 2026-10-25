Estafas virtuales: advierten sobre falsas multas de tránsito enviadas por WhatsApp

Pergamino

Alertan a la comunidad tras detectarse maniobras fraudulentas que buscan engañar a los conductores exigiendo sumas millonarias a través de enlaces maliciosos.

La Municipalidad emitió una advertencia urgente a la comunidad frente a proliferación de intentos de estafas virtuales que circulan a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. La maniobra fraudulenta consiste en el envío de mensajes apócrifos que notifican a los vecinos sobre supuestas infracciones de tránsito no abonadas e incitan a realizar pagos inmediatos mediante enlaces sospechosos.

Esta alerta institucional cobró así impulso a partir de un hecho concreto detectado recientemente en la ciudad, en el cual una persona recibió un mensaje de texto donde se le recriminaba una presunta multa por un monto superior a los dos millones de pesos; para hacer más atractiva y persuasiva la trampa, el mensaje incluía la promesa de un importante “descuento especial” en caso de cancelar la deuda de manera rápida haciendo clic en un vínculo externo provisto en la misma conversación.

Ante esta situación, las autoridades municipales encendieron las alarmas y solicitaron a la población extremar las precauciones para no caer en engaños que puedan derivar en robos de dinero o en la vulneración de datos personales y credenciales bancarias.

Sistema oficial Simple Para evitar confusiones y de esta manera llevar tranquilidad a los automovilistas, desde la Municipalidad remarcaron de manera enfática cuáles son las únicas vías de comunicación legítimas vinculadas al control del tránsito y al Estacionamiento Medido en Pergamino. En ese sentido, aclararon que las únicas notificaciones que la Comuna envía por la plataforma WhatsApp corresponden exclusivamente al sistema oficial de la aplicación Simple. Este mecanismo de aviso se activa únicamente en situaciones operativas puntuales: cuando los inspectores de tránsito detectan en la vía pública un vehículo estacionado dentro de la zona delimitada sin haber activado previamente el servicio tarifado.

Los mensajes emitidos por el sistema Simple tienen un carácter estrictamente informativo y transparente. En ellos se le comunica al titular del vehículo la falta de registro del estacionamiento y se le otorga la posibilidad de regularizar la situación dentro de los plazos normativos establecidos. Sin embargo, el aspecto clave que diferencia a este aviso de una estafa es la forma de pago: el trámite solo puede concretarse ingresando directamente a la aplicación oficial o accediendo de forma manual al sitio web institucional (https://simple.pergamino.gob.ar/).

Cómo evitar engaños Desde el Municipio subrayaron que cualquier comunicación que notifique sobre presuntas multas de tránsito de origen desconocido, que ofrezca quitas o descuentos promocionales para saldar deudas o que incluya enlaces directos a pasarelas de pago por fuera de la plataforma Simple, NO debe ser considerada bajo ninguna circunstancia como una comunicación oficial. Con el objetivo de prevenir perjuicios económicos, las autoridades locales difundieron una serie de recomendaciones esenciales para el manejo de este tipo de mensajes en los teléfonos celulares: no ingresar a enlaces externos, evitar hacer clic en hipervínculos adjuntos en mensajes de números desconocidos o no verificados, ya que pueden redirigir a sitios web falsos diseñados para clonar interfaces bancarias o infectar el dispositivo con software malicioso.

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Proteger la información sensible: bajo ninguna norma o procedimiento municipal se solicitará a los vecinos que compartan claves de acceso, números de tarjetas de crédito o débito, tokens de seguridad o datos personales mediante chats privados.

No realizar transferencias ni pagos directos, desestimar cualquier pedido de cancelación de deuda que no sea tramitado a través de los canales digitales oficiales de la Municipalidad de Pergamino. Verificar la fuente, ante la recepción de un mensaje sospechoso, comprobar rigurosamente que el remitente sea la cuenta verificada del sistema Simple o ingresar directamente por cuenta propia al sitio web oficial sin usar los accesos provistos en el mensaje.

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