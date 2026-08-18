> Vouchers Educativos: cuándo se pagan en agosto de 2026 y cuánto cobra cada estudiante

Educación

Se espera que el Ministerio de Capital Human confirme la fecha de pago en las próximas horas. Los detalles para no perder el beneficio y todo lo que hay que saber.

Las familias que reciben los Vouchers Educativos aguardan la confirmación oficial del calendario de pagos de agosto de 2026. El beneficio, que se acredita mediante ANSES, está destinado a acompañar a hogares con hijos que asisten a colegios privados que reciben un importante aporte estatal.

Aunque el Ministerio de Capital Humano todavía no estableció una fecha oficial, el esquema utilizado en los meses anteriores permitía estimar que las acreditaciones podrían comenzar durante la tercera semana de agosto, es decir, la que arranca este martes 18 debido a que el lunes 17 es feriado. Aunque se espera la confirmación oficial que sería en las próximas horas.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en agosto 2026 Por ahora, el Gobierno no comunicó oficialmente el día en que comenzará el pago correspondiente a agosto. La referencia disponible surge del cronograma aplicado durante los últimos meses, por lo que las acreditaciones podrían este semana.

El beneficio que se cobre durante agosto corresponderá al período de julio. El monto no es idéntico para todos los estudiantes, ya que se determina a partir del valor de la cuota informado por cada institución educativa.

El programa contempla una cobertura de hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a la jornada simple, siempre dentro de los límites fijados por el Gobierno nacional.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en agosto y requisitos El monto del beneficio ronda los $20.000 por estudiante, aunque la cifra puede variar porque está vinculada con el valor de la cuota de cada establecimiento. El voucher se asigna por cada alumno que reúna las condiciones establecidas. Por ese motivo, las familias que tengan más de un hijo incluido en el programa pueden recibir más de un beneficio. Además, el cobro de los Vouchers Educativos es compatible con otras prestaciones sociales.

En tanto, para recibir la asistencia, las familias deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre los requisitos se encuentran:

- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país.

- Contar con DNI vigente.

- Tener ingresos familiares de hasta siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

- Tener hijos que concurran a instituciones educativas privadas con al menos un 75% de aporte estatal.

- Mantener la condición de alumno regular.

Para calcular el límite de ingresos se toma como referencia un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $357.800. Con ese valor, el tope de ingresos familiares queda establecido en $2.504.600.

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Cómo consultar si fue aprobado el Voucher Educativo El resultado de la solicitud puede revisarse a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina. Al ingresar, el sistema puede informar alguno de estos tres estados: “Aprobada”, “En evaluación” o “Rechazada”.

Si la solicitud es rechazada por motivos académicos, el titular cuenta con un plazo de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

Qué cambia en 2026 para las familias con cuotas escolares impagas Una de las modificaciones previstas para este año está relacionada con las familias que mantienen deudas por cuotas escolares.

La Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación suspendió durante 2026 el mecanismo que establecía la interrupción del voucher cuando se acumulaban dos cuotas impagas y la cancelación del beneficio al llegar a tres mensualidades adeudadas.

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Así, durante este año las familias pueden continuar percibiendo los Vouchers Educativos aunque tengan cuotas pendientes con la institución educativa. La modificación apunta a evitar que las dificultades económicas de los hogares terminen afectando la continuidad escolar.

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026 El programa permanecerá vigente hasta diciembre de 2026 para quienes continúen cumpliendo con las condiciones requeridas.