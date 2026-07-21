Estafa virtual: alertan por llamadas de un falso “Soporte de Seguridad” que usa el logo de Mercado Libre

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Policiales

Una nueva modalidad de fraude intenta engañar a usuarios de WhatsApp con llamadas insistentes desde un número de Córdoba y una falsa identidad vinculada a Mercado Libre.

21 de julio de 2026 a las 08:44 a. m.

21 de julio de 2026 a las 08:44 a. m.

Una nueva modalidad de estafa virtual genera preocupación entre usuarios de WhatsApp debido a llamadas insistentes realizadas desde el número 3517552312, con característica de la provincia de Córdoba. Los delincuentes utilizan el logo de Mercado Libre y se identifican como “Soporte de Seguridad” para intentar ganarse la confianza de sus víctimas y obtener información sensible.

La maniobra fue advertida a partir de reiterados llamados efectuados en distintos horarios. La particularidad es que los responsables de la defraudación aparentan haber preparado previamente una identidad falsa para presentarse ante quienes reciben la comunicación.

Al visualizar la llamada entrante, en la pantalla del teléfono aparece un fondo amarillo acompañado por el conocido logo de Mercado Libre, mientras que como nombre del contacto figura la denominación “Soporte de Seguridad”. Esta identificación puede llevar a los usuarios a creer que se trata de una comunicación oficial, aunque en realidad es una estrategia utilizada por los estafadores.

Falso soporte de seguridad El perfil del número que llama tiene un logo que simula ser de Mercado Libre. La metodología responde a una modalidad de phishing combinada con técnicas de ingeniería social. Los delincuentes buscan generar preocupación en la víctima mediante un supuesto problema de seguridad, una cuenta comprometida, un acceso no autorizado o una presunta compra irregular.

A partir de ese primer contacto, los estafadores pueden intentar continuar la conversación por WhatsApp o por otros medios de comunicación. El objetivo es lograr que la persona actúe rápidamente, sin verificar la autenticidad del llamado y bajo la presión generada por el supuesto inconveniente.

En este tipo de maniobras, los delincuentes suelen solicitar códigos de verificación, claves, información personal o datos vinculados con tarjetas y cuentas bancarias. También pueden enviar enlaces que conducen a páginas falsas diseñadas para capturar credenciales de acceso.

Estafa virtual y WhatsApp Uno de los principales riesgos de esta modalidad es el robo del código de validación de WhatsApp. Si una persona entrega ese código a un desconocido, puede facilitar que los delincuentes intenten tomar el control de su cuenta.

Una vez que logran acceder, los estafadores pueden utilizar la identidad de la víctima para comunicarse con familiares, amigos o contactos laborales y solicitar dinero, transferencias o información. De esta manera, una primera llamada fraudulenta puede convertirse en una cadena de engaños que afecta tanto al titular de la cuenta como a su entorno.

Por ese motivo, ante una comunicación inesperada que solicite códigos de seguridad o datos personales, la recomendación es interrumpir inmediatamente el contacto y evitar continuar la conversación.

Llamadas desde Córdoba En los últimos tiempos se han registrado diferentes episodios de estafas virtuales y conocidos “cuentos del tío” realizados mediante llamadas provenientes de números con característica 351, correspondiente a la ciudad de Córdoba y localidades de esa región.

En distintos casos, las investigaciones y advertencias sobre este tipo de maniobras han señalado la utilización de líneas telefónicas desde las que se intenta contactar a personas de otras ciudades y provincias.

En relación con este tipo de delitos, también se ha mencionado en reiteradas oportunidades la posible vinculación de maniobras delictivas con organizaciones que operan desde establecimientos penitenciarios. En particular, distintas investigaciones han puesto bajo la lupa llamadas fraudulentas originadas desde el Complejo Carcelario “Padre Luchesse”, conocido como la cárcel de Bouwer.

Sin embargo, ante cada caso puntual, la procedencia concreta de una llamada debe ser determinada por la investigación correspondiente y no puede atribuirse automáticamente a un lugar específico únicamente por la característica telefónica del número.

Cómo evitar el engaño Desde organismos de seguridad y plataformas digitales se recomienda mantener una actitud de extrema precaución ante llamadas o mensajes inesperados que aseguren representar a una empresa reconocida.

En este caso, es importante recordar que Mercado Libre y Mercado Pago no necesitan que los usuarios entreguen códigos de seguridad, contraseñas o datos confidenciales mediante una llamada telefónica o un contacto informal por WhatsApp.

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Por eso, si una persona recibe una comunicación de un supuesto “Soporte de Seguridad” que utiliza el logo de Mercado Libre, debe desconfiar y no seguir las instrucciones indicadas por quien realiza el contacto.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Cortar inmediatamente la llamada si el interlocutor solicita información confidencial.

No compartir códigos de verificación recibidos por SMS o WhatsApp.

No proporcionar contraseñas, claves bancarias ni datos de tarjetas.

No ingresar a enlaces enviados por números desconocidos.

No descargar aplicaciones sugeridas durante una llamada sospechosa.

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Bloquear el número desde el que se realizó el contacto.

Reportar la cuenta o el número utilizado para intentar concretar la estafa.

Qué hacer si caíste Si una persona considera que entregó información sensible o perdió el acceso a alguna de sus cuentas, debe actuar rápidamente para reducir los riesgos.

En el caso de Mercado Libre o Mercado Pago, se recomienda ingresar únicamente desde las aplicaciones oficiales o los canales legítimos de atención y utilizar las opciones de ayuda y seguridad disponibles para informar el incidente.

Si el problema está relacionado con WhatsApp, es importante intentar recuperar la cuenta mediante los mecanismos oficiales de verificación y avisar a los contactos cercanos para evitar que sean engañados por los delincuentes.

También puede ser necesario cambiar las contraseñas comprometidas, revisar los movimientos de las cuentas y comunicarse con la entidad bancaria correspondiente si se proporcionaron datos financieros.