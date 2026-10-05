Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Educación

El Gobierno bonaerense advirtió sobre paros docentes y posibles descuentos

El ministro Carlos Bianco diferenció a los gremios “validados” de las agrupaciones disidentes que realizan medidas de fuerza, como Suteba Multicolor.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
05 de octubre de 2026 a las 03:30 p. m.
El Gobierno bonaerense advirtió sobre paros docentes y posibles descuentos
El ministro Carlos Bianco diferenció a los gremios “validados” de las agrupaciones disidentes que realizan medidas de fuerza, como Suteba Multicolor.

Tras un paro de 24 horas que el pasado jueves realizaron los docentes bonaerenses frente a hechos de violencia en escuelas, sumado a medidas de fuerza que vienen haciendo “gremios disidentes”, el Gobierno de la Provincia diferenció a las huelgas convocadas por sindicatos con representación legal y habló de posibles descuentos.

Este lunes, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, expresó que entre los paros “hay de dos tipos: algunos que lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente; y después están los de pequeñas agrupaciones, que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal".

Publicidad

Las mas leidas de Educación

1

Docentes bonaerenses paran este jueves para reclamar seguridad en las aulas

30/9, 03:36 p. m.
Docentes bonaerenses paran este jueves para reclamar seguridad en las aulas
2

CENS 453: La Escuela para Adultos incorpora el turno tarde para sus estudiantes

14/2, 11:32 a. m.
CENS 453: La Escuela para Adultos incorpora el turno tarde para sus estudiantes
3

Docentes y estatales aceptan la oferta salarial de 7% en dos tramos

8/7, 04:05 p. m.
Docentes y estatales aceptan la oferta salarial de 7% en dos tramos
4

Crearon un Tinder de colegios privados para docentes que buscan trabajo

12/11/2024, 12:00 a. m.
Crearon un Tinder de colegios privados para docentes que buscan trabajo
5

La hora extra en escuelas pergaminenses seguirá hasta fines de 2024

06/09/2023, 12:00 a. m.
La hora extra en escuelas pergaminenses seguirá hasta fines de 2024

Ese segundo grupo al que se refirió el funcionario es el que componen Suteba Multicolor, sector disidente a la conducción provincial, o la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Bianco confirmó que los descuentos salariales pueden aplicarse en este caso: “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

La aclaración del ministro se da en un escenario de creciente conflictividad en las escuelas bonaerenses. De hecho, el jueves pasado el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a FEB, Suteba, Udocba y Amet, llevó adelante un paro contra la violencia que sufren los maestros en los establecimientos.

Publicidad

Seguí leyendo

Litoralgas realizará durante octubre la búsqueda de pérdidas de gas en Pergamino
Pergamino

Litoralgas realizará durante octubre la búsqueda de pérdidas de gas en Pergamino

Al referirse específicamente a las medidas de fuerza motivadas por situaciones de violencia, Bianco contó que había mantenido conversaciones con dirigentes gremiales y que le habían transmitido la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana. Y fue allí que lo vinculó con un escenario más amplio de violencia social y en ese sentido responsabilizó al Gobierno de Javier Milei.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo. Y vinculó esa situación directamente con las decisiones de la administración libertaria al afirmar que el escenario actual es consecuencia de “un modelo” político y económico encabezado por Milei.

Publicidad

Es un clima de violencia, de insatisfacción. Y tiene que ver con el modelo de Milei. Hasta 2023 no teníamos estos números de violencia generalizada. Estamos viviendo una complejidad muy grande. El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando”, cerró el funcionario.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...