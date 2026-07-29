El conductor de una moto escapó corriendo, en forma sospechosa, tras chocar contra un auto en el barrio Centenario

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Policiales

El conductor de una motocicleta abandonó el rodado y escapó tras protagonizar un siniestro vial con una Renault Duster en Rivadavia y Magallanes.

Un siniestro vial en el barrio Centenario de Pergamino derivó en una investigación por lesiones culposas luego de que el conductor de una motocicleta chocara contra una Renault Duster y escapara corriendo del lugar. El rodado menor quedó abandonado en la esquina de Rivadavia y Magallanes, mientras la conductora del automóvil permaneció en el sitio.

Siniestro vial Centenario El episodio se registró el martes alrededor de las 20:00, cuando personal policial fue comisionado a la intersección de las calles Rivadavia y Magallanes, en el barrio Centenario, a raíz de un llamado que alertaba sobre un presunto accidente de tránsito.

El automóvil Renault Duster circulaba por Magallanes en el sentido de esa arteria, de Este a Oeste, y la motocicleta lo hacía por Rivadavia, de Norte a Sur.

Tal como surge de esos datos: el auto tendría la prioridad de paso en esa encrucijada al desplazarse por la mano "derecha".

El impacto de los dos vehículos se produjo en horario nocturno y de acuerdo al relato de testigos: la motocicleta circularía sin luz delantera. Hay quienes habrían afirmado que también circularía a una velocidad excesiva.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una Renault Duster y una motocicleta que habría participado del impacto. Sin embargo, el conductor del vehículo de menor porte ya no se encontraba en la escena al momento de la intervención policial.

De acuerdo con el relato aportado por la conductora del automóvil, el motociclista se habría retirado inmediatamente después de producirse el choque. Según manifestó ante los investigadores, el hombre escapó corriendo por calle Rivadavia en dirección al Arroyo Pergamino, dejando abandonada la motocicleta en el lugar del siniestro.

Investigación por lesiones culposas La mujer que conducía la Renault Duster fue identificada por la Policía como una vecina de la zona sur de 55 años de edad, quien permaneció en el sitio y brindó información sobre la mecánica del episodio. A partir de sus declaraciones y de los elementos encontrados en la escena, se inició una causa judicial caratulada como lesiones culposas.

La investigación quedó a cargo de la UFI y J Nº 7, que dispuso una serie de medidas tendientes a determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer la identidad y el paradero del conductor de la motocicleta que se retiró del lugar.

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Entre las diligencias ordenadas se encuentra la intervención del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, que tendrá a su cargo distintas tareas investigativas para intentar identificar al motociclista y reconstruir los momentos previos y posteriores al impacto.

Cámaras del barrio Centenario Como parte de la investigación por el siniestro vial Centenario, los investigadores realizarán un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar. El objetivo será determinar si algún dispositivo registró el momento de la colisión o el desplazamiento posterior del motociclista que abandonó la escena.

También se prevé la localización y recepción de testimonios de personas que pudieran haber presenciado el accidente o que hayan observado al conductor de la moto retirarse corriendo en dirección al Arroyo Pergamino.

En paralelo, la Fiscalía ordenó la realización de un informe técnico-mecánico sobre los vehículos involucrados. Este procedimiento permitirá establecer los daños que presentan tanto la Renault Duster como la motocicleta y aportar elementos para determinar la dinámica del impacto.

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Avanza la causa judicial La causa por lesiones culposas continuará con la incorporación de las distintas pruebas y testimonios reunidos durante las próximas horas. Las autoridades judiciales procuran establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además del análisis de las cámaras de seguridad y de los testimonios, se dispusieron otras medidas de rigor, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales, la realización de peritajes sobre los vehículos involucrados y las actuaciones necesarias para avanzar en la identificación del conductor de la motocicleta.