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Argentino y Gimnasia abren la final con el título del Apertura en juego

El “Blanco” y el “Lobo” protagonizarán este viernes a las 21:15, en el "Socios Fundadores”, el primer capítulo de la final del Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol.

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20 de agosto de 2026 a las 06:30 p. m.
Argentino y Gimnasia abren la final con el título del Apertura en juego
Argentino y Gimnasia protagonizarán la final del Torneo Apertura de la APB. (PRENSA APB)

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

El clásico entre Argentino y Gimnasia y Esgrima tendrá este viernes su primer capítulo por el título del Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). Desde las 21:15, en el estadio “Socios Fundadores”, el “Blanco” y el “Lobo” se medirán en el inicio de una serie final que se disputará al mejor de tres partidos y que consagrará al campeón de la primera mitad de la temporada.

Será un cruce con todos los condimentos de un clásico pergaminense y con dos equipos que llegan a la definición después de atravesar caminos diferentes en las semifinales. Argentino, que finalizó en lo más alto de la Fase Regular y por ese motivo cuenta con ventaja de localía para un eventual tercer partido, está invicto en los playoffs. Gimnasia, en cambio, necesitó de tres encuentros para superar a Sportivo Rojas en semifinales y meterse en la definición.

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La expectativa estará puesta no solamente en lo que ocurra dentro de la cancha, sino también en el marco que acompañará a un enfrentamiento que forma parte de la historia del básquetbol de la ciudad. Argentino y Gimnasia conocen de sobra este tipo de partidos y volverán a encontrarse en una instancia decisiva, con estilos y protagonistas que buscarán imponer sus condiciones desde el salto inicial.

Para Argentino, el primer objetivo será aprovechar la localía y dar el primer paso hacia una nueva consagración. El conjunto de Francisco Colombo llega con confianza, respaldado por una campaña sólida y por la posibilidad de definir la serie en su casa si consigue ganar al menos uno de los dos primeros encuentros. Para Gimnasia, en tanto, la oportunidad representa la posibilidad de coronar su recorrido en los playoffs y dar el golpe en el primer partido, sabiendo que deberá afrontar el segundo compromiso ante su público.

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Argentino barrió su serie semifinal frente a Sirio Libanés. En el primer partido, disputado en el “Socios Fundadores”, se impuso 82 a 67, mientras que el pasado viernes cerró la llave como visitante con una contundente victoria por 87 a 59 en el estadio “Oscar ‘Carito’ Jure”. En ese encuentro, Valentín Picco, con 20 puntos, y Mateo Suleta, con 19, fueron los principales anotadores del “Blanco”.

Gimnasia, conducido por Guillermo Bargiano, también había comenzado con el pie derecho su semifinal, al derrotar como local a Sportivo Rojas por 100 a 83. Sin embargo, el “Tricolor” reaccionó en el segundo juego y logró igualar la serie con un ajustado triunfo por 78 a 76 en Rojas. La definición debió trasladarse nuevamente al “Atilio Saint Julien”, donde el martes último el “Lobo” no dejó dudas y se impuso 103 a 52 para sellar su pasaje a la final. Bautista Marconato fue el máximo anotador en esa noche con 26 puntos, mientras que Valentino Occhi aportó 18.

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El campeón, por otro logro

Argentino llega a esta final con el respaldo de ser el actual campeón del básquetbol pergaminense y de atravesar un positivo presente. El “Blanco” se quedó recientemente con el Súper 4, certamen que disputaron los cuatro primeros de la Fase Regular antes del inicio de los playoffs del Apertura.

En la definición del cuadrangular, jugado precisamente en su cancha, Argentino derrotó 68 a 58 a Sportivo Rojas en la final y conquistó por cuarto año consecutivo el título del Súper 4. En el encuentro por el tercer puesto, Gimnasia venció a Comunicaciones 77 a 74. Además, el equipo de la “Vaquita” Colombo buscará dar el primer paso hacia la extensión de una hegemonía que lo tiene como tricampeón vigente de la APB, luego de las consagraciones de 2023, 2024 y 2025. Con 26 títulos, Argentino también encabeza la tabla histórica de campeones del básquetbol pergaminense.

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Antes de las semifinales, el “Blanco” había superado 2 a 0 a Alianza de Colón en los cuartos de final, mientras que Gimnasia eliminó en esa misma instancia a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes, también por 2 a 0.

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Cómo seguirá la serie final

El segundo capítulo ya tiene escenario y horario confirmados: será el lunes 24, desde las 21:15, en el “Atilio Saint Julien”. En caso de que la serie llegue igualada al final de esos encuentros, el tercer y decisivo juego se disputará el miércoles 26, también a las 21:15, en el “Socios Fundadores”, debido a la ventaja de localía obtenida por Argentino durante la Fase Regular.

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Con el antecedente de una temporada que los encontró entre los protagonistas y la historia de un clásico que siempre genera expectativa, Argentino y Gimnasia volverán a verse las caras. El “Blanco” buscará ratificar su condición de campeón vigente y extender su dominio en el ámbito de la APB, mientras que el “Lobo” irá por una consagración que le permita quedarse con su primer gran premio del año. El primer capítulo, en casa de Argentino, será el punto de partida de una final que promete intensidad, emoción y un título en juego.

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