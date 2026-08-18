> La Clínica Pergamino brindó una capacitación para saber cómo actuar ante un ACV hiperagudo

Pergamino

El encuentro permitió actualizar conocimientos sobre la identificación y atención temprana del accidente cerebrovascular.

En medicina de urgencias, el tiempo no es solamente una variable: puede convertirse en un factor decisivo. Con esa premisa, Clínica Pergamino llevó adelante días pasados una jornada de capacitación sobre ACV hiperagudo, una propuesta orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas necesarias para reconocer y atender de manera oportuna uno de los cuadros neurológicos más graves.

La actividad se desarrolló en el marco del compromiso de la institución con la capacitación permanente y reunió a médicos, enfermeros y otros integrantes de la comunidad interesados en incorporar o actualizar conocimientos sobre la atención del accidente cerebrovascular.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la identificación temprana de los síntomas, la atención inicial y las distintas alternativas que existen para actuar frente a un ACV en sus primeras horas. La jornada también permitió generar un espacio de intercambio entre los profesionales, compartir experiencias y revisar herramientas destinadas a mejorar la respuesta ante una emergencia.

Desde Clínica Pergamino destacaron especialmente el aporte de los disertantes, quienes pusieron a disposición sus conocimientos y experiencias, y valoraron el compromiso de todos los profesionales que participaron.

¿Qué significa que un ACV sea hiperagudo? El término ACV hiperagudo hace referencia al período inicial de un accidente cerebrovascular, particularmente las primeras seis horas desde el comienzo de los síntomas. Se trata de una etapa crítica porque, cuando una arteria cerebral se obstruye, una parte del cerebro deja de recibir el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar.

Sin embargo, durante ese período existe una zona denominada “penumbra”, en la que parte de las neuronas todavía pueden mantenerse viables. Si se logra restablecer el flujo sanguíneo con rapidez, existe la posibilidad de preservar tejido cerebral que de otro modo podría dañarse de manera irreversible.

Por eso, ante un posible ACV, la velocidad de respuesta resulta fundamental. Reconocer los síntomas y activar rápidamente el sistema de atención permite que el paciente llegue cuanto antes a un centro preparado para realizar la evaluación correspondiente y determinar el tratamiento indicado.

El tiempo como herramienta terapéutica Los equipos médicos suelen dividir la evolución temporal de un accidente cerebrovascular en diferentes etapas para establecer las estrategias de atención.

La fase hiperaguda, comprendida aproximadamente entre las 0 y las 6 horas, constituye una ventana especialmente importante para evaluar tratamientos destinados a restablecer el flujo sanguíneo y limitar el daño cerebral.

Seguí leyendo Pergamino Un espacio para dar el primer paso: la Clínica Pergamino pone en marcha su Punto Saludable

Existe luego una fase hiperaguda tardía, que se extiende aproximadamente entre las 6 y las 24 horas. En determinados pacientes, y dependiendo de las características del cuadro y de los estudios por imágenes, pueden considerarse terapias avanzadas incluso dentro de esta ventana ampliada.

A partir de las 24 horas comienza la denominada fase aguda, que puede extenderse durante varios días. En este período, la atención se concentra en la estabilización del paciente, la prevención de complicaciones y el abordaje de las consecuencias del evento neurológico.

Esta clasificación permite comprender por qué una consulta tardía puede significar la pérdida de oportunidades terapéuticas.

Formación permanente para una atención más preparada La jornada realizada por Clínica Pergamino se inscribe en una línea de trabajo que apunta a fortalecer la formación continua de los equipos de salud. La actualización resulta especialmente relevante en situaciones como el ACV, donde los avances en diagnóstico, evaluación por imágenes y tratamientos requieren profesionales preparados para tomar decisiones en tiempos muy acotados.

Seguí leyendo Pergamino La Clínica Pergamino renovó por completo su Terapia Intensiva y fortalece su capacidad de respuesta

Además del conocimiento técnico, estos espacios de capacitación permiten revisar procedimientos, intercambiar experiencias y consolidar el trabajo conjunto entre los diferentes integrantes de los equipos sanitarios.

Desde la institución remarcaron que fortalecer esas herramientas también forma parte de una estrategia de cuidado: cuanto más preparado se encuentra el equipo, mayores son las posibilidades de ofrecer una respuesta rápida y coordinada frente a una emergencia.

La jornada también tuvo una particularidad: fue abierta a la comunidad. De esta manera, la propuesta no quedó limitada exclusivamente al ámbito profesional, sino que permitió acercar información sobre una problemática en la que el reconocimiento temprano por parte de la población puede ser tan importante como la intervención posterior del sistema sanitario. Porque frente a un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta. Capacitar, actualizar conocimientos y preparar a quienes estarán en el lugar de atención cuando llegue una emergencia constituye, también, una forma concreta de cuidar.