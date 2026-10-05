El Gobierno bonaerense advirtió sobre paros docentes y posibles descuentos

Educación

El ministro Carlos Bianco diferenció a los gremios “validados” de las agrupaciones disidentes que realizan medidas de fuerza, como Suteba Multicolor.

Tras un paro de 24 horas que el pasado jueves realizaron los docentes bonaerenses frente a hechos de violencia en escuelas, sumado a medidas de fuerza que vienen haciendo “gremios disidentes”, el Gobierno de la Provincia diferenció a las huelgas convocadas por sindicatos con representación legal y habló de posibles descuentos.

Este lunes, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, expresó que entre los paros “hay de dos tipos: algunos que lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente; y después están los de pequeñas agrupaciones, que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal".

Ese segundo grupo al que se refirió el funcionario es el que componen Suteba Multicolor, sector disidente a la conducción provincial, o la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Bianco confirmó que los descuentos salariales pueden aplicarse en este caso: “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

La aclaración del ministro se da en un escenario de creciente conflictividad en las escuelas bonaerenses. De hecho, el jueves pasado el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a FEB, Suteba, Udocba y Amet, llevó adelante un paro contra la violencia que sufren los maestros en los establecimientos.

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Al referirse específicamente a las medidas de fuerza motivadas por situaciones de violencia, Bianco contó que había mantenido conversaciones con dirigentes gremiales y que le habían transmitido la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana. Y fue allí que lo vinculó con un escenario más amplio de violencia social y en ese sentido responsabilizó al Gobierno de Javier Milei.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo. Y vinculó esa situación directamente con las decisiones de la administración libertaria al afirmar que el escenario actual es consecuencia de “un modelo” político y económico encabezado por Milei.