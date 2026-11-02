> Celeste Montarana fue trasladada en un avión sanitario a La Plata para realizarle estudios médicos

Policiales

Las condiciones climáticas permitieron concretar este lunes el traslado desde Pergamino al Hospital San Martín. La joven de 21 años necesita estudios y punciones por un líquido detectado en las tomografías.

La joven pergaminense Celeste Montarana, de 21 años, fue trasladada este lunes por la mañana en un avión sanitario desde Pergamino hacia La Plata, luego de que las condiciones meteorológicas permitieran concretar el operativo aéreo. La paciente permanece internada tras haber sido baleada durante una persecución policial en Arrecifes y necesita someterse a estudios médicos específicos y punciones para analizar un líquido detectado en las tomografías.

La derivación se realizó hacia el Hospital San Martín de La Plata, establecimiento que cuenta con los profesionales y los recursos necesarios para avanzar con las prácticas diagnósticas que requiere su cuadro clínico. La joven se encontraba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde recibió las primeras atenciones médicas luego del episodio en el que resultó herida de arma de fuego.

El traslado, que inicialmente estaba previsto para el domingo, debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas desfavorables para la realización de un vuelo sanitario. Finalmente, durante la mañana de este lunes se presentó una ventana climática que permitió a los responsables del operativo confirmar la salida de la aeronave y concretar la derivación.

Estudios especializados La necesidad de trasladar a Celeste a un centro asistencial de mayor complejidad responde a la detección de líquido en los estudios tomográficos que le practicaron durante su internación en Pergamino.

De acuerdo con la información que habían recibido sus familiares por parte de las autoridades sanitarias, los profesionales médicos consideraron necesario avanzar con procedimientos específicos para extraer muestras de ese líquido y determinar sus características. Para ello se requieren punciones y la intervención de especialistas que no se encuentran disponibles en el Hospital San José.

La derivación al Hospital San Martín permitirá que la paciente acceda a esas prácticas y que los equipos médicos puedan profundizar la evaluación de su estado de salud. Los resultados de los estudios serán importantes para establecer los pasos siguientes en el tratamiento y continuar con el seguimiento de su evolución.

La decisión de gestionar el traslado fue comunicada previamente a los familiares de la joven por autoridades ministeriales, que también les informaron que el procedimiento se encontraba coordinado entre los establecimientos sanitarios de Pergamino y La Plata.

Un vuelo condicionado Tal como había anticipado el Diario La Opinión, la derivación estaba organizada para el domingo, pero su realización dependía de que las condiciones meteorológicas ofrecieran garantías suficientes para efectuar el recorrido aéreo.

Al tratarse de un operativo sanitario mediante una aeronave, la decisión de despegar debía quedar supeditada a la evaluación de los pilotos y a la existencia de condiciones de seguridad adecuadas. La situación meteorológica había impedido concretar el procedimiento en la jornada inicialmente prevista.

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Durante la mañana de este lunes, finalmente, el panorama climático permitió activar el dispositivo y realizar el traslado hacia la capital bonaerense. De esta manera, Celeste pudo ser derivada al establecimiento especializado que habían indicado las autoridades sanitarias para continuar con su atención.

La coordinación entre los equipos de ambos hospitales y los organismos provinciales permitió organizar la logística necesaria para concretar el vuelo, una gestión que había generado expectativa entre los familiares, atentos a la posibilidad de que la joven pudiera acceder cuanto antes a los estudios que necesita.

Baleada en Arrecifes Celeste Montarana resultó herida durante la madrugada del domingo del fin de semana anterior, cuando viajaba como pasajera en el asiento trasero de un automóvil Volkswagen Gol que era perseguido por efectivos de la Policía de Arrecifes.

En esas circunstancias, durante el procedimiento policial se produjeron disparos de arma de fuego y uno de los proyectiles impactó en la joven pergaminense. La situación derivó en su traslado al Hospital San José de Pergamino, donde quedó internada para recibir asistencia médica y someterse a los estudios necesarios para evaluar las lesiones.

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El episodio se produjo en el marco de una persecución policial que tuvo como protagonista al Volkswagen Gol en el que se desplazaba la joven. Las circunstancias en las que se efectuaron los disparos y las responsabilidades vinculadas con el procedimiento forman parte de las actuaciones correspondientes.

Desde entonces, la evolución de Celeste y la posibilidad de acceder a una atención especializada fuera de Pergamino concentraron la preocupación de sus familiares.