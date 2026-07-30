Ola de robos a escuelas de San Nicolás: la Primaria N° 46 sufrió dos ataques en 24 horas y crece la preocupación

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San Nicolás

El robo del medidor de gas dejó sin servicio a la Escuela Primaria N° 46 y afecta el funcionamiento del comedor escolar.

30 de julio de 2026 a las 11:13 a. m.

30 de julio de 2026 a las 11:13 a. m.

La ola de robos y hechos de vandalismo contra establecimientos educativos volvió a golpear a San Nicolás. La Escuela Primaria N° 46, del barrio Las Mellizas, sufrió un nuevo ataque apenas 24 horas después de un episodio anterior. Esta vez, delincuentes sustrajeron el medidor de gas, dejando al edificio sin suministro.

La Escuela Primaria N° 46 volvió a ser víctima de la delincuencia El nuevo hecho ocurrió un día después de que desconocidos provocaran destrozos en varias ventanas del establecimiento. La sustracción del medidor de gas obligó a interrumpir el servicio y puso en marcha un nuevo proceso administrativo para lograr su reposición.

Desde el área vinculada al mantenimiento de los edificios escolares señalaron que la institución ya había sufrido un robo similar el año pasado, cuando fue necesario realizar una importante adecuación de toda la instalación de gas para cumplir con las normas de seguridad.

"La instalación ya está en condiciones y no será necesario volver a incorporar calefactores ni cocinas, por lo que el trámite debería ser más rápido. Sin embargo, la reposición del medidor representa un gasto muy importante", explicaron.

El robo afecta el servicio de comedor y preocupa a la comunidad educativa La falta de suministro de gas impacta directamente en el funcionamiento del comedor escolar, una situación que genera preocupación entre directivos, docentes y familias.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para normalizar el servicio en otros establecimientos afectados por robos recientes. En la Escuela Primaria N° 43 algunos alumnos pudieron acceder al comedor, aunque todavía continúan las tareas para restablecer completamente las instalaciones.

En el caso de la Escuela N° 46, todavía no existe una fecha confirmada para recuperar el suministro de gas y normalizar todas las actividades.

Crece la lista de escuelas afectadas por robos y vandalismo en San Nicolás El episodio registrado en barrio Las Mellizas se suma a una preocupante serie de ataques contra instituciones educativas de la ciudad. En las últimas horas también se denunciaron ingresos al Jardín de Infantes N° 923 y a otro jardín ubicado sobre calle Pringles.

Durante las últimas semanas también fueron blanco de la delincuencia la Escuela Secundaria N° 5, donde dañaron calefactores; el Centro de Formación Profesional N° 402, donde robaron el caño de cobre del medidor de gas; la Escuela Primaria N° 43 y el Jardín de Infantes N° 917, a los que les sustrajeron los medidores; y la Escuela Primaria N° 17, que sufrió importantes daños durante un intento de robo.

La nómina de establecimientos afectados incluye además al Jardín de Infantes N° 903, donde fueron robados un televisor e insumos de cocina, y a la Escuela N° 45, que sufrió la sustracción de todo el cableado exterior.