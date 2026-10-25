Seguridad en Pergamino: los delitos bajaron un 6% durante el primer semestre del año

Pergamino

En diálogo con LA OPINION, el titular del área municipal, Ignacio Doddi, detalló el trabajo conjunto con la Jefatura Departamental y el Ministerio Público Fiscal.

En el marco del cierre de los análisis estadísticos correspondientes a la primera mitad del año, las autoridades de seguridad del Municipio de Pergamino mantuvieron una reunión de trabajo clave con la conducción de la Jefatura Departamental de Policía. El objetivo central del encuentro fue evaluar el comportamiento del mapa del delito, contrastar la operatividad del personal en calle con los registros formales y diagramar las estrategias de prevención para el segundo tramo del período.

En una entrevista concedida a LA OPINION, el secretario de Seguridad del Municipio, doctor Ignacio Doddi, brindó ayer detalles precisos sobre las conclusiones de dicho encuentro. El funcionario destacó que los indicadores consolidados arrojan una merma del 6% en la cantidad global de hechos delictivos en comparación con el mismo lapso del año anterior, al tiempo que remarcó que las cifras utilizadas corresponden de manera exclusiva a los reportes procesados por la Procuración General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

“Tuvimos esta semana una reunión con el jefe departamental, más que nada por el tema del balance del primer semestre del año, del cual ya contábamos con varios datos formales. Son cifras que no elaboramos nosotros desde la municipalidad, sino que, como siempre enfatizamos, son datos rigurosos que elabora la Procuración del Ministerio Público Fiscal", comenzó explicando Doddi respecto a métricas presentadas.

Al analizar la evolución de los hechos ilícitos en la ciudad y los pueblos del partido, el secretario resaltó la continuidad de un escenario favorable en la prevención de aquellos delitos que generan mayor preocupación en la comunidad: “Analizando toda esa información y observando cómo se venía desempeñando el año, lo que notamos nuevamente es una suerte de tendencia a la baja año a año, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cantidad de delitos contra la propiedad, que son los que más nos preocupan a todos”.

Durante la reunión estratégica con las fuerzas de seguridad, también se reservó un espacio prioritario para abordar las dinámicas delictivas emergentes, con especial énfasis en el cibercrimen y la ciberdelincuencia. “Mantuvimos una mesa de trabajo con el objetivo específico de analizar cómo se está comportando actualmente toda la temática virtual, una modalidad que requiere constante actualización técnica e investigativa”, señaló el funcionario.

Operatividad semanal y ajuste de patrullajes Al ser consultado sobre si estos índices estadísticos resultaron concordantes con las proyecciones previas del Municipio, Doddi precisó que el monitoreo de la seguridad no se limita a un balance semestral, sino que exige una revisión cotidiana y revisiones semanales para adecuar los recursos logísticos y humanos en el territorio.

“Nosotros tenemos un seguimiento semana a semana. La realidad es que uno no pone el foco únicamente en la estadística fría, sino en saber qué tipo de modalidad de delito es la que tenemos que atacar y abordar en cada momento preciso. Nos pasa con el arrebato en la vía pública, con el robo de motocicletas, el hurto de bicicletas o situaciones puntuales como el hurto de cables de servicios públicos”, graficó el titular de la cartera de Seguridad local.

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En ese sentido, amplió el concepto sobre la metodología de trabajo: “Dependiendo de los mapas de calor que se van actualizando, trabajamos todos los días con esta temática. Ponemos el foco en cuáles son aquellos delitos específicos que tratamos de controlar y ver qué es lo que está pasando en cada barrio. Lógicamente, cuando después hacemos un balance formal en relación al semestre anterior o al año previo, esos números nos muestran de qué manera se viene trabajando en la práctica y en qué sectores exactos hay que ajustar el despliegue policial”.

El secretario subrayó además que esta tarea de evaluación no es aislada, sino que responde a una mesa de coordinación permanente: “Es la reunión que siempre venimos haciendo de forma coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y también con el personal policial de la Departamental. En el análisis general, los números son positivos porque estamos más o menos en la misma línea situacional que el primer semestre del año pasado, pero marcando una baja concreta del 6%. Notamos que bajaron algunos hurtos y bajaron robos, mientras que se incrementó un poco la visibilidad y presencia en lo que tiene que ver con la zona rura”".

“Comparativas sin sustento” En otro tramo del diálogo con este diario, Doddi fue consultado sobre informaciones ambiguas que circularon recientemente en diversas plataformas y portales de noticias regionales, las cuales sugerían un incremento en los índices delictivos de Pergamino en comparación con distritos vecinos de la Región Pampeana, tales como San Nicolás o Junín.

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Al respecto, el funcionario municipal fue categórico al desestimar esos trascendidos y aclarar el origen de la información oficial: “Hace poquito vimos en algún portal de noticias que me consultaban de otro medio porque decía que se había incrementado el delito en Pergamino en relación a San Nicolás o Junín. Nosotros muchas veces tratamos de no entrar en esas comparativas infundadas, porque si bien es cierto que circuló esa información, la realidad es que no tenía absolutamente ninguna fuente periodística ni judicial que la respaldara”.