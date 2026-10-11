En el Día del Obrero del Vestido, el sector advierte por una crisis inédita: "No tenemos nada que festejar"

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Pergamino

Con motivo de la conmemoración del Día del Obrero del Vestido, Martín Benavídez, Secretario General de Sutiv Seccional Pergamino, trazó un duro diagnóstico de la realidad industrial en la región.

Cada 14 de octubre se conmemora en la Argentina el Día del Obrero del Vestido, conocido históricamente como el Día de la Costurera. Una fecha que, de acuerdo con lo fijado en las paritarias nacionales del sector, trasladará este año su descanso pago y carácter no laborable al próximo lunes 19 de octubre. Sin embargo, en esta oportunidad, la jornada llega despojada de cualquier ambiente festivo.

En diálogo con LA OPINION, Martín Benavídez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido (Sutiv) Pergamino, sintetizó el sentir de los trabajadores textiles de Pergamino, Arrecifes y la zona norte bonaerense con una frase contundente: “Lamentablemente, este año no tenemos nada que festejar. No están los recursos económicos y la realidad de muchas familias del sector es muy triste”.

El dirigente gremial, de extensa trayectoria en la representación sindical local, comparó la coyuntura actual con otros momentos dramáticos de la historia económica argentina. “He pasado muchas crisis en el gremio. Fines de los noventa y principios del 2000 fueron difíciles; la pandemia también lo fue. Pero esto no se vio nunca. Hace mucho tiempo que no enfrentábamos algo tan grave”, aseguró Benavídez.

El origen de la parálisis industrial responde a la conjunción de dos factores determinantes: el desplome del poder adquisitivo y el cambio en la política de comercio exterior. Según explicó la conducción de Sutiv, la caída vertical del consumo interno se sumó a una apertura masiva de las importaciones que afecta directamente a la confección nacional.

“La ropa importada ha hecho una mella muy grande. No solo ingresan prendas terminadas, sino que se ha llegado al extremo de comercializar ropa usada por kilo. Vivimos en un mundo globalizado y la importación siempre existió, pero la modalidad actual destruye la producción nacional. Hoy no se vende prácticamente nada en los locales”, afirmó.

Impacto en el empleo Las consecuencias directas sobre la mano de obra en el norte de la Provincia de Buenos Aires son alarmantes. En los últimos dos años (periodo que abarca desde mediados de 2024 hasta la actualidad en 2026), el sector registra la pérdida de más de 500 puestos de trabajo directos en la región de Pergamino y zonas de influencia.

A los despidos masivos se suman esquemas de trabajo precarizados para sostener la actividad mínima en los talleres: suspensiones, reducciones de la jornada laboral y salarios que, resentidos por la inflación, no alcanzan a cubrir la canasta básica.

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“Nosotros no hacemos lobby por ningún empresario; vemos la realidad diaria de los trabajadores. Hay empresas que están trabajando menos días y negociamos ante el Ministerio de Trabajo provincial para que, al menos, se pague un porcentaje de las horas caídas. Mantenemos diálogo constante con los confeccionistas de Pergamino ofreciendo facilidades para el pago de deudas y monitoreando la situación, pero la realidad nacional es idéntica desde el Norte hasta Tierra del Fuego”, detalló Benavídez.

El parón productivo impacta directamente en las arcas de la organización gremial y su obra social; ante el retraso o la falta de pago de aportes y contribuciones por parte de los empleadores, los ingresos del sindicato y de la cobertura médica han sufrido una caída de entre el 60% y el 70%.

A pesar de este recorte de recursos, la conducción de Sutiv, respaldada por un cuerpo de delegados y una comisión directiva que combina mucha experiencia de los dirigentes históricos con el empuje de la juventud, ha desplegado estrategias para evitar el cese de servicios esenciales: atención médica propia; e incorporó en los consultorios del sindicato en Pergamino al médico clínico Dr. Franco Acosta (quien atiende lunes, miércoles y viernes directamente por el gremio), sumado al servicio de pediatría de la obra social a cargo de la atención los días martes y jueves. Sostén de Delegaciones; en la localidad de Arrecifes, tras la jubilación de la empleada administrativa, la delegación continúa abierta y operativa gracias al esfuerzo voluntario de los dirigentes Gustavo Flores y Fernando Quintero, quienes atienden las dependencias por las tardes al finalizar sus turnos en las fábricas. Ayuda directa; se priorizan esquemas de reintegros subsidiados por el sindicato para cubrir prestaciones médicas no alcanzadas por la obra social en casos de vulnerabilidad de los afiliado. Infraestructura recreativa; ante el alto costo operativo, el gremio analiza con esfuerzo la posibilidad de habilitar el campo deportivo para la temporada 2026/2027.

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Expectativas e industria nacional De cara al futuro, Benavídez reiteró que la única salida sostenible para el sector pasa por un cambio en la orientación de las políticas macroeconómicas del Ejecutivo Nacional que vuelvan a poner eje en la producción, el empleo local y el mercado interno.

”Siempre soy optimista, pero las políticas del gobierno actual no están apuntadas a defender la industria. Respetamos lo que la gente votó, pero nuestro deber es decir lo que pasa. Esperamos que de cara a los próximos turnos electorales la sociedad pueda reaccionar y elegir un modelo que realmente apueste a la producción. El sector textil, la confección, el cuero y el calzado están entre los más castigados del país", concluyó el referente sindical.