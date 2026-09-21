Cooperativa Eléctrica y Fiscalía profundizan el trabajo conjunto contra el robo de energía

Pergamino

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con las conexiones irregulares y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la entidad prestataria y el ámbito judicial.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino (Celp) y la Justicia avanzan en la coordinación de acciones para abordar una problemática que genera preocupación en distintos sectores de la ciudad: las conexiones clandestinas y el robo de energía eléctrica. En ese marco, autoridades de la entidad cooperativa mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Fiscalía con el objetivo de profundizar los mecanismos de intervención frente a este tipo de situaciones.

El encuentro se desarrolló en las oficinas de la Celp y contó con la presencia del fiscal Francisco Furnari y la secretaria de la Fiscalía, Laura Oberti. Por parte de la Cooperativa participaron su presidente, Lucio Tezón, y el abogado interno de la institución, Estanislao Garguliski.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con las conexiones irregulares y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la entidad prestataria y el ámbito judicial. La intención es avanzar en las investigaciones y en las actuaciones correspondientes cada vez que se detecten maniobras destinadas a evitar el registro normal del consumo eléctrico.

Un tema preocupante El robo de energía constituye una problemática que trasciende el perjuicio económico para la Cooperativa. Las conexiones clandestinas pueden generar alteraciones en las instalaciones y representan un riesgo para quienes las realizan, pero también para vecinos, comerciantes y otras personas que se encuentran en las inmediaciones.

Lucio Tezón señaló que la Celp viene manteniendo contactos con la Fiscalía para profundizar el accionar de la Justicia frente a este tipo de situaciones. “Continuamos trabajando en conjunto con la Fiscalía para profundizar el accionar de la Justicia frente a una de nuestras mayores problemáticas: el robo de energía”, explicó el presidente de la institución.

En ese sentido, Tezón remarcó que la Cooperativa recibe de manera constante reclamos de asociados que expresan su malestar ante la existencia de conexiones clandestinas. “Recibimos constantes denuncias de socios que manifiestan su justo malestar, ya que mientras ellos cumplen con el pago de su factura, otros recurren a conexiones clandestinas”, sostuvo.

La preocupación planteada por las autoridades de la Celp tiene también un componente vinculado con la seguridad. Las instalaciones eléctricas manipuladas de manera irregular pueden provocar accidentes, incendios y otras situaciones de riesgo, tanto para quienes intervienen directamente sobre la red como para terceros.

Robo de energía en Pergamino Desde la Cooperativa remarcaron que una conexión clandestina no constituye simplemente una modalidad diferente de acceder al servicio, sino una intervención irregular sobre una infraestructura que debe reunir determinadas condiciones técnicas y de seguridad. Cuando esas condiciones son alteradas, las consecuencias pueden extenderse al entorno inmediato y afectar el normal funcionamiento de la red.

La problemática también alcanza a sectores comerciales y residenciales, donde las conexiones irregulares pueden generar perjuicios sobre quienes utilizan el servicio dentro de las condiciones establecidas. En este punto, desde la Celp sostienen que el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios debe estar acompañado por acciones que permitan detectar y desalentar las maniobras destinadas a evitar el pago correspondiente.

“Estamos avanzando con el objetivo de erradicar definitivamente esta práctica que, además de constituir un delito, conlleva un riesgo altísimo y puede tener consecuencias fatales”, afirmó Tezón al referirse al objetivo que se planteó la institución a partir del trabajo con la Fiscalía.

La reunión entre representantes de la Cooperativa y funcionarios judiciales se inscribe así en una estrategia destinada a mejorar la articulación frente a las denuncias y los casos que puedan detectarse. Para la Celp, la intervención de la Justicia resulta un componente necesario para abordar situaciones que no solamente afectan el funcionamiento y la economía del sistema eléctrico, sino que también pueden comprometer la seguridad de las personas.

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En ese contexto, Tezón también puso el foco en el impacto que las conexiones clandestinas generan en los sectores donde son detectadas. “Estas conexiones irregulares representan un enorme perjuicio tanto para los vecinos como para los comercios de las zonas afectadas”, señaló.

La Cooperativa Eléctrica viene planteando en los últimos años la necesidad de combatir distintas formas de fraude y manipulación de las instalaciones. La articulación con la Fiscalía apunta ahora a fortalecer ese trabajo, procurando que las irregularidades detectadas puedan ser investigadas y que las actuaciones correspondientes avancen dentro del ámbito judicial.