Blanc Home amplía su propuesta con un nuevo espacio de decoración textil a medida

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Pergamino

El segundo espacio es dedicado exclusivamente a cortinas y productos textiles confeccionados a medida. El servicio incluye asesoramiento, medición en domicilio, fabricación e instalación, con alternativas para hogares, comercios, empresas y hoteles.

Blanc Home continúa ampliando su propuesta en Pergamino y lo hace a partir de una necesidad que sus propios clientes plantearon desde el comienzo. A la tradicional oferta de productos de blanquería ya confeccionados, la firma sumó un nuevo espacio dedicado específicamente a la decoración textil a medida, una alternativa pensada para quienes buscan personalizar sus ambientes y encontrar soluciones adaptadas a las características de cada espacio.

El nuevo local funciona en Alberti 602, esquina Mitre, y concentra una propuesta que va mucho más allá de la confección de una cortina. El objetivo es acompañar al cliente durante todo el proceso: desde la elección del género y el sistema hasta la medición, fabricación e instalación.

El proyecto comenzó a tomar forma a partir de la experiencia del primer local, Blanc Home Blanquería Hogareña y Hotelera, ubicado también sobre calle Alberti. Desde los primeros días de funcionamiento aparecieron consultas de clientes que necesitaban cortinas con medidas especiales. Esa demanda se transformó en una nueva unidad de trabajo y, finalmente, en un espacio específico.

“Desde el día 1 de la apertura del primer local tuvimos demanda de cortinas a medida”, explicó Anahí García, una de las propietarias de Blanc Home. Aquella necesidad que inicialmente parecía anecdótica terminó abriendo la puerta a un nuevo rubro dentro de la empresa.

Un espacio pensado para personalizar cada ambiente La diferencia entre una cortina estándar y una confeccionada especialmente para una abertura no está solamente en la medida. También involucra la posibilidad de elegir géneros, sistemas, colores y niveles de filtración de luz de acuerdo con las características y necesidades de cada ambiente.

En una cortina estándar, la abertura debe adaptarse a las medidas disponibles del producto. En cambio, el trabajo a medida permite partir de la realidad de cada espacio y diseñar una solución específica.

“Se trabaja sobre la necesidad de cada cliente. También sobre las medidas de las aberturas, lo que se quiere generar, mayor altura... es todo pensado en lo que el cliente necesita específicamente”, señaló García.

Este aspecto adquiere todavía mayor importancia en las construcciones contemporáneas, donde las aberturas suelen presentar dimensiones que quedan fuera de las medidas tradicionales. Una abertura de más de tres metros, por ejemplo, puede requerir necesariamente una solución personalizada.

Pero el servicio no se limita a tomar medidas y confeccionar una cortina. El asesoramiento constituye uno de los principales diferenciales de la propuesta.

Del asesoramiento a la instalación El proceso puede comenzar con una consulta en el local, fotografías y medidas aproximadas aportadas por el cliente, pero también existe la posibilidad de realizar una visita al domicilio.

En ese caso, se analiza técnicamente el espacio: alturas, límites de la abertura, presencia de equipos de aire acondicionado o calefactores, picaportes y otros elementos que pueden condicionar la instalación. También se tiene en cuenta la dinámica cotidiana del hogar.

“Todo empieza en el asesoramiento”, remarcó Anahí. Y ese análisis contempla incluso cuestiones que pueden parecer menores, pero que terminan siendo determinantes para elegir correctamente un género. No es lo mismo una vivienda con niños o mascotas que otra en la que no existen esas necesidades, ni tampoco es igual un hogar donde se busca minimizar las tareas de mantenimiento.

Una vez definida la propuesta y confirmado el trabajo, llega la confección y posteriormente la instalación. De esta manera, Blanc Home ofrece un servicio integral que acompaña al cliente desde el primer contacto hasta que el producto queda colocado.

“Comenzamos con el asesoramiento, realizamos medición en domicilio, fabricamos e instalamos garantizando la excelencia del resultado en cada proceso”, sintetizó García.

Cortinas, sistemas y géneros para cada necesidad La propuesta contempla una amplia variedad de alternativas. Se confeccionan cortinas textiles con rieles o barrales, rollers, sistema romano, sistemas verticales como Illusion, bandas o paneles orientales, además de venecianas y otras opciones disponibles en el mercado.

La elección del sistema también está vinculada al uso que se pretende darle al ambiente. Para dormitorios donde se busca bloquear completamente la luz, por ejemplo, existen alternativas blackout. En otros espacios puede priorizarse el ingreso de luz natural mediante géneros translúcidos.

También pueden combinarse sistemas, como ocurre con el doble riel o doble barral, para contar simultáneamente con una cortina que permita el ingreso de luz y otra destinada a generar oscuridad y privacidad.

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En materia de géneros, las opciones son numerosas. Actualmente tienen presencia las telas de composición con poliéster, valoradas por su practicidad, facilidad de lavado, caída y relación entre precio y prestación. También continúan siendo demandados géneros como el tussor, especialmente en propuestas de estética más relajada.

“Hay cien géneros para elegir, literal”, graficó García sobre las posibilidades que encuentra el cliente al momento de definir su cortina.

Una propuesta que también alcanza a otros textiles El nuevo espacio no está destinado únicamente a las cortinas. La propuesta se extiende a distintos productos textiles para el hogar, como almohadones, fundas, manteles, caminos y ropa de cama.

También se realizan fundas a medida y retapizados, una alternativa que permite renovar un sillón o una pieza del mobiliario sin necesariamente reemplazarla.

En este sentido, la posibilidad de confeccionar fundas lavables puede resultar especialmente práctica en hogares con niños o mascotas. A su vez, permite mantener y renovar muebles existentes a partir de una nueva elección de géneros y colores.

La propuesta también permite combinar textiles dentro de un mismo ambiente: cortinas, almohadones, pie de cama, fundas de edredón y otros elementos pueden pensarse como parte de una misma composición, aunque no necesariamente sean idénticos.

Diseño con identidad propia Para Blanc Home, la decoración textil también representa una manera de imprimir personalidad a los ambientes. Los colores neutros, pasteles y terrosos mantienen protagonismo, mientras que las nuevas colecciones incorporan tonalidades más intensas, como los rojizos y bordó.

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La tendencia también apunta a combinar texturas y materiales y a dejar de lado la necesidad de que todos los elementos de un ambiente sean exactamente iguales.

En esa búsqueda, el asesoramiento adquiere nuevamente un papel central. La elección de un color no se realiza de manera aislada, sino considerando la materialidad, el mobiliario y el conjunto del ambiente. A partir de una tonalidad elegida por el cliente se pueden buscar géneros y colores que acompañen y permitan construir una propuesta armónica.

Una propuesta para hogares y también para proyectos El servicio de Blanc Home está pensado tanto para viviendas particulares como para comercios, empresas, hoteles e instituciones. Además, la firma trabaja en equipo con profesionales vinculados a la construcción y realiza trabajos en distintas localidades de la región.

La apertura del nuevo espacio representa así la consolidación de una actividad que comenzó a desarrollarse a partir de las consultas de los propios clientes y que hoy cuenta con una estructura específica.

Mientras el primer local continúa ofreciendo productos de blanquería hogareña y hotelera ya confeccionados —una opción para quienes buscan comprar, llevar y colocar—, el nuevo espacio de Alberti y Mitre apunta a quienes necesitan una solución personalizada.

Dos propuestas complementarias que forman parte de una misma marca y que permiten abordar distintas necesidades: desde la practicidad de un producto estándar hasta el diseño integral de un textil pensado especialmente para cada ambiente.