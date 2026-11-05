Aprehendieron a dos sujetos por robar cables y quemarlos en la costa del Arroyo, en el barrio 27 de Noviembre

> Aprehendieron a dos sujetos por robar cables y quemarlos en la costa del Arroyo, en el barrio 27 de Noviembre

Policiales

Un par de individuos fueron aprehendidos en flagrancia mientras robaban cables en el barrio 27 de Noviembre y quemaban sus coberturas plásticas en la ribera del Arroyo.

Dos sujetos fueron aprehendidos este jueves por la tarde en el barrio 27 de Noviembre de Pergamino, acusados de robar cables del tendido eléctrico y quemar sus coberturas plásticas en la costa del Arroyo para extraer el cobre. El procedimiento se inició tras una alerta vecinal y permitió secuestrar elementos que los vincularían con el hecho.

El episodio fue advertido alrededor de las 13:20 a través del sistema Ojos en Alerta, cuando ingresó un aviso que daba cuenta de la presencia de un sujeto que estaría cortando cables del tendido de media tensión en inmediaciones de las calles Carpani Costa y Ecuador.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION La comunicación puso en marcha un operativo de intervención que involucró a distintas fuerzas de seguridad y personal municipal. La información aportada permitió orientar el despliegue hacia el sector donde se estaba desarrollando la maniobra de sustracción de los conductores eléctricos.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION De acuerdo con la información del procedimiento, los involucrados trasladaban los cables hasta la ribera del Arroyo, donde iniciaban una quema para desprenderlos de sus coberturas plásticas y dejar expuestos los alambres de cobre. Ese material posteriormente puede ser comercializado en el circuito informal de compra y venta de metales.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION Robo de cables y cobre La modalidad detectada consiste en retirar el recubrimiento aislante de los conductores mediante la aplicación de fuego. Una vez consumido el plástico, queda el cobre, que es el material buscado por quienes realizan este tipo de sustracciones por su valor comercial.

Sin embargo, la quema de las coberturas genera consecuencias ambientales y representa un riesgo adicional por la posibilidad de propagación de las llamas. En este caso, la maniobra dejó rastros visibles sobre el terreno de la costa del Arroyo.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION Operativo en el barrio A partir de la alerta recibida, intervinieron efectivos de Patrulla Urbana municipal, del Comando de Patrulla y de la Policía Motorizada. El despliegue coordinado de los distintos recursos de prevención permitió localizar a los sospechosos e interceptarlos mientras se encontraban realizando la maniobra.

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Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION Los dos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia, en un procedimiento durante el cual los uniformados encontraron elementos que los vincularían directamente con la sustracción y el posterior tratamiento de los cables.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION Evidencias del procedimiento Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION Entre los elementos constatados se encontraban los cables sustraídos y los rastros de la quema realizada sobre la ribera. En el lugar quedó una superficie de césped carbonizada, producto del fuego utilizado para eliminar el recubrimiento plástico de los conductores.

Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION La presencia de esos elementos permitió documentar las distintas etapas de la maniobra: desde la sustracción de los cables hasta su traslado y posterior quema para obtener el cobre.

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Los aprehendidos quemaban las coberturas plásticas en la costa del Arroyo. — LA OPINION El procedimiento permitió interrumpir la actividad y poner a los dos aprehendidos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La intervención se originó a partir de una alerta ingresada al sistema Ojos en Alerta, cuya comunicación posibilitó una rápida respuesta de las fuerzas de prevención.