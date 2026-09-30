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Docentes bonaerenses paran este jueves para reclamar seguridad en las aulas

Más allá del reclamo salarial, docentes bonaerenses paran ante la creciente inseguridad en las escuelas, luego de agresiones registradas en varias localidades. La medida contempla también a Pergamino.

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30 de septiembre de 2026 a las 03:36 p. m.
Docentes bonaerenses paran este jueves para reclamar seguridad en las aulas
Más allá del reclamo salarial, docentes bonaerenses paran ante la creciente inseguridad en las escuelas, luego de agresiones registradas en varias localidades. La medida contempla también a Pergamino.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán este jueves 1 de octubre un sorpresivo paro en reclamo de mayor seguridad dentro de las aulas y en medio de los últimos casos de violencia contra maestros que se registraron en el territorio.

Así lo decidió el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los gremios FEB, Suteba, Udocba y Amet, y que realizarán una medida de fuerza de 24 horas que impactará en las escuelas públicas de la provincia.

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La medida, que se da en medio del creciente reclamo por un llamado a negociar paritarias salariales, tiene que ver en este caso con la violencia que sufren los docentes en los establecimientos.


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