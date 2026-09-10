Investigan a una mujer por maltrato animal luego de rescatar un perro que estaba atado hace un año en la casa

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Policiales

Un perro fue retirado de una vivienda del barrio 12 de Octubre tras constatarse falta de atención veterinaria, bajo peso y condiciones de vulnerabilidad.

Un procedimiento por maltrato animal permitió rescatar a un perro que permanecía atado desde hacía aproximadamente un año en una vivienda de Pergamino, según constataron funcionarios municipales. El animal presentaba bajo peso, abundante presencia de garrapatas y carecía de atención veterinaria, por lo que quedó bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

Maltrato animal constatado La intervención se produjo esta semana en una vivienda ubicada sobre calle Mitre al 2100, en el barrio 12 de Octubre, a partir de una denuncia relacionada con las condiciones en las que se encontraba el animal.

El procedimiento fue realizado por personal policial junto con integrantes de la Dirección de Veterinaria de la Municipalidad de Pergamino. La médica veterinaria Fernanda Lauzzo participó de la constatación y verificó las condiciones en las que permanecía el perro.

De acuerdo con lo informado por la profesional, el animal llevaba aproximadamente un año atado, situación que habría sido reconocida durante la intervención por las propias personas que se encontraban en el domicilio.

Además, se constató que el perro no contaba con libreta sanitaria ni con controles veterinarios recientes. Al momento del procedimiento presentaba muy bajo peso y una importante cantidad de garrapatas, elementos que fueron incorporados a la evaluación realizada por la especialista.

Otro de los aspectos observados estuvo relacionado con el lugar destinado como refugio. Según explicó Lauzzo, el animal disponía de un tambor de aproximadamente 200 litros para protegerse de las condiciones climáticas y permanecía sujeto mediante una cadena.

Perro atado durante un año La veterinaria explicó que el argumento planteado por los responsables del domicilio para justificar que el perro permaneciera atado era que tenía conflictos con otros animales.

Sin embargo, desde la Dirección de Veterinaria consideraron que esa circunstancia no justificaba las condiciones constatadas durante el procedimiento. Según explicó Lauzzo, el terreno donde estaba el perro era amplio, pero no contaba con un cerramiento que permitiera mantenerlo suelto y separado de otros animales.

Ante esa situación, se planteó a los responsables de la vivienda la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de permanencia, en caso de que posteriormente se evaluara la devolución del animal.

Entre las condiciones que podrían ser consideradas para una eventual restitución se encuentran el cerramiento del terreno, la posibilidad de que el perro permanezca suelto en un espacio seguro y la realización de controles veterinarios periódicos que permitan verificar su evolución y estado de salud.

La funcionaria municipal explicó que, si la Justicia dispusiera la devolución, el cumplimiento de esas condiciones podría ser objeto de seguimiento por parte de los organismos correspondientes.

Causa por maltrato animal A partir de las constataciones realizadas durante el procedimiento se inició una investigación penal por una presunta infracción a la Ley 14.346, que establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

La causa quedó radicada en la Fiscalía 8 de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, dependencia que desde esta semana tiene competencia especializada en investigaciones vinculadas con hechos de maltrato animal dentro del Partido de Pergamino.

En el marco de las actuaciones fueron incorporadas las denuncias que dieron origen al procedimiento, el acta confeccionada durante la intervención municipal y los elementos relacionados con las condiciones de salud y alojamiento del perro.

También serán relevantes para el avance de la investigación las constataciones veterinarias efectuadas durante el operativo y las medidas que eventualmente disponga la fiscalía para establecer las responsabilidades correspondientes.

La mujer que se encontraba vinculada con la tenencia del animal fue aprehendida durante el procedimiento y posteriormente quedó en libertad, luego de ser notificada de la formación de la causa en los términos previstos por el artículo 60 del Código Procesal Penal.

La investigación continuará con la intervención de la Fiscalía 8, que deberá determinar las circunstancias del caso y las eventuales responsabilidades penales derivadas de las condiciones en las que permanecía el perro.

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Custodia del perro rescatado Luego de la intervención, el animal fue trasladado y quedó bajo custodia en los caniles municipales. Desde Veterinaria señalaron que permanecerá allí mientras la Justicia define cuál será su destino.

La situación abre distintas alternativas. Una de ellas sería que el animal pueda regresar al domicilio si las personas responsables realizan las modificaciones necesarias y acreditan que podrán garantizarle condiciones adecuadas de cuidado, atención veterinaria y alojamiento.

En ese escenario, el cumplimiento de las condiciones podría ser acompañado mediante controles periódicos destinados a verificar que no se repitan las circunstancias que motivaron la intervención.

Otra posibilidad es que la Justicia determine que el perro permanezca definitivamente bajo cuidado municipal. En ese caso, desde el Centro de Adopción Municipal podrían avanzar posteriormente con un proceso de adopción responsable.

La definición dependerá de las medidas que adopte la fiscalía y de la evaluación integral de las condiciones del animal y del entorno en el que se encontraba.

Fiscalía especializada en Pergamino El caso adquiere particular relevancia porque se produjo pocos días después de la entrada en vigencia de un nuevo esquema de investigación judicial para los casos de maltrato animal en Pergamino y Colón.

Desde el 7 de septiembre comenzó a funcionar formalmente una estructura especializada dentro del Departamento Judicial Pergamino, a partir de una resolución del fiscal general Mario Daniel Gómez.

En el Partido de Pergamino, la competencia exclusiva para investigar las nuevas causas relacionadas con maltrato y crueldad animal fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

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De esta manera, las denuncias y actuaciones que se inicien por hechos comprendidos dentro de esa temática serán investigadas de manera específica por esa dependencia.

La especialización apunta a concentrar las investigaciones y facilitar la adopción de medidas destinadas a documentar las condiciones en las que se encuentran los animales, establecer posibles lesiones o consecuencias y reunir pruebas sobre las conductas denunciadas.

Maltrato animal y coordinación La nueva estructura judicial también contempla la creación de una Unidad de Coordinación en Materia de Derecho Animal, destinada a mejorar la articulación entre la Justicia y los organismos que intervienen en este tipo de situaciones.

La unidad está bajo la dirección del fiscal José María Cifuentes e integrada también por la agente judicial María del Huerto Colabella.

Entre sus funciones se encuentra la coordinación con los municipios de Pergamino y Colón, las fuerzas de seguridad, profesionales veterinarios, rescatistas, centros especializados y organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

El objetivo es favorecer una respuesta más rápida y ordenada ante denuncias que puedan requerir constataciones veterinarias, rescates, traslados, secuestros de animales o la preservación de elementos que posteriormente puedan ser utilizados como evidencia en una investigación penal.

La intervención registrada en el barrio 12 de Octubre constituye así uno de los primeros procedimientos judiciales vinculados con maltrato animal bajo el nuevo esquema especializado de la Fiscalía de Pergamino.