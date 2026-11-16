El futsal cerró su primer año en la Liga de Pergamino con dos campeones y fuertes apuestas para 2027

> El futsal cerró su primer año en la Liga de Pergamino con dos campeones y fuertes apuestas para 2027

Deportes

Provincial en Sub 13 y Gimnasia en Sub 15 se quedaron con los títulos del torneo inaugural. El vicepresidente Angel Raña confirmó que el próximo año se incorporará el femenino, inicialmente Sub 13 y Sub 15, la categoría masculina Sub 11 y torneos regionales.

El futsal comenzó a escribir su propia historia oficial dentro de la Liga de Fútbol de Pergamino. Tras cuatro meses de intensa actividad organizativa y deportiva, la entidad completó con éxito la primera edición de su campeonato formativo, una experiencia inaugural que dejó dos campeones, una gran respuesta institucional y ambiciosos proyectos de expansión para 2027.

El cierre de la temporada tuvo lugar el pasado jueves en el gimnasio del Club Viajantes, ante un importante marco de público. En lo estrictamente deportivo, Provincial se consagró campeón en la categoría Sub 13 tras superar en la final a Gimnasia, mientras que en Sub 15 el título quedó en manos de Gimnasia, que derrotó en el encuentro decisivo a Argentino.

La jornada incluyó además dos encuentros preliminares de futsal femenino -San José se midió ante Rompe Redes en Sub 13 y frente a Juventud en Sub 15-, los cuales sirvieron como presentación formal de una rama que se incorporará al calendario competitivo el próximo año.

Gimnasia y Esgrima se adjudicó el primer título oficial de Sub 15 en el futsal de la Liga de Pergamino. — PRENSA LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO Un balance superador El certamen inaugural reunió a un total de 16 equipos masculinos, con representación en Sub 13 y Sub 15 de ocho clubes locales: Gimnasia, Argentino, Viajantes, Juventud, Douglas Haig, Provincial, Banco Provincia y Junior Sanabria.

Al momento de trazar un balance, el vicepresidente de la Liga de Fútbol, Angel Raña, resaltó que los resultados superaron las expectativas iniciales. "Esto que empezamos a diagramar hace cuatro meses hoy tiene su epílogo como estaba programado. Salió todo como lo planificamos, y diría que hasta mejor de lo que pensábamos", afirmó el dirigente, quien explicó que antes de asumir responsabilidades regionales asignadas por el Consejo Federal y la Federación decidió poner en marcha la disciplina en su propia ciudad: "No correspondía estar al frente de algo que Pergamino todavía no tenía".

Más allá del juego, uno de los datos más celebrados por la dirigencia fue la conducta dentro y fuera de la cancha: el campeonato finalizó sin un solo futbolista sancionado por el Tribunal de Disciplina. "Con 16 equipos participando, el comportamiento de los chicos fue ejemplar; apenas hubo algunas tarjetas amarillas. Se alinearon todos los planetas porque los padres también acompañaron con mucha mesura y generaron un clima festivo y deportivo, sin insultos ni agravios pese a la cercanía del público en los gimnasios cerrados", valoró Raña.

Seguí leyendo Deportes Liga de Fútbol: se vienen las semifinales de Primera A y la definición del segundo ascenso

Femenino, Sub 11 y roce regional Con las bases sentadas, la Liga ya proyecta un 2027 de fuerte crecimiento estructural. Una de las prioridades será darle rodaje oficial al futsal femenino a partir de enero y febrero, inicialmente en Sub 13 y Sub 15. Para garantizar una competencia regular durante todo el año, se buscará articular torneos regionales con ciudades vecinas que cuentan con menos equipos, existiendo ya un marcado interés de instituciones de Colón para sumarse a las ligas pergaminenses.

En la rama masculina, en tanto, se agregará la categoría Sub 11, conformando una tira formativa junto a Sub 13 y Sub 15. En paralelo, la entidad planea impulsar programas de capacitación específicos en aspectos técnicos y tácticos para entrenadores y profesores. Además, el horizonte incluye la integración a certámenes interligas -como un regional proyectado en San Nicolás junto a representantes de Junín, San Pedro y San Vicente- para que los campeones locales sumen roce fuera de la ciudad.

Seguí leyendo Deportes Matías Galiano: el arquero que jugó de nueve y salvó a Provincial en una noche de película

El desafío de los escenarios De cara a la ampliación del calendario, uno de los principales retos operativos será la disponibilidad de gimnasios cubiertos sin superponer horarios con otras disciplinas. "En buena hora que los clubes tengan tantas actividades y sus espacios ocupados, pero eso nos obliga a planificar con mayor anticipación", señaló Raña.