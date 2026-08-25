Colegios privados bonaerenses: las cuotas subirán 2,5% en septiembre

Educación

El ajuste completa el 7,5% previsto entre agosto y septiembre y alcanza a los distintos niveles educativos, con topes que varían según el porcentaje de subvención que recibe cada institución.

Las cuotas de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires tendrán en septiembre un nuevo incremento del 2,5%. Se trata de la segunda parte del ajuste dispuesto por el Gobierno bonaerense, luego de la suba del 5% que comenzó a aplicarse durante agosto.

La actualización fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) y alcanza a las instituciones educativas de gestión privada que reciben aporte estatal. Los nuevos valores fueron establecidos por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

De esta manera, las familias que envían a sus hijos a colegios privados deberán afrontar en septiembre una nueva actualización de los aranceles, en un escenario en el que las instituciones buscan adecuar sus ingresos a la evolución de sus principales costos.

Los topes según el nivel y la subvención El esquema contempla los diferentes niveles y modalidades de enseñanza: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior.

Los valores máximos autorizados dependen del porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento. La escala contempla instituciones con subvenciones que van del 40% al 100%, por lo que las cuotas presentan diferencias de acuerdo con el nivel de financiamiento público.

En el caso de la educación primaria, los establecimientos que reciben una subvención del 100% podrán cobrar hasta $38.070, mientras que aquellos que cuentan con un aporte estatal del 40% tendrán un tope de $172.180.

Para el nivel secundario, los valores máximos quedaron establecidos en $41.980 para las instituciones con una subvención del 100% y en $223.740 para aquellas que reciben el 40%.

Acompañar los costos docentes Desde AIEPA señalaron que la actualización de los aranceles resulta necesaria para que las instituciones puedan afrontar el incremento de sus costos, particularmente aquellos vinculados con los salarios del personal docente.

Seguí leyendo Salud Vacunas en la Provincia: el nuevo mapa de Salud muestra dónde están las principales brechas

El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, consideró que el nuevo aumento es relevante para acompañar las subas surgidas de las paritarias docentes de las distintas jurisdicciones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, el incremento autorizado para septiembre será superior y alcanzará el 4,2%.

Preocupación por la situación de las instituciones Más allá de la actualización tarifaria, desde AIEPA plantearon un escenario complejo para buena parte de los establecimientos de enseñanza privada.

Zurita advirtió que numerosas instituciones atraviesan dificultades financieras asociadas a distintos factores. Entre ellos mencionó la disminución en la matrícula, vinculada con la caída de los índices de natalidad, y el aumento de la morosidad en el pago de las cuotas, que actualmente se ubica en torno al 11%.

También señaló como un problema el retraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones. Según explicó, esa situación generó un desfasaje entre los ingresos de las instituciones y la evolución de sus costos, lo que profundizó las dificultades económicas de distintos colegios.