Con la llegada de las altas temperaturas, piden reforzar el cuidado del agua potable

Pergamino

Con el comienzo de los días de mayor temperatura, desde el Municipio de Pergamino se vuelve a poner el foco en la necesidad de realizar un uso responsable del agua potable y evitar aquellos consumos que puedan generar un desperdicio innecesario del recurso.

El aumento de las temperaturas suele estar acompañado por un incremento en la utilización de agua en los hogares. El riego de jardines y veredas, el llenado de piletas, el lavado de los vehículos y otras actividades propias de esta época del año pueden provocar un crecimiento significativo de la demanda, especialmente durante las jornadas de mayor calor. En ese contexto, el cuidado del recurso adquiere particular importancia y requiere del compromiso cotidiano de los vecinos.

La recomendación apunta fundamentalmente a incorporar hábitos que permitan reducir el consumo sin afectar las necesidades básicas de cada familia. Se trata de pequeñas acciones que, sostenidas en el tiempo, pueden contribuir a evitar importantes volúmenes de agua desperdiciada y favorecer un uso más eficiente del servicio.

Entre las prácticas que pueden generar un consumo excesivo se encuentran aquellas relacionadas con la limpieza de espacios exteriores mediante el uso de mangueras, una modalidad que puede demandar grandes cantidades de agua en períodos relativamente cortos. Para estas tareas, resulta conveniente recurrir a alternativas que permitan utilizar solamente el volumen necesario, evitando dejar correr el agua durante largos períodos.

El mismo criterio puede aplicarse al lavado de vehículos y al mantenimiento de patios, terrazas y otros espacios de la vivienda. En lugar de utilizar agua potable de manera continua, se recomienda controlar el consumo y evitar prácticas que no resulten indispensables. El objetivo no es dejar de realizar estas actividades, sino hacerlas de manera más eficiente.

El riego también representa uno de los consumos que adquiere mayor relevancia durante los meses cálidos. Las altas temperaturas incrementan la necesidad de mantener los espacios verdes, aunque existen horarios y modalidades que permiten aprovechar mejor el agua utilizada. Regar durante las horas de menor temperatura reduce la evaporación y permite que una mayor proporción del recurso llegue al suelo y sea aprovechada por las plantas.

Cuidarla, siempre También es importante revisar periódicamente las instalaciones domiciliarias para detectar pérdidas. Una canilla que gotea, un depósito de inodoro que pierde agua o una conexión con una filtración pueden representar un desperdicio permanente que muchas veces pasa inadvertido. Resolver estos inconvenientes permite reducir el consumo y, al mismo tiempo, evitar que pequeñas pérdidas se transformen en un volumen considerable de agua desperdiciada.

Durante los días de calor intenso, además, suele producirse un aumento generalizado de la demanda. En esos momentos, el uso responsable adquiere todavía mayor relevancia, ya que evitar consumos innecesarios contribuye a que el recurso pueda ser utilizado de manera adecuada por el conjunto de la comunidad.

Desde el Municipio se busca que el cuidado del agua no sea entendido solamente como una recomendación vinculada con determinadas épocas del año, sino como un hábito que debe sostenerse durante todo el calendario. El agua potable es un recurso indispensable para la vida cotidiana y su disponibilidad requiere de una utilización responsable por parte de todos.

La llegada de las altas temperaturas constituye, de esta manera, una oportunidad para revisar algunas costumbres y evitar el derroche. El desafío consiste en utilizar el agua necesaria para cada actividad, pero sin convertirla en un recurso destinado a usos que pueden resolverse de otras maneras o que directamente pueden evitarse.

Seguí leyendo Deportes Los jugadores de la APB entrarán gratis a ver a Pergamino Básquet

Un trabajo permanente En Pergamino, como ocurre en otras ciudades, el crecimiento de las temperaturas durante los meses de primavera y verano modifica los hábitos de consumo. Por eso, anticiparse a ese escenario y adoptar medidas sencillas puede ayudar a reducir la presión sobre el servicio y contribuir al cuidado de un recurso que resulta fundamental para la comunidad.