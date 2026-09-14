Bancarios acordaron un aumento en línea con la inflación y ahora el básico supera los $2,5 millones

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La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector en base a la inflación y acumulan una suba del 21,3% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

La actualización paritaria establece un alza del 1,7% para agosto, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.577.474,74. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el sueldo inicial pasa a ubicarse en $2.505.061,24 y se le suma la participación en ganancias que equivale a $72.413,50 y termina dejando el básico por encima de los $2,5 millones.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $2.233.175,44 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado: “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.