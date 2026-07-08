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Docentes y estatales aceptan la oferta salarial de 7% en dos tramos

Los gremios manifestaron su conformidad teniendo en cuenta las negociaciones que estaban en marcha .

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08 de julio de 2026 a las 04:05 p. m.
Docentes y estatales aceptan la oferta salarial de 7% en dos tramos
Docentes aceptaron la propuesta salarial de la Provincia.

Gremios docentes y de estatales de la provincia de Buenos Aires comenzaron a aceptar la oferta salarial del 7% en dos cuotas, con lo que el Gobierno de Axel Kicillof logró cerrar la paritaria al menos hasta septiembre, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo.

La oferta concreta es de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y fue aprobada en principio por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aunque el otro gremio mayoritario, Suteba, se aprestaba a seguir el mismo camino.

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En lo que respecta a los estatales, UPCN, el sindicato que conduce Fabiola Mosquera confirmó que aceptó la propuesta presentada en las paritarias de la Ley 10.430. “La misma contempla incrementos salariales, la reapertura de la negociación en septiembre y avances en materia de estabilidad laboral y carrera administrativa”, destacaron. Ahora falta el visto bueno de ATE, que también recepcionó como positiva la oferta.

Más negociaciones

Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas a los docentes para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas, algo que también preocupa al sector y que fue uno de los puntos del paro de la semana pasada.

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La oferta además del 7% de incremento salarial, incluye el compromiso de volver a negociar en septiembre y se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

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Cómo quedan los salarios docentes

El Ejecutivo ofreció un incremento acumulado del 7% tomando como base el salario de junio (5% en julio y 2% en agosto). Tomando como cargo testigo a un docente con 10 años de antigüedad, los salarios quedarán de la siguiente manera:

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-Maestro de Grado (MG): cobraría $ 990.793 en julio y pasaría a $ 1.018.575 en agosto.

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-Preceptor (PR): percibiría $ 855.757 en julio y pasaría a $ 885.901 en agosto.

-Profesor (PF): el haber llegaría a $ 1.348.905 en julio y pasaría a $ 1.380.137 en agosto.

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-Maestro de Grado con 5ª Hora: cobraría $ 1.236.347 en julio y pasaría a $ 1.268.805 en agosto.

-Maestro de Grado de Jornada Completa: el sueldo subiría a $ 1.982.586 en julio y pasaría a $ 2.037.149 en agosto.

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