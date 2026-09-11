Día del Maestro: las escuelas de Pergamino celebraron a los docentes con emotivos actos

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Pergamino

En la víspera del Día del Maestro, escuelas públicas y privadas de Pergamino realizaron actos para homenajear a los docentes con palabras, presentes y muestras de afecto.

Las escuelas de Pergamino celebraron este jueves el Día del Maestro con distintos actos y actividades destinadas a reconocer la tarea de los docentes, especialmente en el nivel primario. Las comunidades educativas compartieron palabras de agradecimiento, presentes y momentos emotivos junto a alumnos, familias, directivos y cooperadores.

Homenajes en las escuelas Las actividades se desarrollaron durante la jornada previa al Día del Maestro, que se conmemora este viernes 11 de septiembre y por cuya celebración no habrá clases en las instituciones educativas.

En las escuelas de Pergamino, tanto de gestión pública como privada, los integrantes de las comunidades educativas prepararon diferentes propuestas para agasajar a quienes tienen a su cargo la enseñanza y el acompañamiento cotidiano de los estudiantes.

Alumnos, padres, familiares, integrantes de las asociaciones cooperadoras y equipos directivos participaron de los reconocimientos, que incluyeron presentes y palabras especialmente dedicadas a los educadores.

Más allá de las características particulares de cada establecimiento, el eje común de las celebraciones fue poner en valor la tarea de los docentes, su compromiso cotidiano y el vínculo que construyen con los estudiantes y sus familias.

Día del Maestro en la Primaria 16 Docentes, auxiliares y directivos de la Primaria 16. — LA OPINION Una de las instituciones que realizó una celebración especial fue la Escuela Primaria 16 “General José de San Martín”, ubicada en la esquina de Florida y Rivadavia.

La comunidad educativa del establecimiento reunió a alumnos, padres y familiares para compartir un momento de reconocimiento hacia los docentes y directivos en la víspera del Día del Maestro.

Durante el acto, la directora María Elisa Duna dirigió unas palabras a las integrantes de su equipo de trabajo y destacó el valor de la profesión docente, no solamente desde la transmisión de conocimientos, sino también desde el acompañamiento de las trayectorias escolares.

En su mensaje, la directora sostuvo que ser docente implica mucho más que enseñar contenidos y remarcó la importancia de comprender que detrás de cada estudiante existe una historia particular, una singularidad y una manera propia de transitar los aprendizajes.

Docentes y compromiso educativo Directivos, auxiliares y docentes de la Primaria 16. — LA OPINION Duna puso el acento además en la sensibilidad, la escucha y la generosidad necesarias para desarrollar la tarea educativa. En ese sentido, señaló que enseñar también supone ofrecer nuevas oportunidades, sostener la confianza en las posibilidades de cada estudiante y construir vínculos dentro de la escuela.

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La directora reconoció que las aulas atraviesan actualmente numerosos desafíos y que, en determinadas circunstancias, el trabajo de los docentes requiere no solamente conocimientos y estrategias pedagógicas, sino también fortaleza para preservar los vínculos, cuidar la palabra, recuperar el diálogo y generar espacios de encuentro.

En su discurso por el Día del Maestro, destacó especialmente la perseverancia del equipo docente de la institución y su capacidad para revisar las prácticas, buscar nuevas respuestas y continuar ofreciendo lo mejor aun cuando las circunstancias no sean las esperadas.

También puso en valor una parte de la labor educativa que muchas veces permanece invisible para las familias y la sociedad: las horas de planificación, la reflexión sobre las clases, la búsqueda de estrategias, el intercambio entre colegas y la preocupación permanente por aquellos estudiantes que necesitan mayor acompañamiento.

Una tarea que sostiene esperanza Los alumnos abanderados de las banderas bonaerense y argentina junto a la secretaria y la directora de la Primaria 16, Ivana Ullúa y Elisa Duna, respectivamente. — LA OPINION La directora de la Primaria 16 agradeció a los docentes por sostener la enseñanza como un acto de responsabilidad y, al mismo tiempo, como una forma de esperanza.

“Que este Día del Maestro nos encuentre orgullosos de nuestra profesión y conscientes del lugar irremplazable que ocupamos en la vida de nuestros estudiantes”, expresó durante la celebración.

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Asimismo, alentó a continuar ejerciendo la tarea educativa con conocimiento, compromiso y sensibilidad, cuidando los vínculos que conforman a cada comunidad escolar y teniendo presente que educar también significa sostener la esperanza, especialmente frente a las dificultades.

En el cierre de sus palabras, Duna destacó que cada vez que un docente decide enseñar reafirma, a través de sus acciones, la importancia de continuar construyendo y transformando la realidad.

“¡Feliz Día seños, profes! a mi equipo de trabajo”, expresó finalmente la directora, en un mensaje que sintetizó el espíritu de la jornada compartida en la Escuela Primaria 16 y que se replicó, con distintas modalidades, en numerosas escuelas de Pergamino.