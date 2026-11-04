PapApp Luján: la aplicación que permitirá orientarse durante la visita del Papa, incluso sin Internet

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Ante la multitudinaria convocatoria que tendrá la Basílica de Luján por la visita del papa León XIV, desarrollaron una herramienta digital que reúne mapas, recorridos, accesos y servicios para facilitar la organización de los miles de fieles que participarán.

La ciudad de Luján se prepara para recibir una multitud de fieles con motivo de la visita del papa León XIV y la celebración religiosa que tendrá como escenario a la Basílica. Entre quienes viajarán para participar de este acontecimiento habrá cientos de pergaminenses que ya organizan su traslado para compartir una jornada que tendrá una convocatoria extraordinaria.

Frente a la dimensión que se espera que alcance el encuentro, contar con información precisa sobre los accesos, los lugares de concentración y los servicios disponibles será fundamental. En ese contexto, dos estudiantes lujanenses de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) crearon PapApp Luján, una aplicación diseñada especialmente para orientar a los visitantes durante el acontecimiento.

La particularidad de esta herramienta es que funciona sin necesidad de contar con conexión a Internet. Una característica que cobra especial importancia cuando se prevé la llegada de miles de personas a un mismo lugar y las redes de telefonía celular pueden experimentar dificultades para responder a tanta demanda.

Toda la información en un solo mapa Los responsables del desarrollo son Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, quienes conocen el movimiento que generan las peregrinaciones y anticiparon que la llegada del Santo Padre provocará una concentración de personas de dimensiones excepcionales.

Por eso, trabajaron en una plataforma que permite reunir en un único mapa los principales puntos de interés para quienes lleguen a Luján. Allí se pueden localizar los escenarios, puestos sanitarios, sectores de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, entre otros servicios previstos para la jornada.

La información está distribuida en aproximadamente 25 capas temáticas, organizadas por categorías. De esta manera, cada visitante puede seleccionar los datos que necesita consultar sin tener que recorrer información que no le resulta relevante.

Otra de las prestaciones está pensada para resolver una dificultad frecuente en las grandes concentraciones: encontrar el vehículo después de varias horas de permanencia en una ciudad colmada de peregrinos.

La aplicación permite señalar el lugar donde quedó estacionado el automóvil y, posteriormente, utilizar la función «volver a mi auto», que ofrece una orientación para llegar caminando hasta ese punto. Forteza explicó que se trata de una herramienta similar a Waze, aunque con la particularidad de que no necesita Internet para funcionar.

Cómo prepararse antes de viajar Para aprovechar todas las prestaciones de PapApp Luján es necesario realizar una sencilla operación antes de llegar a la ciudad.

Los usuarios deben descargar la aplicación desde las tiendas oficiales de los teléfonos celulares, App Store o Google Play Store, y abrirla inicialmente mientras cuentan con conexión a Internet. Ese primer acceso permite que el dispositivo almacene los mapas, los recorridos y los datos necesarios para consultar posteriormente.

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Una vez descargada esa información, podrá utilizarse durante la jornada incluso si el teléfono pierde señal o se encuentra en modo avión.

Precisamente, los desarrolladores recomiendan activar esta última opción durante el acontecimiento, ya que permitirá ahorrar batería y evitar depender de una conexión móvil que podría verse afectada por la cantidad de personas reunidas en la zona.

Una iniciativa que nació hace dos meses El proyecto comenzó hace aproximadamente dos meses, a partir de una conversación familiar. Desde entonces, Addamo y Forteza combinaron sus conocimientos y el trabajo académico que realizan en la UADE para desarrollar una herramienta que pudiera responder a las necesidades concretas de quienes llegarán a Luján.

Durante ese proceso relevaron información sobre los servicios disponibles, los accesos, los caminos de peregrinación y los recorridos previstos para organizar la circulación de los visitantes.

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También diseñaron un sistema propio que permite incorporar y actualizar rápidamente los datos, contemplando tanto los ingresos a la ciudad como los trayectos sugeridos para quienes deban dejar sus vehículos en sectores periféricos y continuar caminando.

Así, PapApp Luján se presenta como un recurso práctico para acompañar la organización de una jornada que tendrá una convocatoria multitudinaria.