Cacería de un ñandú en un campo: la Patrulla Rural realizó allanamientos en los domicilios de dos sospechosos de Ramallo

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La Patrulla Rural esclareció la cacería y faena de un ñandú en el campo El Tauro, en La Violeta, tras una investigación que llegó hasta Ramallo.

La Patrulla Rural de Pergamino avanzó en el esclarecimiento de la cacería y faena de un ñandú ocurrida dentro del establecimiento rural El Tauro, en la zona de La Violeta. La investigación permitió identificar a dos sujetos y derivó en dos allanamientos en Ramallo, donde fueron secuestrados restos del animal y elementos relacionados con la faena.

Cacería en El Tauro El episodio se conoció a partir de la denuncia realizada por un empleado rural de la zona, quien advirtió que un ñandú que se encontraba dentro del campo El Tauro había sido cazado y posteriormente faenado.

A partir de la denuncia, el Comando de Prevención Rural (CPR) Pergamino inició una investigación para determinar quiénes habían ingresado al establecimiento y participado de la cacería del animal.

Las tareas estuvieron a cargo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) del CPR, bajo las directivas de la titular del comando, subcomisario Ayelén Labanca. Los investigadores realizaron tareas de campo y analizaron distintos elementos aportados durante la pesquisa.

Los sospechosos compartieron en grupos de redes sociales el ñandú como un trofeo de caza. — LA OPINION Uno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis de material digital que permitió obtener imágenes relacionadas con el episodio ocurrido en El Tauro.

Según informó la Policía Rural, en uno de los videos incorporados a la investigación se observaría a los sospechosos, acompañados por perros galgos, mientras daban muerte al ñandú dentro del establecimiento rural ubicado en la zona de La Violeta.

La pesquisa también permitió acceder a una fotografía en la que los involucrados exhibirían al animal ya abatido, en una imagen que fue incorporada a las actuaciones judiciales como elemento de interés para establecer las circunstancias del hecho.

Investigación de la faena Con el avance de las tareas investigativas, el personal policial logró establecer las identidades de las personas que aparecían vinculadas con la cacería del ñandú.

El material reunido fue puesto en conocimiento de la UFI y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, desde donde se dispusieron medidas para profundizar la investigación.

A partir de la información obtenida, la Justicia autorizó dos órdenes de allanamiento de urgencia en domicilios ubicados en la zona rural del partido de Ramallo.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Patrulla Rural de Pergamino y arrojaron resultados positivos, según informó la fuerza policial.

En uno de los domicilios registrados fueron secuestradas dos pezuñas de ñandú. Además, un sujeto de 25 años fue notificado de la formación de la causa en el marco de la investigación por el delito de robo.

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En el segundo objetivo, los investigadores secuestraron otras dos pezuñas, cortes de carne con plumas que serían compatibles con restos del mismo animal y distintos elementos que podrían haber sido utilizados para realizar tareas de faena.

Pruebas en Ramallo Los elementos encontrados durante los allanamientos fueron incorporados a la investigación para establecer su relación con la cacería del ñandú en El Tauro.

De acuerdo con la información difundida por el CPR Pergamino, las diligencias permitieron además establecer de manera fehaciente las identidades de los dos sujetos que habían sido vinculados a la investigación a partir del análisis del material obtenido.

Ambos fueron notificados de la formación de la causa, mientras continúan las actuaciones bajo intervención de la fiscalía.

La investigación no se limitó al trabajo realizado en los domicilios allanados. Desde el inicio del expediente, los efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Patrulla Rural desarrollaron tareas de campo y análisis de información para reconstruir cómo ocurrió la cacería dentro del establecimiento El Tauro.

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El material audiovisual fue considerado una pieza relevante para orientar la pesquisa, ya que habría permitido observar parte de la secuencia investigada y avanzar en la identificación de los involucrados.

Continúa la investigación La causa continúa en trámite con intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino, mientras se analizan los elementos secuestrados y las restantes pruebas reunidas durante la investigación.

Desde la Patrulla Rural señalaron que las tareas permitieron esclarecer la cacería y faena del ñandú en el campo El Tauro, aunque las circunstancias y eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial.

El procedimiento también permitió avanzar sobre personas domiciliadas en el partido de Ramallo, hasta donde llegó la investigación iniciada en la zona rural de La Violeta.