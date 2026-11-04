> Aumentaron las multas de tránsito y algunas infracciones pueden superar los 2,3 millones de pesos

Pergamino

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en la provincia de Buenos Aires y los nuevos valores también alcanzan a los conductores de Pergamino.

El Gobierno bonaerense actualizó un 2,5 por ciento el valor de la Unidad Fija (UF) para noviembre y diciembre. Pergamino está incluido en el nuevo cuadro tarifario, que contempla sanciones más elevadas para quienes excedan los límites de velocidad, circulen sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o cometan infracciones como cruzar un semáforo en rojo.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en la provincia de Buenos Aires y los nuevos valores también alcanzan a los conductores de Pergamino. La actualización dispuesta por el Gobierno bonaerense para el último bimestre del año establece un incremento del 2,5 por ciento en el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro que se utiliza para calcular las sanciones económicas por distintas infracciones viales.

De esta manera, la UF pasó de 2.281 a 2.340 pesos para los meses de noviembre y diciembre. El ajuste repercute directamente en el costo de las multas y eleva considerablemente los montos que deben afrontar quienes incumplan las normas de tránsito. Entre las infracciones más costosas aparecen el exceso de velocidad, circular con la VTV vencida, conducir bajo los efectos del alcohol y no respetar la señalización de los semáforos.

La actualización se encuentra vinculada al precio del litro de nafta de mayor octanaje de la estación del Automóvil Club Argentino ubicada en La Plata, referencia que establece el mecanismo de actualización de las unidades utilizadas para determinar las sanciones. En este caso, el incremento responde a la variación registrada en el valor de los combustibles durante los últimos meses.

Los nuevos valores Con el nuevo esquema, las multas por exceso de velocidad pueden ubicarse entre los 351.000 y los 2.340.000 pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción. Se trata de una de las conductas que contempla las sanciones económicas más elevadas dentro del régimen provincial.

Una situación similar se presenta con quienes circulen sin la Verificación Técnica Vehicular vigente. En ese caso, la penalidad oscila entre los 702.000 y los 2.340.000 pesos, un monto que también se aplica a otras infracciones consideradas graves, como pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, girar a la izquierda en sectores donde está prohibido, conducir sin la edad reglamentaria o hacerlo sin contar con la habilitación correspondiente.

También se establecen sanciones de entre 702.000 y 2.340.000 pesos para quienes conduzcan alcoholizados o circulen sin la cobertura obligatoria de seguro. En tanto, negarse a realizar un test de alcoholemia puede representar una multa todavía más elevada, con valores que van desde 1.170.000 hasta 2.808.000 pesos.

Por otra parte, las infracciones vinculadas con elementos de seguridad y documentación contemplan montos menores, aunque igualmente significativos. No utilizar casco en motocicletas o cinturón de seguridad en automóviles puede derivar en multas de entre 117.000 y 234.000 pesos.

En ese mismo rango se encuentran las sanciones por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, no llevar el comprobante del seguro o transportar una cantidad de ocupantes superior a la permitida.

Un llamado de atención para los conductores La actualización de las multas vuelve a poner en primer plano la importancia de respetar las normas de circulación y mantener en regla la documentación obligatoria para transitar. En Pergamino, donde se desarrollan controles vinculados con la seguridad vial, las nuevas cifras representan un dato a tener en cuenta para automovilistas y motociclistas.

El cuadro tarifario bonaerense tendrá vigencia durante noviembre y diciembre, por lo que los valores establecidos para cada infracción se calcularán sobre una Unidad Fija de 2.340 pesos. De acuerdo con el mecanismo de actualización, en enero podría producirse una nueva modificación, en función de la evolución del precio de los combustibles.