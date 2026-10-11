Casas quintas: poca disponibilidad y valores de hasta unos 4.500 dólares por temporada

Pergamino

La demanda de este tipo de propiedades suele incrementarse considerablemente durante los meses de calor, cuando las casas quintas ubicadas en distintos sectores del Partido se convierten en una alternativa para quienes buscan pasar los fines de semana.

Alquilar una casa quinta en el Partido de Pergamino para disfrutar de la próxima temporada de verano no aparece como una tarea sencilla. A la escasa disponibilidad de las propiedades se suman los valores que actualmente manejan los propietarios, con tarifas que parten de los 120 mil pesos diarios y pueden alcanzar los 150 mil, mientras que quienes buscan asegurarse el inmueble durante toda la temporada deben afrontar presupuestos que llegan hasta los 4.500 dólares.

La demanda de este tipo de propiedades suele incrementarse considerablemente durante los meses de calor, cuando las casas quintas ubicadas en distintos sectores del Partido se convierten en una alternativa para quienes buscan pasar los fines de semana, organizar sus reuniones familiares o contar con un espacio de recreación durante las vacaciones.

Sin embargo, para este verano la oferta disponible no es demasiado amplia. Quienes ya comenzaron a realizar las consultar con anticipación encontraron que buena parte de las propiedades fueron reservadas o directamente no se encuentran ofrecidas en el mercado, mientras que aquellas que permanecen aún disponibles presentan precios que obligan a realizar una inversión importante.

Por día o por mes

En los alquileres por día, los valores que se están solicitando actualmente se ubican aproximadamente entre los 120 y los 150 mil pesos, dependiendo de las características de la propiedad, la ubicación, la cantidad de personas permitidas y los servicios que ofrece. La diferencia también está marcada por la posibilidad de utilizar la pileta, los espacios verdes, quinchos, parrillas y otras comodidades que suelen ser determinantes a la hora de elegir.

En tanto, para quienes pretenden disponer de una casa quinta durante buena parte del verano, los propietarios manejan valores que oscilan entre los 3.000 y los 4.500 dólares por temporada. Se trata de montos que pueden variar de acuerdo con el período contratado y las condiciones establecidas en cada operación.

La situación genera que muchas familias y grupos que habitualmente optaban por esta modalidad deban analizar con mayor detenimiento las alternativas disponibles y, en algunos casos, reducir la cantidad de días de alquiler. La posibilidad de compartir los gastos entre varias personas también aparece como una de las estrategias utilizadas para afrontar los costos.

Pero el precio no es el único aspecto que se tiene en cuenta al momento de concretar un alquiler. Los antecedentes de temporadas anteriores llevaron a numerosos propietarios a endurecer las condiciones y los requisitos para aceptar nuevos inquilinos, especialmente cuando se trata de grupos de jóvenes.

Con garantías

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Uno de los principales motivos está relacionado con los inconvenientes registrados en años anteriores en distintos sectores donde predominan las casas quintas. Fiestas privadas, música a elevado volumen, reuniones numerosas y movimientos de personas durante la madrugada fueron algunas de las situaciones que generaron reclamos por parte de vecinos que residen permanentemente en esos barrios.

Para quienes viven durante todo el año en esas zonas, la llegada de grupos que alquilan una propiedad por unos días puede modificar considerablemente la dinámica habitual del lugar. Por ese motivo, los propietarios buscan establecer de antemano reglas claras respecto de la cantidad de personas que pueden ingresar, los horarios para utilizar determinados espacios y la realización de reuniones o eventos.

En algunos casos, antes de cerrar un contrato se solicitan referencias o información sobre los ocupantes y se establecen expresamente condiciones vinculadas al uso de la propiedad. El objetivo es evitar que el inmueble sea utilizado como escenario de fiestas o encuentros masivos que puedan derivar en reclamos de los vecinos o daños materiales.

Esta cuestión también constituye una de las razones por las cuales parte de la oferta de casas quintas no está disponible para alquileres de corta duración. Algunos propietarios prefieren concretar contratos por períodos más extensos y seleccionar cuidadosamente a quiénes ocuparán la vivienda, aun cuando eso implique resignar la posibilidad de obtener una mayor cantidad de reservas durante el verano.

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El verano en Pergamino

De esta manera, quienes pretendan alquilar una casa quinta en Pergamino para los próximos meses deberán no solamente contar con un presupuesto considerable, sino también realizar las consultas con suficiente anticipación. La combinación entre una oferta limitada, una demanda que aumenta durante el verano y mayores exigencias por parte de los propietarios configura un escenario en el que conseguir una propiedad disponible puede transformarse en una tarea compleja.