Crimen en Pujol: el pedido de Justicia de los vecinos apunta a las denuncias previas contra el acusado

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Policiales

Tras el crimen de Juan Benítez, habitantes de Juan Pujol reclaman que se investiguen denuncias anteriores por amenazas, hostigamientos y hechos atribuidos al acusado.

El asesinato de Juan Benítez en el paraje Juan Pujol provocó una profunda conmoción entre los vecinos, quienes, además de exigir justicia por el crimen, reclamaron que la investigación avance sobre los antecedentes de denuncias, amenazas y conflictos que, según sostienen, habían sido advertidos durante años sin obtener respuestas.

Crimen en Juan Pujol La tarde de este miércoles cambió para siempre la historia de Juan Pujol, un pequeño paraje rural donde apenas permanecen en pie el edificio de la Escuela Primaria Nº 35, actualmente sin actividad por el receso invernal. Ya que la antigua estación ferroviaria con sus galpones está derruida por el paso del tiempo y la inactividad de los ferrocarriles.

En ese entorno de pocas viviendas y familias que mantienen fuertes vínculos de solidaridad, alrededor de las 14:15 se produjo el ataque armado que terminó con la muerte de Juan Benítez, de 29 años, y dejó heridos a su padre, Gustavo, y a su tío, Eduardo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio, Ramiro Otermín llegó hasta la vivienda de la familia Benítez armado. En medio del enfrentamiento, los moradores lograron despojarlo de un arma larga, pero el agresor extrajo un revólver y efectuó los disparos que terminaron con la vida del joven e hirieron a los otros dos integrantes de la familia.

El hecho generó una inmediata conmoción en toda la comunidad rural, donde los habitantes aseguran que el ataque fue el desenlace de una larga serie de conflictos y situaciones que, según afirman, habían sido denunciadas reiteradamente.

Un audio desgarrador Horas después del crimen comenzó a circular en redes sociales el testimonio de una joven integrante de la comunidad, quien difundió un video en el que expresó el dolor colectivo y cuestionó la falta de respuestas ante los reiterados reclamos realizados durante más de una década.

En su mensaje sostuvo que desde hace aproximadamente trece años los vecinos convivían con situaciones de hostigamiento, conflictos por la propiedad, amenazas y episodios que, asegura, fueron denunciados en numerosas oportunidades.

También afirmó que existían reiterados reclamos vinculados a animales sueltos que generaban accidentes y riesgos para quienes transitaban por los caminos rurales, especialmente para los alumnos que concurrían diariamente a la escuela del paraje mediante el transporte escolar.

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Según relató, esos inconvenientes afectaban incluso al establecimiento educativo, donde los animales ingresaban con frecuencia al predio provocando daños y poniendo en riesgo a docentes y estudiantes.

Pedido de justicia La joven también describió el profundo impacto que dejó el homicidio en toda la comunidad y, especialmente, en la familia de la víctima.

Recordó que Juan Benítez tenía 29 años, que dejó a su esposa de 26 años y a tres hijos pequeños, y aseguró que el ataque pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

En su testimonio expresó además la angustia de escuchar a uno de los niños decir que el acusado "le arrancó el corazón" a su padre, una frase que, según manifestó, refleja el dolor que atraviesa toda la comunidad.

El mensaje concluye con un fuerte reclamo para que la investigación no se limite únicamente al homicidio ocurrido este miércoles, sino que también determine si existieron denuncias previas, cuál fue el tratamiento que recibieron y por qué, según sostienen los vecinos, no lograron evitar el desenlace fatal.

Investigación judicial Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer todas las circunstancias del crimen ocurrido en Juan Pujol, el reclamo de los habitantes del paraje se concentra en un mismo punto: que la Justicia analice el historial de denuncias, determine si existieron antecedentes relevantes y establezca si hubo omisiones que pudieron haber contribuido a un conflicto que terminó de la peor manera.