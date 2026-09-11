Iglesias de Pergamino organizan una acción solidaria con viandas y ropa en distintos barrios
Dolores Cisterna y Erica Orellano coordinan una iniciativa solidaria de iglesias de Pergamino que recorrerá distintos barrios con alimentos, ropa y acompañamiento espiritual.
Integrantes de distintas iglesias de Pergamino llevan adelante una acción solidaria destinada a familias de diferentes barrios de la ciudad. La propuesta incluye la entrega de viandas, ropa y un acompañamiento desde la fe cristiana. Este sábado visitarán el complejo habitacional Virgen de Guadalupe y el asentamiento 513 Viviendas.
Asistencia solidaria
La iniciativa surgió de la participación conjunta de feligreses de distintas iglesias locales que decidieron organizar recorridas por diferentes sectores de la ciudad durante los fines de semana.
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Dolores Cisterna y Erica Orellano forman parte de la organización de estas jornadas de asistencia, que tienen como objetivo acercar un plato de comida y prendas de vestir a familias que puedan necesitarlas.
La propuesta contempla realizar cada sábado una intervención en un barrio diferente, de manera de ampliar el alcance de la ayuda y llegar progresivamente a distintos sectores de Pergamino.
Viandas para distintos barrios
Este sábado 12 de septiembre, las organizadoras y los integrantes de las iglesias que participan de la propuesta estarán en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe y en el asentamiento conocido como 513 Viviendas.
Durante la jornada entregarán viandas a grupos familiares y también prendas de ropa. Además de la asistencia material, los participantes comparten un mensaje vinculado con la fe cristiana, como parte de la motivación que sostiene la iniciativa.
Según explicaron las organizadoras, se trata de una acción en la que participan cristianos pertenecientes a diferentes iglesias de la ciudad, que decidieron unirse para colaborar con familias de distintos barrios.
Próximas recorridas
El cronograma de asistencia continuará durante los siguientes sábados de septiembre. El 19 está previsto que la acción solidaria llegue al barrio La Latita, mientras que el sábado 26 será el turno de La Guarida.
Las organizadoras dieron a conocer anticipadamente los lugares que serán visitados para que los residentes puedan conocer la propuesta y estar preparados para recibir a quienes participan de las jornadas.
La intención es sostener las recorridas durante los fines de semana y continuar incorporando distintos barrios a medida que avance la iniciativa.
La acción busca combinar la asistencia alimentaria y la entrega de ropa con el acompañamiento de integrantes de las iglesias participantes, que realizan estas actividades de manera conjunta y con espíritu comunitario.