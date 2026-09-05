Aprehendieron a un ladrón de motos en flagrante delito al intentar sustraer dos motocicletas del Centro

> Aprehendieron a un ladrón de motos en flagrante delito al intentar sustraer dos motocicletas del Centro

Policiales

La Policía frustró el robo de dos motos en el microcentro de Pergamino y aprehendió a un sujeto de 24 años. Investigan a un segundo sospechoso.

Un intento de robo de motos fue frustrado durante la madrugada de este sábado en el microcentro de Pergamino, luego de que la Policía interviniera ante un llamado al servicio de emergencias 911. Dos sospechosos fueron sorprendidos cuando trasladaban una motocicleta y habían violentado el sistema de arranque de otra.

El episodio se inició en inmediaciones de Pueyrredón al 500, donde se encontraban estacionadas las dos motocicletas. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, una de ellas, de color rojo, era trasladada de tiro por los sospechosos, mientras que la otra, de color negro, había sido violentada.

El fiscal Fernando Pertierra indagó al sospechoso en la Fiscalía 1. LA OPINION Persecución tras el alerta La situación fue advertida a partir de un llamado al 911 que permitió poner en marcha un rápido despliegue policial en el sector céntrico. Al arribar los efectivos, observaron a dos individuos que llevaban una de las motocicletas, por lo que los sospechosos emprendieron la fuga al advertir la presencia de los uniformados.

Durante la persecución, los involucrados corrieron por diferentes sectores del microcentro hasta que, en inmediaciones de San Nicolás, entre Pinto y Echevarría, uno de ellos fue alcanzado y aprehendido por los policías.

Se trata de un joven de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En el lugar también fue localizada la motocicleta de color rojo que los sospechosos habían abandonado durante la huida.

La intervención policial permitió, de esta manera, impedir que las dos motocicletas fueran sustraídas y recuperar el vehículo que había comenzado a ser trasladado por los presuntos autores.

La motocicleta roja la intentaron llevar de tiro para apoderarsela ilegalmente. LA OPINION Motos con daños El dueño de la moto negra denunció que le intentaron forzar la cerradura para darle contacto y ponerla en marcha. LA OPINION Una vez controlada la situación y cuando los investigadores regresaron al lugar donde se encontraban estacionados los vehículos, apareció el propietario de la motocicleta negra. El hombre manifestó que había dejado su rodado en ese sector y comprobó que los delincuentes habían intentado ponerlo en marcha.

Los efectivos constataron daños en el tambor de arranque, compatibles con la maniobra denunciada. De esta manera, la investigación permitió establecer que no se trataba solamente del intento de sustracción de la motocicleta roja, sino que también había sido violentado otro rodado estacionado en la vía pública.

El procedimiento policial terminó con una persona aprehendida y las dos motocicletas recuperadas o preservadas para sus propietarios, mientras la investigación continúa orientada a determinar la identidad y el grado de participación del segundo sospechoso que logró escapar.

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Investigación por dos motos La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 1, desde donde se dispusieron distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del episodio. El fiscal Fernando Pertierra indagó al joven aprehendido, quien fue imputado por el delito de intento de robo agravado de vehículo estacionado en la vía pública, de acuerdo con la calificación legal adoptada en esta instancia.

La investigación judicial procura ahora reunir nuevos elementos que permitan determinar cómo se desarrolló la maniobra y establecer la participación que habría tenido cada uno de los sospechosos.

En ese marco, el instructor judicial Ulises Prieto encomendó al Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Primera el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el área céntrica.

Cámaras del microcentro Los investigadores trabajan sobre los registros obtenidos de los domos municipales y de cámaras particulares pertenecientes a comercios y propiedades ubicadas en las inmediaciones del lugar donde fueron encontrados los vehículos.

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El objetivo es reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos antes y después del intento de sustracción, además de procurar identificar al segundo involucrado que logró escapar durante la persecución.

Los registros fílmicos podrían aportar información relevante para determinar si ambos individuos actuaron conjuntamente y establecer si estuvieron involucrados en otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica.

La rápida respuesta policial a partir del llamado al 911 permitió frustrar la maniobra y evitar el robo de los dos rodados. Ahora, la Fiscalía 1 y los investigadores de la Comisaría Primera avanzan con las medidas destinadas a completar la evidencia y definir la situación procesal del joven aprehendido y del segundo sospechoso.