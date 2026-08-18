Detuvieron a “Chucky” por un violento robo con un arma en una vivienda y secuestraron la moto

> Detuvieron a “Chucky” por un violento robo con un arma en una vivienda y secuestraron la moto

Policiales

La DDI Pergamino detuvo a LA, alias “Chucky”, acusado de un robo agravado ocurrido de madrugada en una casa de la zona sur. También secuestraron una motocicleta.

La DDI Pergamino detuvo a Lucas Agustín Amarillo, alias “Chucky”, de 26 años, acusado de participar en un robo agravado por el uso de arma cometido durante la madrugada de este martes en una vivienda de la zona sur, donde un joven fue amenazado y despojado de una riñonera y un celular.

Violento robo en Pergamino El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de este martes en una vivienda ubicada en calle Beltrán al 100, en inmediaciones del parque municipal General San Martín. Según la denuncia incorporada a la investigación, la víctima, identificada como Ezequiel Ricardo Axel Bois, se encontraba en el domicilio de su hermana cuando escuchó ruidos provenientes del exterior.

El sujeto detenido por la DDI Pergamino por estar involucrado en el robo. LA OPINION Al abrir la puerta para comprobar qué sucedía, el joven observó a dos hombres. De acuerdo con su relato, uno de ellos ingresó al inmueble y, mediante la intimidación con un arma de fuego, lo amenazó para luego apoderarse de sus pertenencias.

El asaltante sustrajo una riñonera que contenía documentación personal y un teléfono celular Motorola modelo E17 Power. La víctima no sufrió lesiones durante el episodio.

Tras recibir el acta del procedimiento iniciado por personal del Servicio de Comando de Patrulla Pergamino, los investigadores de la DDI Pergamino comenzaron a reunir elementos para determinar quiénes habían participado del asalto y establecer la forma en que habían llegado y escapado del lugar.

Investigación de la DDI Como parte de las tareas investigativas, los detectives analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de la zona. El relevamiento de las imágenes permitió identificar a uno de los presuntos autores y, al mismo tiempo, establecer cuál habría sido el vehículo utilizado para desplazarse durante el hecho.

La investigación también permitió establecer posibles lugares donde el sospechoso podría encontrarse u ocultarse. Con esos elementos, los investigadores solicitaron a la Justicia dos órdenes de allanamiento, registro, secuestro y detención.

Las medidas fueron autorizadas y concretadas durante este martes por personal de la DDI Pergamino, en el marco de la causa caratulada como robo agravado por el uso de arma.

Uno de los procedimientos se realizó en un inmueble ubicado en calle Andrade al 1900. El resultado fue positivo y permitió concretar la detención de LAA, de 26 años, conocido con el alias de “Chucky”.

La indumentaria involucra al sospechoso en el robo porque fue registrado por cámaras de seguridad. LA OPINION Durante el allanamiento, además, los efectivos secuestraron prendas de vestir que serían de interés para la investigación y una motocicleta Honda XR 300 L, dominio A255TYZ, que los investigadores vinculan con el desplazamiento de los autores durante el robo.

Seguí leyendo Policiales Un automovilista descontrolado chocó a una moto en avenida Ameghino y luego colisionó a un auto de frente en el semáforo de Alsina y Estrada

La moto Honda XR roja con la que se movilizarían los dos sospechosos del robo. LA OPINION Segundo allanamiento En simultáneo se realizó un segundo procedimiento en un inmueble ubicado en calle Lugones sin número. En este caso, la medida arrojó resultado negativo y no se encontraron elementos de interés para la causa ni fue localizado otro de los sospechosos buscados por los investigadores.

Una vez finalizados los procedimientos, la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que subroga el fiscal Francisco Furnari, fue informada sobre el resultado de las diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones.

Desde la Fiscalía se avaló lo actuado por los investigadores y se dispuso que Amarillo sea notificado de los cargos en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma.

“Chucky”, detenido El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia y deberá ser trasladado a primera audiencia judicial, donde se definirán las próximas medidas procesales relacionadas con su situación.

La investigación continúa abierta para determinar la identidad y el paradero del segundo individuo que habría participado del asalto y establecer con precisión el grado de intervención de cada uno de los sospechosos.

Seguí leyendo Seguros Aseguradoras proyectan casi 140.000 nuevos juicios laborales en 2026

El procedimiento fue informado por la Dirección Departamental de Investigaciones de Pergamino, a cargo del comisario mayor Pablo Callejas, y forma parte de las actuaciones iniciadas a partir del robo denunciado durante la madrugada.

El avance de la causa se produjo a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, la identificación del vehículo presuntamente utilizado y las posteriores diligencias que permitieron localizar uno de los lugares vinculados al sospechoso.

Por el momento, la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal de Chucky y las eventuales medidas cautelares que correspondan, mientras los investigadores procuran avanzar sobre la participación del segundo involucrado.