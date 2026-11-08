> Basquetbol: Regatas de San Nicolás visita a Central Entrerriano y busca su segundo triunfo consecutivo

San Nicolás

Tras vencer a Tomás de Rocamora por 92 a 75, el equipo nicoleño continúa su gira por Entre Ríos y enfrentará este domingo a Central Entrerriano desde las 20.30.

Regatas de San Nicolás afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Liga Argentina de Básquet 2026/27. Luego de conseguir una importante victoria frente a Tomás de Rocamora en Concepción del Uruguay, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico visitará a Central Entrerriano, en Gualeguaychú, con el objetivo de prolongar su buen momento en la Conferencia Sur.

Regatas llega fortalecido tras su victoria ante Tomás de Rocamora El equipo nicoleño viene de conseguir uno de sus mejores rendimientos desde su regreso a la segunda categoría del básquet nacional. El viernes superó a Tomás de Rocamora por 92 a 75, en un encuentro en el que mostró recursos ofensivos y una mayor regularidad en su funcionamiento colectivo.

Nicolás Ferreyra fue una de las grandes figuras de la noche, con una destacada conducción desde la base y un importante aporte goleador. El equipo también encontró respuestas en distintos momentos del partido, una característica que le permitió sostener la ventaja y terminar imponiéndose con claridad.

Uno de los aspectos más destacados fue la efectividad desde el perímetro. Regatas convirtió 15 de sus 37 intentos de tres puntos, una estadística que refleja el poder ofensivo que puede desarrollar cuando encuentra espacios y consigue circulación de pelota.

También logró lastimar corriendo la cancha y tuvo presencia cerca del aro rival. A los buenos pasajes iniciales de Levato se sumaron los aportes de Acosta durante todo el encuentro y las intervenciones de Rossi y Walton en el último cuarto. Manzano e Ingrata también contribuyeron cuando les tocó ingresar.

Si bien atravesó algunos momentos de irregularidad, especialmente durante buena parte del segundo cuarto, el conjunto nicoleño pudo sostener una actuación equilibrada en ataque y defensa para quedarse con un triunfo importante.

Central Entrerriano, un rival que se hace fuerte como local El próximo desafío será frente a Central Entrerriano, un equipo que tuvo un comienzo complicado fuera de casa, pero que consiguió recuperarse en sus primeras presentaciones como local.

El conjunto de Gualeguaychú comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas como visitante: perdió 79 a 75 ante Gimnasia de La Plata, 93 a 74 frente a Quilmes y 71 a 53 contra Unión, ambos equipos de Mar del Plata.

Sin embargo, logró cambiar su imagen en su estadio. Allí consiguió dos victorias consecutivas: primero derrotó a Pergamino Básquet por 90 a 68 y luego superó a La Unión de Colón por 103 a 80.

Entre sus principales figuras se destacan el alero ecuatoriano Johu Castillo, que promedia 15,8 puntos y 5,8 rebotes por partido, y el escolta Sub-21 Fausto Moussa, con registros de 15 puntos y 4,8 rebotes.

Además, el plantel conducido por Martín Pascal cuenta con los bases Cristian Pérez y Martín Gómez, el juvenil Juan Siboldi y jugadores experimentados como Damián Pineda, Ignacio Ortega y Justo Catalín.

El encuentro se disputará desde las 20.30 en el estadio José María Bértora de Gualeguaychú. Los árbitros designados son Ariel Rosas y Martín Pietromónaco.

Resultados y posiciones de la Conferencia Sur de la Liga Argentina La actividad del sábado dejó tres resultados en la Conferencia Sur. Gimnasia de La Plata venció a Pergamino Básquet por 98 a 96, La Unión de Colón derrotó a Provincial de Rosario por 87 a 78 y Deportivo Viedma superó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 94 a 83.

Para este domingo, además del cruce entre Central Entrerriano y Regatas, está programado el partido entre Tomás de Rocamora y Provincial, desde las 21.

En cuanto a la tabla de posiciones, Regatas ocupa el séptimo lugar con siete puntos, producto de tres victorias y una derrota en cuatro presentaciones. Comparte puntaje con Rocamora y La Unión de Colón, aunque estos equipos tienen un partido más disputado.

La clasificación tiene como líder a Deportivo Norte, con 11 puntos en siete encuentros. Detrás aparecen Ciclista de Junín y Deportivo Viedma, ambos con nueve unidades.