Bonacalza y MG realizarán una jornada de test drive en el Cruce de Caminos con dos modelos híbridos

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Policiales

La concesionaria Bonacalza y la marca automotriz MG invitan a probar los modelos MG 3 Hybrid+ y MG ZS Hybrid+. La actividad será este sábado en avenida Yrigoyen y el Cruce de Caminos.

Este sábado, entre las 10:00 y las 13:00, la concesionaria Bonacalza y representantes de MG realizarán una jornada de test drive en Pergamino, donde los vecinos podrán conocer y conducir dos modelos de la marca: el MG 3 Hybrid+ y el MG ZS Hybrid+. La actividad tendrá lugar en avenida Yrigoyen y el Cruce de Caminos, frente al espacio gastronómico Punto Norte.

La propuesta está pensada para que el público tenga un contacto directo con los vehículos, pueda conocer sus prestaciones y experimentar de primera mano el funcionamiento de la tecnología híbrida. Los organizadores recibirán a los visitantes en las instalaciones de Punto Norte, donde ofrecerán café y un espacio de encuentro antes o después de las pruebas de manejo.

La iniciativa cuenta con la participación de Bonacalza y el acompañamiento de representantes de MG provenientes de Rosario, vinculados al grupo Georgie, con el objetivo de acercar la marca y sus productos a los potenciales clientes de Pergamino y la región.

El MG ZS Hybrid+ estará disponible al público para realizar pruebas de manejo. — LA OPINION Una experiencia de manejo Durante la jornada estarán disponibles dos vehículos que representan diferentes alternativas dentro de la propuesta de movilidad híbrida de MG. Se trata del MG 3 Hybrid+, un hatchback compacto orientado principalmente al uso urbano, y el MG ZS Hybrid+, un SUV que combina mayor espacio interior, versatilidad y comodidad para el uso familiar.

La actividad permitirá que quienes se acerquen no solamente observen los automóviles y conozcan sus características técnicas y de equipamiento, sino que también puedan ponerse al volante y comprobar cómo responden en condiciones reales de circulación.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros para que los interesados puedan despejar dudas, conocer las particularidades de cada modelo y evaluar personalmente las ventajas de la tecnología híbrida.

MG 3 Hybrid+ urbano El MG 3 Hybrid estará disponible para que el público puede vivir la experiencia de conducirlo. — LA OPINION El MG 3 Hybrid+ es un hatchback del segmento B que combina dimensiones compactas con una motorización híbrida no enchufable. Su propuesta apunta especialmente a quienes buscan un vehículo ágil para desplazarse en la ciudad, con un buen nivel de prestaciones y un consumo de combustible reducido.

Su sistema Full Hybrid combina un motor de combustión con uno eléctrico, que trabajan de manera coordinada para optimizar la respuesta y la eficiencia energética. Una de sus principales características es que no necesita conectarse a una fuente externa de electricidad para recargar su batería, ya que el propio sistema gestiona la recuperación de energía durante la conducción.

Con una potencia combinada cercana a los 190 caballos, según la homologación de cada mercado, el modelo ofrece una respuesta destacada para su categoría y busca combinar rendimiento, eficiencia y facilidad de conducción.

Por sus dimensiones y configuración, el MG 3 Hybrid+ constituye una alternativa para quienes priorizan la movilidad cotidiana, el desplazamiento urbano y un automóvil compacto sin resignar tecnología y equipamiento.

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MG ZS Hybrid+ familiar La segunda alternativa disponible para realizar las pruebas será el MG ZS Hybrid+, un SUV compacto que comparte la tecnología híbrida de la marca, pero propone una configuración diferente, con mayor altura respecto del suelo, espacio interior y versatilidad.

Este modelo está orientado a usuarios que necesitan un vehículo con características familiares y que también permita afrontar viajes y desplazamientos de mayor distancia con comodidad. Su posición de manejo elevada y su habitabilidad constituyen algunos de los aspectos distintivos frente a un automóvil convencional de dimensiones más reducidas.

Al igual que el MG 3 Hybrid+, incorpora un sistema de propulsión Full Hybrid, que combina la intervención del motor eléctrico y el de combustión para optimizar el funcionamiento y reducir el consumo.

De acuerdo con las versiones y los mercados en los que se comercializa, el MG ZS Hybrid+ ofrece distintos niveles de equipamiento, con alternativas que pueden incluir cámara de visión de 360 grados, cargador inalámbrico para dispositivos móviles, tapizados de cuero y otros elementos de confort y asistencia a la conducción.

Tecnología híbrida MG Los dos vehículos que estarán disponibles en Pergamino forman parte de la estrategia de MG para ampliar su presencia en el segmento de automóviles electrificados. La tecnología híbrida no enchufable representa una alternativa para quienes buscan incorporar asistencia eléctrica a la conducción sin depender de estaciones de carga ni modificar sus hábitos de utilización.

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En estos sistemas, la energía eléctrica contribuye a la movilidad del vehículo, especialmente en determinadas condiciones de circulación urbana, mientras que el motor de combustión interviene de acuerdo con las necesidades de funcionamiento. La gestión electrónica coordina ambos impulsores para procurar un equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

La jornada organizada por Bonacalza y MG permitirá conocer esas características de manera práctica, comparar dos propuestas que comparten tecnología pero responden a necesidades diferentes y recibir información directamente de los representantes de la marca.

La invitación está abierta al público en general. Este sábado, de 10:00 a 13:00, en avenida Yrigoyen y el Cruce de Caminos, frente a Punto Norte, los interesados podrán acercarse, compartir un café y realizar una prueba de manejo del MG 3 Hybrid+ y el MG ZS Hybrid+.