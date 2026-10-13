Crean un plan de educación vial para escuelas y municipios bonaerenses

Educación

El documento aprobado establece campos de intervención como el sistema educativo formal y la formación de agentes de la administración pública provincial y municipal.

El Gobierno bonaerense creó un plan estratégico de educación y concientización en movilidad y convivencia ciudadana que contempla acciones en las escuelas de todos los niveles, capacitaciones para agentes estatales y actividades destinadas a la comunidad en general. La iniciativa busca promover una cultura de movilidad segura, inclusiva y responsable, con eje en la prevención de siniestros viales y el cuidado colectivo en el espacio público.

La medida del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, se implementará bajo la órbita de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), los municipios y organizaciones de la sociedad civil.

El documento aprobado establece tres campos de intervención: el sistema educativo formal, la formación de agentes de la administración pública provincial y municipal, y la capacitación y concientización de la comunidad. Las acciones podrán desarrollarse de manera presencial, virtual o híbrida, con propuestas adaptadas a los distintos públicos y realidades territoriales.

La implementación deberá contemplar las particularidades de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires y del resto de la provincia, con atención a los índices locales de siniestralidad vial y a las necesidades de quienes utilizan el espacio público. El plan prevé, además, mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones, sistematización de experiencias y actualización de las estrategias según las necesidades detectadas.

Programas para estudiantes En el ámbito educativo, el plan contempla el programa “Educando en las calles bonaerenses”, destinado a promover la formación en movilidad segura entre estudiantes de todos los niveles. Incluye propuestas pedagógicas, actividades de concientización, experiencias educativas y recursos didácticos, con articulación entre las instituciones educativas y los gobiernos locales.

La iniciativa también incorpora el programa “Licencia Joven”, orientado a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, de todas las orientaciones, y a personas adultas. La propuesta apunta a brindar los conocimientos teóricos necesarios para obtener la primera licencia de conducir, mediante una plataforma digital, contenidos de formación y evaluaciones. Además, se prevén cursos de formación docente con puntaje oficial.

Capacitación y concientización El plan incluye una línea de formación para agentes de las administraciones públicas provincial y municipales, mediante cursos presenciales y virtuales destinados a fortalecer las capacidades estatales en materia de movilidad y seguridad vial.

Para la comunidad en general, se contemplan talleres de concientización para infractores sobre conductas de riesgo, capacitaciones para la obtención de licencias de conducir, una diplomatura en Seguridad Vial y cursos sobre transporte y seguridad vial en articulación con la Escuela de Gobierno.