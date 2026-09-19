Dos vuelos sanitarios trasladaron a niños quemados desde Pergamino al Hospital Garrahan

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Dos vuelos sanitarios trasladaron desde Pergamino al Hospital Garrahan a dos niños que sufrieron graves quemaduras durante un incendio registrado en una vivienda familiar de una ciudad de la región.

Dos vuelos sanitarios fueron realizados este sábado desde el Aeródromo Provincial de Pergamino para trasladar al Hospital Garrahan a dos niños que sufrieron graves quemaduras durante un incendio ocurrido el viernes en una vivienda familiar de una ciudad de la región. Ambos habían sido derivados inicialmente al Hospital San José.

Los operativos demandaron dos movimientos de una aeronave Cessna Caravan C208 perteneciente a la Dirección de Aeronáutica de la provincia de Buenos Aires, que realizó los traslados desde Pergamino hacia Aeroparque, para posteriormente continuar el recorrido hasta el centro pediátrico nacional.

El primer vuelo sanitario arribó al Aeródromo Provincial alrededor de las 5 de la madrugada. La aeronave llegó con dos pilotos, personal médico y enfermeros para concretar el traslado de uno de los niños, cuya edad estimada sería de entre 7 y 8 años. El paciente había sufrido quemaduras de consideración durante el incendio registrado el viernes.

Entre las cinco de la madrugada y el mediodía el mismo avión de aeronáutica provincial trasladó a los dos niños con quemaduras graves sufridas durante un incendio. — LA OPINION La aeronave permaneció en el aeródromo hasta aproximadamente las 7, cuando emprendió el vuelo hacia Aeroparque. Desde allí estaba previsto continuar el traslado hasta el Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los niños requieren atención especializada debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

Segundo vuelo sanitario La segunda operación se concretó durante la mañana del sábado. El mismo avión de la Dirección de Aeronáutica bonaerense regresó al Aeródromo Provincial de Pergamino alrededor de las 11 para realizar el traslado del segundo niño.

Entre las cinco de la madrugada y el mediodía el mismo avión de aeronáutica provincial trasladó a los dos niños con quemaduras graves sufridas durante un incendio. — LA OPINION El operativo concluyó cerca de las 12:40, cuando la aeronave volvió a despegar con destino a Aeroparque para continuar posteriormente hacia el Hospital Garrahan.

Hasta el momento no trascendieron públicamente mayores detalles sobre el estado de salud de los dos pacientes ni sobre la extensión precisa de las quemaduras. La información médica corresponde a los profesionales que intervienen en la atención de los niños y sus familias.

Incendio y atención médica El incendio se produjo durante la jornada del viernes en una vivienda familiar de una localidad de la región. Como consecuencia del siniestro, los dos niños sufrieron lesiones de gravedad y fueron asistidos inicialmente en el sistema sanitario de la zona.

Entre las cinco de la madrugada y el mediodía el mismo avión de aeronáutica provincial trasladó a los dos niños con quemaduras graves sufridas durante un incendio. — LA OPINION Posteriormente fueron trasladados al Hospital San José de Pergamino, donde recibieron atención médica antes de disponerse las derivaciones hacia un centro pediátrico especializado de mayor complejidad.

La elección del Hospital Garrahan responde a la necesidad de contar con atención especializada para pacientes pediátricos que presentan lesiones de consideración, especialmente cuando requieren tratamientos que exceden las posibilidades del centro asistencial local.

Aeródromo operativo Los dos vuelos sanitarios volvieron a poner en evidencia la importancia operativa del Aeródromo Provincial de Pergamino para las emergencias médicas que requieren traslados a centros de mayor complejidad.

El responsable del operativo destacó que la estación aérea permanece disponible durante las 24 horas y los 365 días del año para recibir aeronaves sanitarias cuando las necesidades del sistema de salud así lo requieren.

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Durante la madrugada y la mañana de este sábado, el personal permaneció afectado al dispositivo para garantizar el arribo, permanencia y posterior partida de la aeronave sanitaria utilizada en ambos traslados.

Entre las cinco de la madrugada y el mediodía el mismo avión de aeronáutica provincial trasladó a los dos niños con quemaduras graves sufridas durante un incendio. — LA OPINION Investigación por el incendio En el cuartel 28 de Bomberos Voluntarios de Pergamino no registraban, hasta el momento, información sobre una intervención propia relacionada con un incendio de estas características y con dos menores derivados por quemaduras graves.

Tampoco se habían incorporado actuaciones de esas características en la Fiscalía que se encuentra de turno en Pergamino durante este fin de semana. La investigación sobre las circunstancias en que se produjo el incendio dependerá de la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el siniestro.

La prioridad durante las primeras horas estuvo puesta en la atención de los dos niños y en la coordinación de los traslados sanitarios hacia el Hospital Garrahan.

Entre las cinco de la madrugada y el mediodía el mismo avión de aeronáutica provincial trasladó a los dos niños con quemaduras graves sufridas durante un incendio. — LA OPINION Quemaduras en una cantera Dos niños de 8 años sufrieron quemaduras en el cuerpo y el rostro durante un incidente registrado en la tarde de este viernes en una cantera cercana al barrio Túpac Amaru de Pergamino.

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De acuerdo con la información consignada por el Hospital Interzonal General de Agudos San José, el episodio ocurrió en inmediaciones de Bombero Esquivel y Juana Azurduy. Los dos niños, identificados como Samuel Isaías Angelo Márquez y Elías Yair Berrondo, ingresaron al centro asistencial alrededor de las 15:50 y fueron asistidos por las lesiones que presentaban.

Según relató Carlos Márquez, padre de Samuel, los dos niños habían concurrido hasta una cantera cercana al sector donde residen con el propósito de arrojar basura. De acuerdo con su testimonio, momentos después regresaron corriendo y presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo y en el rostro.

Las circunstancias concretas en las que se produjeron las lesiones todavía no fueron establecidas. Tampoco surge del informe médico cuál fue el elemento o material que habría provocado las quemaduras, por lo que ese aspecto deberá ser determinado a partir de las actuaciones correspondientes y de las averiguaciones que se realicen en el lugar.

Ambos niños fueron trasladados para recibir asistencia médica en el Hospital San José. El diagnóstico consignado en el ingreso fue de quemaduras y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente se dispusieron las derivaciones correspondientes para que recibieran atención especializada.