Créditos y deudas: crecieron las consultas de pergaminenses ante intimaciones y reclamos

Pergamino

La situación económica de los hogares también comienza a reflejarse en el tipo de consultas que reciben las oficinas municipales. En Pergamino, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) registra un notorio crecimiento, en comparación con el mismo período del año pasado, de las consultas vinculadas con créditos en general, una tendencia que muestra el nivel de preocupación de vecinos frente a compromisos financieros que, en algunos casos, se tornan difíciles de afrontar.

Uno de los principales motivos que lleva a los pergaminenses a acercarse a la dependencia municipal está relacionado con la recepción de intimaciones de pago. Ante este tipo de comunicaciones, los consumidores buscan conocer cuáles son sus derechos, qué pueden reclamar y de qué manera deben actuar frente a empresas o entidades que les exigen cancelar deudas.

Desde la Omic advierten que muchas de estas situaciones generan incertidumbre entre los vecinos, especialmente cuando se reciben los mensajes, llamados o notificaciones reclamando el pago de obligaciones crediticias. En ese contexto, la posibilidad de contar con el asesoramiento permite poder analizar cada caso en particular y determinar si el procedimiento utilizado por la empresa o entidad se ajusta a la normativa vigente.

El incremento de las consultas vinculadas con créditos constituye, de esta manera, uno de los datos que más llama la atención al comparar la actividad de la Oficina con la registrada durante el mismo período de 2025. El escenario económico y la mayor utilización de distintas alternativas de financiamiento hacen que cada vez más personas recurran a préstamos, cuotas y otras herramientas para afrontar gastos cotidianos, lo que también puede derivar en dificultades posteriores para cumplir con los pagos.

Billeteras virtuales, con menos reclamos Dentro de este panorama, hay un aspecto que diferencia a la ciudad Pergamino de otras problemáticas vinculadas con el financiamiento: las consultas relacionadas con las billeteras virtuales son, a nivel local, menos numerosas.

Las autoridades de la Omic reconocen que igualmente existen preguntas y situaciones que llegan a la dependencia, pero remarcan que no representan actualmente uno de los principales focos de reclamos. Uno de los factores que podría estar funcionando como límite es el costo financiero asociado a este tipo de operaciones.

En términos generales, las billeteras virtuales ofrecen alternativas de crédito que pueden resultar accesibles y rápidas para los usuarios, pero que también pueden implicar tasas de interés considerablemente elevadas. Esa característica, según explican desde la oficina municipal, actuaría como un elemento que desalienta su utilización masiva como herramienta de financiamiento.

Esto no significa, sin embargo, que los pergaminenses desconozcan o no utilicen estas plataformas. Las consultas existen y forman parte del trabajo cotidiano de la OMIC, aunque por el momento se encuentran por debajo del volumen observado en otros segmentos vinculados con créditos y endeudamiento.

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El consumidor frente a las intimaciones La creciente cantidad de personas que se acercan a la Oficina Municipal ante las intimaciones de pago también pone de manifiesto la necesidad de que los consumidores conozcan con claridad las condiciones de los contratos que firman y las obligaciones que asumen.

En muchas ocasiones, el problema no comienza cuando aparece la intimación, sino en el momento en que se toma el crédito. Tasas de interés, costo financiero total, cantidad de cuotas, vencimientos y consecuencias ante un eventual atraso son algunos de los aspectos que deberían ser considerados antes de aceptar una operación.

Cuando la deuda ya está generada y comienzan los reclamos, el consumidor suele llegar a la Omic con las dudas concretas sobre la legitimidad de la intimación, los montos reclamados y las alternativas disponibles para resolver el conflicto.

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El crecimiento de estas consultas marca así una preocupación que trasciende a una situación puntual. El endeudamiento de los hogares y las dificultades para cumplir con determinados compromisos financieros se incorporan cada vez con mayor presencia a la agenda de los organismos municipales de defensa del consumidor. En este contexto, desde el organismo continúan atendiendo aquellas consultas vinculadas con créditos, intimaciones y las distintas modalidades de financiamiento, además de otros reclamos relacionados con las relaciones de consumo.