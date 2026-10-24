Enjuiciaron a un sujeto acusado de participar del robo de productos de un local y la sustracción de cables

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Policiales

La Fiscalía pidió una condena de tres de años de prisión a un sujeto que ya está cumpliendo con una condena en una unidad penal.

El juicio oral contra Nahuel Valdez por dos hechos delictivos ocurridos en Pergamino durante 2023 tuvo lugar este jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial. El fiscal Germán Guidi pidió al juez Ignacio Uthurry que lo condene a tres años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que la defensa cuestionó las pruebas y solicitó su absolución. El veredicto se conocerá el próximo jueves.

El debate se desarrolló en una sola jornada y tuvo como eje dos episodios atribuidos al acusado: la sustracción de productos del interior de un comercio de la Galería La Plaza, en el centro de Pergamino, y el corte y apoderamiento de cables telefónicos de un gabinete de distribución ubicado en la vía pública. Por este último hecho, Valdez fue interceptado por agentes municipales después de que un vecino alertara sobre la maniobra.

El acusado llegó al juicio bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense, debido a que se encuentra detenido en una unidad penal de la región por otras causas. La resolución que deberá adoptar el juez Uthurry determinará si corresponde imponerle una nueva condena por los dos episodios analizados durante el debate.

Robo en Galería La Plaza El primero de los hechos investigados ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de junio de 2023, entre las 5:50 y las 6:30, en el paseo comercial Galería La Plaza, ubicado en avenida de Mayo al 3600, en el centro de Pergamino.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Germán Guidi, Valdez ingresó al paseo comercial cuando el establecimiento permanecía cerrado al público. Para acceder al lugar habría trepado una reja de más de dos metros de altura, ubicada sobre calle Mitre, y llegado hasta el local Limpia Tutti.

Una vez en el interior del comercio, el imputado habría roto la vidriera y sustraído dos cajas de sobrantes de productos, una de la marca Poliana y otra de Axe. Según la reconstrucción incorporada al expediente, guardó la mercadería en una bolsa de nailon que había retirado de un cesto de residuos.

Después de apoderarse de los artículos, se habría retirado por el mismo sector por el que ingresó. Para superar nuevamente la reja, habría utilizado un bidón de agua como elemento de apoyo.

Entre los elementos probatorios considerados por la Fiscalía se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad privadas instaladas en el interior de la Galería La Plaza. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos atribuidos al acusado durante el ingreso, el recorrido por los pasillos y la salida del paseo comercial.

Ese material audiovisual formó parte de las evidencias expuestas durante la investigación y fue incorporado a la acusación que llegó a juicio oral.

Cables telefónicos en Ameghino El segundo episodio que se le atribuye a Valdez ocurrió el 3 de diciembre de 2023, alrededor de las 16, en avenida Ameghino al 1200. En ese lugar se encuentra un gabinete del mobiliario urbano de Telefónica Argentina instalado en la vía pública.

Según describió el fiscal Guidi, el acusado vestía una prenda azul de la selección argentina cuando habría violentado la puerta metálica del armario para acceder a su interior. Una vez allí, habría utilizado una pinza tipo alicate para cortar cables de alimentación de pares de cobre correspondientes a una línea de 400 pares, protegidos con un encintado negro.

La acusación sostiene que, después de cortar el cableado, sustrajo dos tramos de distintas dimensiones y se retiró del lugar. Sin embargo, la maniobra fue advertida por un vecino que se encontraba circunstancialmente en las inmediaciones.

Walter Cáceres observó lo que estaba ocurriendo y tomó una fotografía del sospechoso mientras cortaba los cables. Luego envió la imagen por WhatsApp al sistema municipal Ojos en Alerta y comunicó la situación para que intervinieran las autoridades.

La información aportada permitió activar la respuesta de los dispositivos de seguridad. Tras recibir la alerta y el aviso canalizado a través del sistema de emergencias 911, personal policial y agentes de Patrulla Urbana participaron del procedimiento para localizar al sospechoso.

La intervención de Ojos en Alerta La interceptación de Valdez se concretó en la intersección de Ricardo John y Chiclana, a varias cuadras del gabinete telefónico donde se habría producido la sustracción.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron al sospechoso, quien llevaba un buzo azul de la selección argentina y una bolsa de tela verde. En su interior encontraron un alicate de aproximadamente diez centímetros de largo, con punta de acero y mango de silicona, además de dos tramos de cable telefónico de diferentes longitudes.

En esas circunstancias se concretó la aprehensión y el secuestro de los elementos que llevaba consigo. La fotografía aportada por Cáceres, la intervención del sistema municipal Ojos en Alerta y el procedimiento posterior quedaron incorporados a las actuaciones vinculadas con el segundo episodio.

La secuencia tuvo relevancia en la investigación porque permitió relacionar la alerta inicial del vecino con la localización del sospechoso y el hallazgo de herramientas y cables. Esos elementos fueron considerados por la Fiscalía al sostener la acusación durante el juicio oral.

El pedido de condena Al exponer su postura durante el debate, el fiscal Germán Guidi consideró que las pruebas reunidas permitían atribuirle a Valdez la participación en los dos hechos investigados. Por ese motivo, solicitó al juez Ignacio Uthurry una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

El requerimiento comprendió tanto el robo de los productos del local de Limpia Tutti, en la Galería La Plaza, como la sustracción de los cables del gabinete de distribución telefónica de avenida Ameghino.

La defensa estuvo a cargo de Lisandro Gargulinski, de la Defensoría Oficial, quien cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas por la acusación. El abogado sostuvo que no habían quedado acreditados los hechos ni la participación de Valdez en los episodios que llegaron a juicio.

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En función de ese planteo, solicitó la absolución de su defendido o, subsidiariamente, que se aplicara la pena mínima correspondiente a una calificación legal más leve.

Veredicto el próximo jueves Con los alegatos de las partes concluyó el debate oral desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino. Ahora, el juez Ignacio Uthurry deberá analizar los planteos de la Fiscalía y de la defensa antes de emitir su decisión.

El veredicto está previsto para el próximo jueves. La resolución determinará si Valdez resulta condenado por los dos hechos atribuidos y si corresponde aplicar la pena de tres años de prisión efectiva solicitada por el fiscal Germán Guidi.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido en una unidad penitenciaria de la región por otras causas. La situación procesal derivada de este juicio quedará definida cuando el magistrado dé a conocer su pronunciamiento.



