Los pedidos de los docentes a la Provincia para la reapertura de paritarias

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Educación

Los docentes no limitaron su planteo a una recomposición salarial, también incorporaron reclamos laborales, previsionales, educativos y sanitarios.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) busca llevar una agenda amplia a la próxima negociación paritaria con la Provincia. Los docentes no limitaron el planteo a una recomposición salarial, también incorporaron reclamos laborales, previsionales, educativos y sanitarios que pretenden discutir durante una nueva instancia paritaria en septiembre.

Entre los temas aparecen medidas para evitar la pérdida de puestos de trabajo ante la caída de la matrícula, cambios en el régimen académico, licencias médicas y la titularización en la educación agraria. Los sindicatos también quieren discutir las prestaciones del IOMA, el sistema previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) y el convenio colectivo de trabajo.

El pedido quedó plasmado en una presentación dirigida al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Allí, los gremios reclamaron aplicar la cláusula de reapertura acordada en julio para volver a negociar los salarios durante septiembre, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Los docentes ampliaron sus reclamos Uno de los puntos está relacionado con la baja de la tasa de natalidad y su efecto sobre la matrícula escolar. El FUDB pidió mantener el trabajo de la comisión técnica y definir líneas de acción que permitan afrontar ese escenario sin pérdida de puestos laborales dentro del sistema educativo bonaerense.

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Los sindicatos también reclamaron conocer el estado de las modificaciones del régimen académico, avanzar con la titularización de la educación agraria y discutir las licencias médicas. A esa agenda sumaron el abordaje institucional frente a la baja de la edad de punibilidad, con un enfoque basado en derechos.

La presentación incluyó además un pedido de información sobre la campaña "Cuidemos a los y las que enseñan" y la convocatoria de las multisectoriales previstas en acuerdos anteriores. También solicitaron defender el régimen previsional, garantizar la cobertura de salud y convertir el convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.