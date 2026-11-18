Día Mundial de la EPOC: la enfermedad respiratoria que la mayoría de quienes la tienen no sabe que padece

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Salud

En la Argentina afectaría a más de 2,3 millones de personas mayores de 40 años. Una espirometría alcanza para diagnosticarla.

Fuente: OMS, GOLD y Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. · 18 de noviembre de 2026 a las 09:00 a. m.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección respiratoria que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica como la cuarta causa de muerte en el mundo. En la Argentina, más de siete de cada diez personas que la tienen no lo saben, según el estudio nacional EPOC.AR.

Qué es la EPOC La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica que obstruye el paso del aire y dificulta la respiración. Incluye dos formas principales que suelen presentarse juntas: la bronquitis crónica, una inflamación persistente de los bronquios, y el enfisema, que daña los alvéolos, las pequeñas bolsas de aire de los pulmones donde se produce el intercambio de oxígeno.

El daño que provoca no es reversible, pero la enfermedad se puede tratar. Con un diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado es posible aliviar los síntomas, reducir las complicaciones y frenar su avance.

Por qué se conmemora hoy El Día Mundial de la EPOC fue creado en 2002 por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), un organismo internacional que reúne a especialistas en la enfermedad. Se conmemora el tercer miércoles de noviembre.

Este año, la campaña pone el foco en el diagnóstico temprano y el tratamiento para lograr una vida mejor. Según GOLD, detectar la enfermedad y comenzar a tratarla en sus primeras etapas puede reducir los síntomas y hacer más lento su avance. Además, el organismo publica hoy la versión final de su informe 2027, la guía internacional de referencia para el diagnóstico y el tratamiento de la EPOC.

La EPOC en el mundo Según la OMS, la EPOC causó 3,5 millones de muertes en 2021, alrededor del 5 % de todas las muertes en el mundo. Casi el 90 % de las muertes por esta enfermedad en personas menores de 70 años se producen en países de ingresos bajos y medianos.

La EPOC en la Argentina El estudio EPOC.AR, publicado en 2018 por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) junto con hospitales públicos y el Ministerio de Salud de la Nación, realizó espirometrías a más de 3400 personas de 40 años o más en seis grandes ciudades del país: la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza.

El trabajo encontró que el 14,5 % de los participantes tenía EPOC. A partir de ese dato, los investigadores estimaron que más de 2,3 millones de argentinos padecen la enfermedad.

El estudio también reveló dos problemas. El 77,4 % de las personas con EPOC no estaba diagnosticada, y entre quienes tenían un diagnóstico de la enfermedad, en el 60,7 % de los casos ese diagnóstico era erróneo.

El tabaco, la principal causa El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo. Según la OMS, en los países de ingresos altos el tabaquismo explica más del 70 % de los casos de EPOC, mientras que en los países de ingresos bajos y medianos explica entre el 30 % y el 40 %.

En esos países tiene un peso importante la contaminación del aire dentro de las viviendas, por el uso de leña, carbón u otros combustibles para cocinar o calefaccionar. También aumentan el riesgo la exposición a polvos, humos y sustancias químicas en el trabajo, la contaminación del aire exterior, y el asma o las infecciones respiratorias frecuentes en la infancia.

Los síntomas Los síntomas más habituales son la falta de aire, especialmente al hacer esfuerzos; la tos crónica, y la producción de flema. Con el tiempo, pueden aparecer cansancio y episodios en los que los síntomas empeoran de golpe, llamados exacerbaciones, que muchas veces se desencadenan por infecciones respiratorias.

Según la AAMR, estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con «resfríos mal curados», lo que retrasa la consulta y el diagnóstico.

Cómo se diagnostica El diagnóstico se confirma con una espirometría, una prueba sencilla, rápida y no invasiva que mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué velocidad. Los especialistas recomiendan consultar y hacerla especialmente a las personas de 40 años o más que fuman o fumaron y tienen síntomas respiratorios persistentes.

Cómo se trata La medida más importante es dejar de fumar, a cualquier edad, porque frena el avance de la enfermedad. El tratamiento incluye medicamentos inhalados que ayudan a abrir las vías respiratorias y la rehabilitación pulmonar, un programa de ejercicio y educación que mejora la capacidad para respirar y realizar las actividades diarias.