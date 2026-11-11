Autotest de VIH en farmacias: cómo se usa, cuánto cuesta y qué hacer con el resultado

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Salud

Se hace con una muestra de las encías y da el resultado en unos 20 minutos. Un resultado reactivo debe confirmarse con un análisis de sangre.

Fuente: Laboratorios Richmond y Fundación Huésped, en declaraciones a Infobae, FDA, aprobación del OraQuick In-Home HIV Test, Ministerio de Salud de la Nación, Boletín N.º 42

Fuente: Laboratorios Richmond y Fundación Huésped, en declaraciones a Infobae, FDA, aprobación del OraQuick In-Home HIV Test, Ministerio de Salud de la Nación, Boletín N.º 42 · 11 de noviembre de 2026 a las 03:30 p. m.

Este mes comienza a venderse en la Argentina el primer autotest de VIH de venta libre. Se llama OraQuick, lo comercializa Laboratorios Richmond y permite hacer la prueba en casa con una muestra de fluido de las encías, sin agujas y en unos 20 minutos. El precio sugerido es de $ 27.500.

Qué es y quién lo aprobó El dispositivo fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según informó la empresa. Lo fabrica la compañía estadounidense OraSure Technologies y lo distribuye en el país Laboratorios Richmond. Hasta ahora no había en el mercado argentino una prueba de VIH pensada para uso hogareño.

Antes de la autorización local, el producto pasó por un ensayo clínico con alrededor de 100 muestras realizado en la Fundación Huésped. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó la versión de uso doméstico en 2012.

Se venderá en farmacias y en MiTest, la plataforma de venta en línea del laboratorio. No requiere receta. El precio final puede variar según el punto de venta.

Cómo se usa La prueba detecta anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2, los dos tipos del virus. La persona debe pasar el hisopo por las encías superiores e inferiores, colocarlo en un frasco con la solución reveladora que viene en el envase y esperar. La lectura se hace entre 20 y 40 minutos después, siguiendo las instrucciones del envase.

Qué tan confiable es El fabricante informó que la prueba alcanza una sensibilidad y una especificidad superiores al 99 % si se usa correctamente. Los datos de la FDA sobre el uso doméstico son más precisos: en los estudios clínicos, la especificidad fue del 99,98 %, lo que equivale a un falso positivo cada 5000 pruebas en personas sin el virus. La sensibilidad fue del 92 %: en personas con VIH, cabe esperar un resultado falsamente negativo cada 12 pruebas.

Por eso, especialistas remarcan que es una herramienta de tamizaje y no un diagnóstico. La infectóloga Florencia Cahn, de Fundación Huésped, explicó que todo resultado reactivo debe confirmarse con un análisis de sangre, que sigue siendo el método de referencia.

Qué hacer con el resultado Si el resultado es reactivo, hay que confirmarlo con un análisis de laboratorio en un centro de salud. Un resultado reactivo en el autotest no es un diagnóstico.

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Si el resultado es negativo, solo se considera concluyente si pasaron al menos tres meses desde la última posible exposición al virus. Es el tiempo que el organismo puede tardar en producir los anticuerpos que detecta la prueba.

Ante una situación de riesgo reciente, no hay que esperar a hacerse el autotest: la recomendación es consultar de inmediato en un centro de salud. Existe una profilaxis posexposición que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe iniciarse dentro de las 72 horas.

Por qué importa el diagnóstico temprano Según el último boletín del Ministerio de Salud de la Nación sobre VIH, en el país viven unas 140.000 personas con el virus y el 13 % no conoce su diagnóstico. Hay alrededor de 6900 diagnósticos nuevos por año, y el 49 % de los registrados en 2023 y 2024 fue tardío, cuando el sistema inmunológico ya estaba deteriorado.

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Con un diagnóstico a tiempo, la persona puede iniciar el tratamiento antirretroviral. Quienes lo sostienen y logran una carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual, un principio conocido como «indetectable es igual a intransmisible».

La OMS recomienda los autotests como complemento del testeo tradicional, en especial para quienes no suelen acudir al sistema de salud. Durante la presentación del producto se indicó que la autoridad sanitaria podría evaluar a futuro su incorporación a las estrategias públicas de prevención.