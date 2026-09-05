Crearon fiscalías especializadas en investigaciones de casos de maltrato animal en Pergamino y Colón

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Pergamino

Pergamino y Colón tendrán fiscalías especializadas para investigar delitos de crueldad y mejorar la respuesta judicial desde este lunes.

El maltrato animal tendrá un abordaje judicial especializado en Pergamino y Colón a partir del 7 de septiembre, cuando comenzará a regir una resolución que asigna competencia exclusiva a dos fiscalías para investigar hechos de crueldad y crea una unidad de coordinación destinada a articular acciones con municipios, fuerzas de seguridad, veterinarios y organizaciones proteccionistas.

La medida fue dispuesta por el fiscal general del Departamento Judicial Pergamino, Mario Daniel Gómez, mediante la Resolución RFG N° 12/26, que establece una readecuación de la estructura del Ministerio Público Fiscal para optimizar la investigación y persecución de los delitos vinculados con el maltrato y la crueldad hacia los animales.

La decisión responde, según se desprende de los fundamentos de la resolución, a la creciente demanda social y a la necesidad de brindar una respuesta judicial específica frente a investigaciones que requieren conocimientos técnicos y, en determinados casos, la intervención de profesionales de distintas disciplinas.

El nuevo esquema también se inscribe en los lineamientos surgidos de jornadas de trabajo realizadas entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), orientadas a fortalecer las herramientas institucionales para el tratamiento de investigaciones relacionadas con la protección de los animales y el ambiente.

Maltrato animal en Pergamino En el Partido de Pergamino, la competencia exclusiva para investigar estos hechos fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 8, a cargo del agente fiscal Francisco Furnari.

De esta manera, la fiscalía tendrá intervención originaria en las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) relacionadas con hechos de maltrato animal que se inicien dentro de su jurisdicción a partir de la entrada en vigencia de la resolución.

La especialización busca concentrar este tipo de investigaciones en operadores judiciales que puedan desarrollar un seguimiento específico de los casos y coordinar las medidas necesarias para obtener pruebas, determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados.

Entre las particularidades de este tipo de expedientes se encuentran la necesidad de documentar las condiciones en las que se encuentran los animales, establecer eventuales lesiones o consecuencias provocadas por las conductas investigadas y reunir elementos que permitan avanzar en la determinación de los hechos.

Maltrato animal también en Colón En el Partido de Colón, en tanto, la competencia descentralizada quedó asignada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt.

La incorporación de Colón al esquema de fiscalías temáticas apunta a garantizar un tratamiento especializado de las denuncias y actuaciones vinculadas con situaciones de maltrato animal dentro de ese distrito, evitando que este tipo de investigaciones pierda especificidad dentro del conjunto de expedientes penales.

La resolución establece que ambas dependencias tendrán competencia exclusiva sobre las nuevas investigaciones que se inicien desde la fecha establecida para la entrada en vigencia del nuevo sistema.

Maltrato animal y coordinación Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de la Unidad de Coordinación en Materia de Derecho Animal, que estará bajo la dirección del fiscal José María Cifuentes e integrada también por la agente judicial María del Huerto Colabella.

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El nuevo organismo tendrá una función de articulación y coordinación con diferentes actores que intervienen habitualmente en situaciones relacionadas con animales.

En ese marco, funcionará como enlace con los municipios de Pergamino y Colón, las fuerzas de seguridad, rescatistas voluntarios, centros veterinarios y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección animal.

La intención es mejorar los mecanismos de comunicación y facilitar el intercambio de información para el desarrollo de las investigaciones. La coordinación entre organismos puede resultar especialmente relevante en procedimientos que requieren asistencia veterinaria, constataciones, rescates, traslado de animales o la preservación de elementos que puedan constituir evidencia.

También se busca favorecer una respuesta más ordenada frente a las denuncias y actuaciones que lleguen a conocimiento de las autoridades judiciales, con intervención de los organismos correspondientes según las características de cada caso.

Un cambio en el abordaje La resolución representa una modificación en la forma de organizar las investigaciones vinculadas con el maltrato animal dentro del Departamento Judicial Pergamino.

El criterio adoptado parte de considerar la necesidad de contar con operadores judiciales especializados para abordar hechos que pueden presentar características diferentes a otras investigaciones penales y que, en muchos casos, requieren conocimientos provenientes de distintas áreas.

En los fundamentos de la medida se incorpora además la perspectiva que reconoce a los animales como seres sintientes y contempla su protección dentro del marco establecido por la legislación vigente.

La especialización no modifica por sí misma las normas penales aplicables a cada conducta, pero sí establece quiénes tendrán a su cargo la investigación de las nuevas causas y crea una estructura destinada a favorecer la coordinación institucional.

El nuevo sistema comenzará a funcionar formalmente el 7 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, las fiscalías determinadas en la resolución asumirán en forma originaria y exclusiva las Investigaciones Penales Preparatorias que se inicien por hechos comprendidos dentro de su competencia.